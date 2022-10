Limmattal Entgegen ursprünglichem Vertrag: Wieso bereits zwei Limmattalbahnen als Werbefahrzeuge unterwegs sind Der Dietiker Gemeinderat Ernst Joss moniert, dass gemäss Vertrag jeweils nur eine vollbemalte Werbebahn unterwegs sein darf. Auf Anfrage erklärt die Limmattalbahn-Betreiberin Aargau Verkehrs AG, wieso das zweite Werbefahrzeug keinen Vertragsbruch darstellt. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.08 Uhr

An der Einweihung des neuen Pflegezentrums präsentierten das Spital Limmattal und die Aargau Verkehr AG gemeinsam die «Xundheitsbahn Limmattal». Valentin Hehli (Schlieren, 17. September)

Wie ein Star rollte die «Xundheitsbahn Limmattal» zu epischer Musik aus dem mit Nebelmaschinen eingedampften Färberhüslitunnel. Das Werbefahrzeug des Spitals Limmattal und der weiteren Partner gehörte an der Eröffnung des neuen Pflegezentrums in Schlieren vor knapp drei Wochen zu den Höhepunkten. Weniger Freude an der vollbemalten Bahn hat Ernst Joss (AL). Auf Facebook erinnerte der Dietiker Gemeinderat daran, dass zusammen mit der Anfang September enthüllten Shoppi-Tivoli-Werbebahn nun schon vor dem offiziellen Betriebsstart im Dezember zwei vollbemalte Fahrzeuge unterwegs seien.