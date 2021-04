Limmattal «Eine der grössten Herausforderungen für die SP»: Diese Frau will die Partei rechts der Limmat wieder beleben Als Präsidentin der SP Kreisgemeinde Weiningen will die Unterengstringerin Scharmila Bansal-Tönz ihrer Partei lokal wieder ein Gesicht verleihen. Florian Schmitz 21.04.2021, 04.04 Uhr

Seit neun Jahren wohnt Scharmila Bansal-Tönz mit ihrer Familie in Unterengstringen. Sandra Ardizzone

Dass die SP bereits nächstes Jahr bei den Kommunalwahlen in Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil oder Oetwil um den Einzug in den Gemeinderat kämpft, erwartet Scharmila Bansal-Tönz nicht. Die Präsidentin der SP Kreisgemeinde Weiningen denkt weiter nach vorne: «Es wäre schön, wenn wir vier Jahre später gute Kandidierende aufstellen können.» Seit Jahren hat die Partei auf der rechten Flussseite einen schweren Stand. Ihre letzte Vertretung in einem Gemeinderat in den fünf Dörfern war Käthi Mühlemann, die 2014 nach ihrem Wegzug nicht mehr antrat. Aber das war in Oberengstringen, das nicht zur Kreisgemeinde Weiningen gehört und wo die SP verhältnismässig noch am stärksten verankert ist und über eigene Parteistrukturen verfügt.

Sie mache sich keine Illusionen, sagt Bansal-Tönz, die das SP-Präsidium im Sommer 2020 als erstes politisches Amt übernommen hat. Das rechte Limmattal sei klar bürgerlich geprägt und die Kreisgemeinde-SP habe einen weiten Weg vor sich. Eine typische Reaktion im Dorf sei gewesen: «Aha, in Unterengstringen gibt es eine SP», sagt die 40-Jährige. Unter jüngeren Zuzügern nehme sie mehr politische Diversität wahr:

«Mein Grossvater wählte als Ostschweizer Bauer aus Prinzip nur CVP. Ich glaube, meine Generation ist politisch weniger parteibezogen und viel themenspezifischer eingestellt.»

Wenn Bansal-Tönz über ihre Pläne und ihre Motivation redet, wird schnell klar, dass sie sich dieser Herausforderung gerne stellt: «Das spornt mich an. Ich bin ehrgeizig und will etwas bewirken.» Sie wolle der SP lokal wieder ein Gesicht verleihen und der Partei dabei helfen, in den Dörfern sichtbarer zu werden und den Menschen zu zeigen, dass die SP sich vor Ort für sie einsetzen und mithelfen will.

Vom Kompromiss zur Heimat geworden

Den Grossteil ihres Lebens hat Bansal-Tönz im Limmattal verbracht: Geboren und aufgewachsen in Baden, zog sie mit ihrer Familie vor neun Jahren nach Unterengstringen. Und zwar als Kompromiss, wie sie sich erinnert. Sie hätte es eher Richtung Baden gezogen, ihren Mann eher Richtung Zürich. «Jetzt fühlen wir uns sehr heimisch hier und wollen nicht mehr weg», sagt sie und ergänzt. «Das Limmattal hat einen schönen Vibe.» Ihr gefalle die Mischung aus Urbanem und Ländlichem, man spüre in den Gemeinden rechts der Limmat noch den Dorfcharakter. «Meine Freundinnen machen sich manchmal über mich lustig, dass ich ein Bünzli geworden bin», sagt sie und lacht. Sie schätze die dörfliche, persönliche Stimmung in der Nachbarschaft genauso wie das Vereinswesen im Dorf.

«Das Bünzlitum hat schöne Seiten. Ich finde es schade, dass der Begriff so negativ konnotiert ist.»

Bansal-Tönz fühlt sich nicht nur der Schweiz und dem Limmattal verbunden, sondern auch Indien, dem Heimatland ihrer Mutter. Diese kam 1977 aus Südindien als Germanistikstudentin mit einem Stipendium für die Doktorarbeit nach Zürich, wo sie ihren späteren Mann, einen Ostschweizer, kennen lernte. Ihre Mutter habe ihr viel von der indischen Kultur mit auf den Weg gegeben.

Ihre Eltern führen schon lange in Baden eine indische Tanzschule. Dies führte dazu, dass Bansal-Tönz selbst schon mit 12 Jahren ihre Grundausbildung als Bühnentänzerin im klassischen indischen Tanz Bharata Natyam abschloss und fortan regelmässig als professionelle Tänzerin auf Tournee ging. Inzwischen führt sie ihre eigene Tanzschule mit rund 35 Schülern und schreibt aktuell an einem Buch über Tanzpädagogik im indischen Tanz. Sie und ihr Mann, der ebenfalls indische Wurzeln hat, reisen regelmässig mit ihrem 12-jährigen Sohn und ihrer 7-jährigen Tochter nach Indien.

«Ich sage meinen Kindern immer wieder, was sie für ein Glück haben, in der Schweiz zu leben», sagt Bansal-Tönz. Dass das politische System so viel Mitsprache erlaube, sei ein grosses Privileg. Das habe sie neben dem zunehmenden Rechtspopulismus zusätzlich motiviert, als Vorbild für ihren Nachwuchs selbst politisch aktiv zu werden. «Jammern kann jeder, aber man muss auch mal die Ärmel hochkrempeln und sich die Hände dreckig machen, wenn man etwas verändern will», sagt sie.

Sie überraschte ihr Umfeld und sich selbst

Nicht nur ihr Mann und ihr Umfeld seien überrascht gewesen von ihrem Entscheid, der lokalen SP beizutreten. «Ich war zunächst selbst etwas überrumpelt von meinem Entschluss», sagt Bansal-Tönz und lacht. Denn Politik wurde ihr keineswegs in die Wiege gelegt. Ihr Vater habe das politische Geschehen eher resignierend verfolgt – mit dem Gefühl, dass die eigene Stimme sowieso keinen Unterschied macht.

Im Rahmen eines Mentoringprogramms innerhalb der SP wurde sie von Yvonne Apiyo Brändle-Amolo, damals noch selbst Präsidentin der Kreisgemeinde-SP, in die Lokalpolitik eingeführt, erinnert sich Bansal-Tönz. Sie sei eigentlich ohne grosse Ambitionen angetreten und dachte, sie kandidiere vielleicht mal für die Schulpflege. Aber weil Brändle-Amolo umgezogen war nach Schlieren, wo sie aktuell im Parlament sitzt, suchte die SP Limmattal eine Nachfolge. Dazu sagt Bansal-Tönz:

«Das Amt ist für die SP sicher eine der grössten Herausforderungen im Limmattal, da haben sich nicht viele darum gerissen.»

Motiviert von Brändle-Amolo erklärte sie sich bereit zu übernehmen. «Obwohl ich reingerutscht bin, freut es mich sehr, dass alles so abgelaufen ist. Ich würde es nicht mehr anders machen», sagt sie.

Die Coronapandemie war für den Einstieg von Bansal-Tönz in die Politik Fluch und Segen zugleich: Die Einschränkungen liessen bisher kaum politische Aktionen zu, aber erlaubten ihr, langsam in ihr neues Amt reinzuwachsen und Beziehungen zu knüpfen. Sie spüre die Aufbruchstimmung in der SP Limmattal, die seit Herbst 2020 vom jungen Duo Martin Steiner und Samuel Wenk als Co-Präsidium geführt wird. Sie habe aber auch viel gelernt von guten Gesprächen mit alteingesessenen Limmattaler SP-Grössen wie Rolf Steiner und Max Bürgis. «Wir haben eine gute Dynamik zwischen Jung und Alt», sagt sie. Deshalb freue sie sich darauf, bald die Coronahandbremse lösen zu können.