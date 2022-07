Limmattal Ein Grund zum Feiern: Zum Saisonabschluss holt der Turnverein Weiningen den 3. Rang Eine Woche nach den Erfolgen am Turnfest Wettingen überzeugte der Turnverein Weiningen am Oberländischen Turnfest in Frutigen. Nun steht die Sommerpause an. LiZ 08.07.2022, 23.16 Uhr

Der Turnverein Weiningen wird für seine Darbietungen mit guten Noten belohnt. zvg

Die Erfolge am Aargauer Kantonalturnfest in Wettingen waren erst eine Woche her und schon stand letztes Wochenende für den Turnverein Weiningen das Oberländische Turnfest in Frutigen an. Morgens um 5.30 Uhr ging es mit dem Car in den Kanton Bern.

Die frühe Tagwacht hat sich gelohnt, wie einer Mitteilung des TV Weiningen zu entnehmen ist. Die Turnerinnen und Turner zeigten ein tolles Sprungprogramm und erhielten dafür die Note 9,53. Zeitgleich zeigten Team-Aerobic-Frauen ein sehr gutes Programm, für welches sie mit der Note 9,65 belohnt wurden.

Im November steht das alljährliche Chränzli an

Im zweiten Wettkampfteil wurde die Gerätekombination gezeigt. Auch hier konnte der TV Weiningen eine gute Leistung erbringen und erreichte damit die Note 9,47. Zu guter Letzt wurde noch an den Schaukelringen geturnt. Unter grossem Applaus der Fans konnten die Turnerinnen und Turner eine Darbietung zeigen, die mit der Note 9,58 belohnt wurde. Mit der hervorragenden Endnote von 28,61 klassierte sich der Turnverein Weiningen sodann in der 1. Stärkeklasse auf dem 3. Rang.

Zu guter Letzt wurde an den Schaukelringen geturnt. zvg

Der TV Weiningen habe es sich am Abend nicht nehmen lassen, auf den erfolgreichen Tag anzustossen und das Fest noch ordentlich zu geniessen, heisst es in der Mitteilung weiter. Und: «Mit diesem Wochenende ging nicht nur ein tolles Turnfest zu Ende, sondern auch die Wettkampfsaison. Nun heisst es für den TV Weiningen ‹ab in die Sommerpause›, bevor im Herbst noch einige Wettkämpfe im Team Aerobic sowie im November das alljährliche Chränzli anstehen.»

Auch Birmensdorf mit guten Platzierungen

Neben dem TV Weiningen war letztes Wochenende auch der TV Birmensdorf am Oberländischen Turnfest in Frutigen im Einsatz. Die Gymnastik-Frauen erreichten den 2. Platz im einteiligen Vereinswettkampf. Im dreiteiligen Vereinswettkampf in der 2. Stärkeklasse der Kategorie Frauen/Männer schaute der 6. Rang hinaus.

Insgesamt erreichte der TV Birmensdorf den 14. Rang in der 1. Stärkeklasse – eine beachtliche Leistung angesichts von 45 platzierten Vereinen. Im Einzelwettkampf sorgte Geräteturnerin Isabel Hirzel für ein Highlight, sie holte sich in der Kategorie K7 den 5. Rang.