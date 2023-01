Limmattal VBZ sucht dringend nach Busgarage: Sonst werden Limmattaler Busse viel später elektrisch Bis Ende der 2020er-Jahre sollen eigentlich alle Busse im Limmattal elektrisch unterwegs sein. Aber, weil die zuständigen Verkehrsbetriebe Zürich dafür grössere Depots benötigen und bisher noch keine Lösung gefunden haben, droht der Plan zu scheitern. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 19.01.2023, 12.00 Uhr

Eine von zwei Garagen für die Busse im Limmattal befindet sich am Rande des Dietiker Limmatfelds. Florian Schmitz

Das Ziel des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) ist klar: Nach und nach sollen alle Dieselbusse von den Strassen des Kantons Zürich verschwinden. Im Limmattal, wo heute bis auf vier Elektrogelenkbusse der Linie 304 noch alle rund 35 Fahrzeuge mit Dieselantrieb unterwegs sind, soll die Elektrifizierung des Busverkehrs bis Ende der 2020er-Jahre abgeschlossen werden.

«In den Jahren 2028 und 2029 stehen grössere Ersatzbeschaffungen an. Wir planen, unser Busangebot im Limmattal dann zu elektrifizieren», schreibt Leo Herrmann, Mediensprecher der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), auf Anfrage – und fügt hinzu: «Das ist allerdings nur in Verbindung mit einer neuen Busgarage möglich.» Denn an den aktuellen Depotstandorten Limmatfeld in Dietikon und an der Reppisch in Bergdietikon sei eine Elektrifizierung nicht möglich.

Die Krux daran: Seit 2016 laufe die intensive Suche für ein neues Depot bereits, schreibt Herrmann. Aber die Aufgabe gestaltet sich schwierig: «Eine breit angelegte Standortsuche in der Region hat gezeigt, dass freie, geeignete Landflächen sehr rar sind.» Auch ein aktiver Austausch mit der Lokalpolitik trug bisher keine Früchte, wie er ausführt. «Wir bringen unser Anliegen bei verschiedenen Gelegenheiten und in allen politischen Gremien ein. Bisher hat sich leider kein geeigneter Standort finden lassen.»

VBZ planen, Limmat Bus fährt

Die VBZ sind im Zürcher Limmattal für den Busbetrieb verantwortlich, abgesehen von wenigen Postautolinien. Somit übernehmen sie etwa die Entwicklung des Busnetzes sowie die Fahrplangestaltung und sind auch zuständig dafür, dass den Bussen in der Region genügend Garagenplatz zur Verfügung steht. Betrieben werden alle Buslinien ausser der Nummer 304 aber von der Limmat Bus AG im Auftrag der VBZ, einer Tochterfirma der Aargau Verkehr AG. Diese betreibt auch die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) und die Limmattalbahn und entstand 2018 aus einer Fusion der damaligen BDB-Betreiberin BDWM Transport AG und der Wynental- und Suhrentalbahn.

Als Busbetreiberin wird die Limmat Bus AG die in gut fünf Jahren anstehende Busbeschaffung verantworten. Wenn die VBZ bis dahin keine neue Busgarage bereitstellen können, müssten wohl erneut Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren gekauft werden und das Limmattal, das sich nach aussen bewusst als nachhaltige Region präsentiert, würde im kantonalen Vergleich beim ÖV auf der Strasse zurückfallen. «Gemäss den Strategien von ZVV und VBZ sollen ab 2040 keine Dieselfahrzeuge mehr zum Einsatz kommen und spätestens ab 2030 keine mehr beschafft werden», präzisiert Hermann.

Die Busgarage wird von der Limmat Bus AG genutzt. Die VBZ sind aber verantwortlich dafür, geeignetes Land für ein weiteres Depot zu finden. Florian Schmitz

Bereits heute würden die beiden bestehenden Busgaragen in Dietikon und Bergdietikon an ihre Grenzen stossen und die Platzverhältnisse seien ungenügend. «Unter anderem ist die Infrastruktur nicht mehr zeitgemäss und nicht geeignet für einen Ausbau und letztlich für die Elektrifizierung», so Hermann.

Verhandlungen in der Dietiker Silbern scheiterten

Die Busgaragen sind in privatem Besitz. Die Eigentümerin Hürzeler & Co. AG ist ein Überbleibsel des Unternehmens, das die Busgeschichte im Limmattal entscheidend prägte. Das Dietiker Transportunternehmen Hürzeler betrieb ab 1957 die erste Buslinie durch Schlieren und Dietikon. 2003 gründete Hürzeler zusammen mit der BDWM Transport AG die heutige Busbetreiberin Limmat Bus AG. Die Firma Hürzeler stieg aber wenige Jahre später ganz aus.

Im Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern seien die VBZ schon vor längerem auf eine zum Verkauf stehende Fläche aufmerksam geworden, die für ein neues Depot geeignet gewesen wäre. «Entsprechende Verhandlungen sind aber leider gescheitert», schreibt Hermann. Auf dem betreffenden Areal ist die Hasler Pflanzen AG zu Hause, die voraussichtlich Ende Juli ihren Betrieb schliesst.

Vergangene Woche teilte die Limeco mit, dass sie das Grundstück für 18 Millionen Franken als strategische Landreserve für den geplanten Ausbau der Kehrichtverwertungsanlage und der Abwasserreinigungsanlage kaufen will. Dabei ist sie sich mit Grundeigentümer Peter Hasler einig, aber das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung der acht Limeco-Trägergemeinden. Im September stimmen Schlieren, Urdorf und Dietikon sowie die fünf Gemeinden rechts der Limmat an der Urne ab.

Auch kombinierte Lösungen für die VBZ denkbar

Im Rahmen der Ankündigung bestätigte die Limeco der «Limmattaler Zeitung», dass die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich sich auch für das Areal interessierten, als Ankermieter eines privaten Investors. Hermann sagt: «Die Verhandlungen mit dem Eigentümer wurden durch den privaten Investor geführt. Neben den VBZ als langfristige Mieterin wären weitere Mantelnutzungen vorgesehen gewesen.»

Aktuell ist noch nicht klar, wie die zunehmenden Platzbedürfnisse für Limmattaler Busse gelöst werden können. Die VBZ suchen in der Region weiterhin intensiv nach möglichst zentralen Flächen, die rund 4000 bis 5000 Quadratmeter gross sind, und halten Ausschau in alle Richtungen. «Auch kombinierte Lösungen, also Mehrfachnutzungen, wären denkbar», schreibt er. «Hinweise zu potenziellen Flächen nehmen wir gerne entgegen.»

