Limmattal Die Überlandstrasse: Wie mit ihrem Bau die Arbeitslosigkeit bekämpft wurde Vor 100 Jahren genehmigte der Zürcher Kantonsrat das Grossprojekt. Mit dem Bau der Strasse zwischen Schlieren und Dietikon wollte der Kanton mehr als nur Verkehrsprobleme lösen. 14.01.2023

Die Überlandstrasse auf einer Aufnahme von zirka 1951 auf der Höhe des Hardwalds. 1923 genehmigte der Kantonsrat ihren Bau. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Die Verkehrsbelastung im Limmattal ist hoch. Gemäss Zahlen der Kantone Zürich und Aargau werden die grössten Verkehrsmengen auf dem Kantonsstrassennetz auf der Landstrasse in Spreitenbach, auf der Mutschellen- und Überlandstrasse in Dietikon, auf der Bernstrasse in Urdorf sowie auf der Zürcherstrasse in Schlieren ausgewiesen. Die Belastungen auf diesen Achsen liegen bei zwischen 15’000 und 30’000 Fahrzeugen pro Tag.

Von solchen Zahlen war man vor 100 Jahren noch weit entfernt. Dennoch war es damals aus Sicht des Kantons an der Zeit, die bestehenden Längsstrassen des Limmattals zu einer Überlandstrasse für den eigentlichen Transitverkehr auszubauen. Am 2. Dezember 1922 verabschiedete der Regierungsrat den Antrag über die Weiterführung der Industriestrasse in Schlieren von der Engstringerstrasse an talabwärts durch die Fahrweid und nordwestlich an Dietikon vorbei bis zur Badenerstrasse in der Nähe der Kantonsgrenze.

Stimmvolk genehmigte 10-Millionen-Franken-Kredit

Das Geschäft ging in den Kantonsrat und wurde dort bereits an der Sitzung vom 15. Januar 1923 behandelt. Ohne Gegenantrag wurde das Projekt genehmigt. Dem Bau der Verkehrsachse stand nun nichts mehr im Weg. Und, was fast ebenso wichtig war: Notstandsarbeiten konnten aufgegleist werden, um die Arbeitslosigkeit im Limmattal zu bekämpfen.

Bereits am 19. Februar 1922 hatte das Zürcher Stimmvolk einen Kredit von 10 Millionen Franken für Notstandsarbeiten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Kanton genehmigt. «Die gegenwärtig herrschende wirtschaftliche Krisis hat eine ungeahnte Ausdehnung erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen ist beständig im Wachsen begriffen. Während im Dezember 1920 noch 1817 gänzlich Arbeitslose gezählt wurden, ist ihre Zahl am 30. November 1921 auf 6232 gestiegen», hiess es in der Abstimmungsweisung. Und weiter: «Dem Staat erwächst hieraus die Pflicht, durch Beschaffung und Förderung von Arbeitsgelegenheit das Übel zu bekämpfen.»

Regierungsrat prüfte drei Varianten

Eine solche Arbeitsgelegenheit bot nun auch der Bau der Überlandstrasse. Darauf verwies sowohl der Regierungsrat in seinem Antrag als auch der Kantonsrat in seiner Debatte. Im regierungsrätlichen Antrag war etwa zu lesen: «Seit Beginn der Arbeitskrise ist es im Limmattal ziemlich schwer gewesen, geeignete Notstandsarbeiten zur Ausführung zu bringen.» Weil jedoch mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu rechnen sei, «ist die Inangriffnahme, wenn möglich, einer grösseren Notstandsarbeit notwendig». Und so war es denn auch angedacht, die für den Bau veranschlagten 1,5 Millionen Franken dem vom Stimmvolk genehmigten 10-Millionen-Franken-Kredit für Notstandsarbeiten zu entnehmen.

Für den Bau der Überlandstrasse (die Aufnahme zeigt die Limmatbrücke in Dietikon im Jahr 1954) genehmigte der Kantonsrat einen Kredit von 1,5 Millionen Franken. Ortsmuseum Dietikon/Ingenieurbüro SWR, Dietikon

Verkehrstechnische Überlegungen spielten freilich auch eine Rolle bei den Planungen einer Transitachse durchs Limmattal. Aus Sicht des Regierungsrates kamen dafür drei Varianten in Betracht: der Ausbau der Badenerstrasse, die Weiterführung der Industriestrasse oder der Bau einer Längsachse auf der rechten Limmatseite.

Offene Fragen zur Limmattal-Strassenbahn

Gegen einen Ausbau der Badenerstrasse sprach unter anderem die zunehmende Bautätigkeit. Denn «die bisher genehmigten Baulinien entsprechen den Anforderungen nicht, welche an solche einer Überlandstrasse von grosser Bedeutung gestellt werden müssen, umso weniger, als in nächster Zeit auch die Ausbau-, beziehungsweise Umbaufrage der Limmattal-Strassenbahn zu lösen ist», hielt der Regierungsrat fest.

Zudem sah er es als Nachteil an, dass eine ausgebaute Badenerstrasse «die bedeutenden Ortschaften Altstetten, Schlieren und Dietikon ihrer Längsrichtung nach schneidet, diese also alle Nachteile des Motorwagenverkehrs für absehbare Zeiten auf sich zu nehmen hätten». Weil überdies noch nicht klar war, welche Anpassungen an der Limmattal-Strassenbahn vorgenommen werden müssen, hätte mit dem Ausbau der Badenerstrasse nicht sofort begonnen werden können. Mit Blick auf das Ziel, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, wäre dies nicht ideal gewesen.

Als über eine Überlandstrasse im Limmattal nachgedacht wurde, war die Limmattal-Strassenbahn (im Bild die Haltestelle Linde in Schlieren) noch in Betrieb. Ortsmuseum Schlieren

Schlechte Anbindung an Stadt Zürich

Gegen den Bau einer Überlandstrasse rechts der Limmat sprach die schlechte Anbindung an die Stadt Zürich. Denn eine Streckenführung durch Höngg war aus verschiedenen, im Antrag nicht näher ausgeführten Gründen nicht möglich. Aus Sicht des Regierungsrates wäre es zwar möglich gewesen, mit dem Bau einer Transitverbindung ab Weiningen talabwärts noch innert nützlicher Frist zu beginnen. Doch «ihre Fortsetzung im Kanton Aargau ist aber streckenweise fraglich; auf die geeignete Weiterführung bis Baden könnte der Kanton Zürich ohne finanzielle Opfer kaum Einfluss gewinnen». Und so kam der Regierungsrat zum Schluss: «Eine gut ausgebaute Überlandstrasse, die nur bis an die Kantonsgrenze geht, hat aber keinen Zweck.»

Und so blieb noch die Weiterführung der Industriestrasse übrig. Zwar war auch bei dieser Variante die Anbindung an die Stadt Zürich aus Sicht des Regierungsrates nicht optimal. Als grossen Vorteil werte er jedoch, dass die neu zu bauende Strasse fast ausschliesslich durch unbebautes Gebiet oder Industrieland führen würde.

Eine 4,7 Kilometer lange Neubaustrecke

Zudem konnte mit dieser Variante ein schon seit längerem bestehendes Problem gelöst werden, wie der Regierungsrat anmerkte. «Gleichzeitig mit der Führung der Überlandstrasse nordwestlich Dietikon vorbei wird auch die Frage der schon lange Zeit angestrebten Unterführung der Weiningerstrasse gelöst, indem diese gemeinsam mit der Überlandstrasse die bestehende Limmatbrücke benützend unter den SBB westlich der Station Dietikon durchgeführt wird.»

Mit dem Bau der Überlandstrasse sollte auch die Frage nach einer Unterführung (Aufnahme von 1939) unter den SBB-Gleisen bei der Weiningerstrasse in Dietikon gelöst werden. Ortsmuseum Dietikon

All dies bewog den Regierungsrat schliesslich dazu, dem Kantonsrat das Projekt für eine Weiterführung der Industriestrasse zur Genehmigung vorzulegen. Vorgesehen war eine 4,7 Kilometer lange Neubaustrecke, die auch von den Gemeinden im Limmattal gutgeheissen wurde, wie aus dem regierungsrätlichen Antrag zu entnehmen ist.

Der Regierungsrat hatte das Projekt interessierten Limmattaler Gemeinden im August 1922 vorgestellt und auch in die Vernehmlassung gegeben. Bei der Präsentation des Vorhabens hätten sich die Vertreter des Zürcher Stadtrats und der Gemeinderäte von Altstetten, Höngg und Geroldswil für die Weiterführung der Industriestrasse als Überlandstrasse ausgesprochen, hiess es im Antrag an den Kantonsrat.

Dietikon hatte noch Vorbehalte

Und auch die Gemeinden Schlieren, Unterengstringen, Weiningen und Dietikon, die zur Vernehmlassung eingeladen wurden, stimmten dem Projekt zu, wobei auch verschiedene Bedenken geäussert wurden. Der Regierungsrat hielt fest:

«Unterengstringen und Weiningen stellen ohne weiteres das für die Strassenbaute notwendige Land zur Verfügung, Engstringen mit der Bedingung, dass die Schiessanlage auf Kosten des Unternehmens verlegt werde.»

Schlieren versprach, dass die Gemeinde alles daransetzen werde, dass das Projekt realisiert werden könne.

Auch in Dietikon war man im Grundsatz für die Vorlage. Dennoch gab es Befürchtungen, dass die Überlandstrasse wegen ungeklärter Fragen bezüglich der Streckenführung bei den SBB-Gleisen bereits bei der Limmatbrücke enden könnte. Der Regierungsrat versuchte, diese zu zerstreuen. Sie seien nicht gerechtfertigt, da «SBB wie Kanton dasselbe Interesse an einer geleisefreien Kreuzung dieses wichtigen Strassenzuges haben und die kantonalen Behörden nicht auf halbem Weg stehen bleiben wollen».

Ausbau der Badenerstrasse war vom Tisch

Der Bezirksrat Zürich wurde ebenfalls zur Vernehmlassung eingeladen. Er erklärte die Überlandstrasse «als dringendes Verkehrsbedürfnis, damit die Ortschaften des Limmattals von dem immer lästiger werdenden Motorwagenverkehr entlastet werden». Er forderte aber gleichzeitig, dass auch an den Ausbau der Badenerstrasse gedacht werden müsse, erhielt vom Regierungsrat jedoch eine Absage. Denn mit dem Bau der Überlandstrasse trete ein solches Vorhaben vorerst in den Hintergrund. Zudem werde ein Umbau der Badenerstrasse günstiger, wenn sie erst einmal vom Motorlastwagenverkehr entlastet worden sei.

Obschon vor allem zwischen den SBB und der Gemeinde Dietikon noch Fragen offen waren, drängte der Regierungsrat auf eine möglichst schnelle Genehmigung des beantragten Kredits. Nicht zuletzt wegen der Arbeitslosensituation in der Region. Er rechnete damit, dass der Bau der Überlandstrasse neben einer grösseren Zahl von Berufsarbeitern auch rund 150 Notstandsarbeitern während etwa 300 Arbeitstagen Beschäftigung bieten werde.

So sah die Kreuzung an der Heimstrasse in Dietikon im Jahr 1986 aus. Ortsmuseum Dietikon

Zähe Verhandlungen mit den SBB

Am 1. Juli 1925 konnte das Teilstück der Überlandstrasse zwischen Schlieren und der Limmatbrücke bei Dietikon dem Verkehr übergeben werden. Mit dem Bau des letzten Abschnitts bis zur Badenerstrasse ging es hingegen nicht voran. Erst am 2. Februar 1928 genehmigte der Regierungsrat dieses Projekt. Denn die Verhandlungen mit den SBB wegen der Unterführung bei der Weiningerstrasse zogen sich hin, sodass es bis zum 20. Dezember 1927 dauerte, ehe eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet werden konnte.

