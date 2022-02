Limmattaler Tabak-Lädeli fürchten sich vor Abstimmung-Resultat

Limmattal Die Tabak-Lädeli sehen der Abstimmung mit gemischten Gefühlen entgegen Wird die nationale Abstimmung zum Tabakwerbeverbot am 13. Februar angenommen, müssen Tabakunternehmen und E-Zigaretten-Händler im Limmattal neue Werbestrategien entwickeln. Ein Shop würde dies trotzdem begrüssen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Solche Werbeplakate sollen künftig verschwinden: Die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» will Werbung für Tabakprodukte verbieten, die Kinder erreichen kann. (Archivbild) Walter Bieri

Eine Volksinitiative will Tabakwerbung schweizweit aus dem Sichtfeld von Kindern und Jugendlichen verbannen. Am 13. Februar befinden die Stimmberechtigten über die Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung». Von einer Annahme wären auch Limmattaler Tabakverkäufer betroffen. Die «Limmattaler Zeitung» hat bei betroffenen Geschäften in der Region nachgefragt, wie sie zur Initiative stehen

Zigarrenverkäufer: Vorlage geht zu weit

Das Traditionsunternehmen Zigarren Dürr im Shoppi Tivoli in Spreitenbach müsste bei einer Annahme der Volksinitiative allenfalls die Schaufenster abdunkeln und gar bauliche Veränderungen am Laden in Angriff nehmen. «Dies ist ein unverhältnismässiger Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und schiesst über das Ziel hinaus», sagt Nicole Kaufmann, Mediensprecherin der A. Dürr & Co AG. Laut Kaufmann gehen die Forderungen der Initianten zu weit. Stattdessen befürwortet sie den indirekten Gegenvorschlag, den das Parlament im Herbst verabschiedete.

Zudem setzt sie auf den Selbstregulierungs-Kodex, den das Unternehmen zusammen mit anderen Firmen der Tabakbranche vor mehreren Jahren festlegte. Dabei habe sich die Branche einige Präventionsmassnahmen selbst auferlegt. «Wir führen vor dem Verkauf eine Alterskontrolle durch und richten auch keine Werbung an Minderjährige», sagt Kaufmann.

Suchtprävention Zürich plädiert für ein Ja Laut Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich sehen Minderjährige zu viel Tabakwerbung. «Eine Untersuchung zeigt, dass Kinder und Jugendliche bei einem fünfminütigen Kioskbesuch im Schnitt 22 Tabakwerbeträger sehen», sagt Annett Niklaus, Öffentlichkeitsverantwortliche der Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich. Das gehe nicht spurlos an den Kindern vorbei. «Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass Werbeverbote zu weniger Tabakkonsum führen.» Momentan seien viele Werbungen so ausgerichtet, dass auch Jugendlichen vermittelt werde, dass der Konsum von Tabakprodukten attraktiv ist. «Studien belegen, dass Jugendliche häufiger mit Rauchen beginnen, wenn sie mit Tabakwerbung in Kontakt kommen», so Niklaus. Die Initiative verlangt über das Werbeverbot hinaus, dass der Bund die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fördern müsse. Prävention ist laut Niklaus besonders wirksam, wenn sie beim persönlichen Verhalten sowie bei den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angesetzt wird. Zu diesem Zweck bietet die regionale Suchtpräventionsstelle der Bezirke Affoltern und Dietikon (Supad) zum Beispiel Schulungen für Verkaufspersonal und Festveranstalter an und berät Gemeinden bei der Durchführung von Testkäufen.

Shishashop: Es wäre ein finanzieller Verlust

Shisha-Shops und -Lounges sind im Limmattal beliebt. Für sie hätte ein Ja bei der Abstimmung ebenfalls Folgen. «Es wäre ein finanzieller Verlust», sagt Urim Mulaj, Inhaber des FrimiFimi-Shops in Dietikon. Er verkauft Tabak, CBD-Produkte, E-Zigaretten und Shishas. Während der Pandemie habe das Geschäft mit den Shishas ziemlich gelitten. Auch das Werben sei bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine komplizierte Angelegenheit. Denn es sei schwer, auf Internetplattformen wie Instagram oder Facebook zu werben. «Die Werbungen mit Tabakwaren werden auf den Sozialen Medien sofort gelöscht», so Mulaj. Für sein Unternehmen werbe er nun vor allem in Shisha-Bars.

Die Volksinitiative kurz zusammengefasst Am 13. Februar werden die Schweizer Stimmberechtigten über die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» befinden. Die Initiative will Tabakwerbung nur noch erlauben, wenn sie ausschliesslich für Erwachsene sichtbar ist – etwa mit Mailings, Prospekten oder mit gezielter Werbung im Internet oder in sozialen Medien. Sie argumentieren, dass Tabakwerbung Kinder und Jugendliche zum Rauchen verleite. Bundesrat und Parlament sind gegen die Initiative. Einen verbesserten Jugendschutz wollen sie mit einem indirekten Gegenvorschlag erreichen – dem neuen Tabakproduktegesetz. Aus Sicht des «Komitees gegen Werbeverbote» ist die Initiative zu extrem. (lyl)

Dampfshop: Plädiert für ein Ja, zweifelt aber an der Wirkung

Der Dampfshop Happy Smoke in Schlieren habe in den vergangenen zwei Jahren im Geschäft und online einen massiven Kundenzuwachs verzeichnet, sagt Inhaberin Mirjam Freienmuth. Als Geschäftsfrau und Mutter wolle sie, dass das Tabakwerbeverbot an der Urne angenommen wird. Zur Zeit werbe sie auf Plakaten für einen neuen Dampfshop in Affoltern am Albis. Würde die Initiative angenommen, wäre das verboten. Ihr Ziel sei aber nicht, Minderjährige zum Rauchen zu bringen, sondern Erwachsenen zu helfen, mit dem Rauchen aufzuhören.

Freienmuth ist sich bewusst, dass sie sich damit als Inhaberin eines Dampfshops in einer Grauzone befinde. Auch wenn es komisch anmute, sei es beste Werbung für sie, wenn sich jemand dank E-Zigaretten vom Nikotin entwöhnen und so mit Rauchen aufhören könne. «Für jede Person, die zum Nichtraucher wird, stehen sofort zehn andere da, die aufhören wollen», sagt sie. Trotz Vorsichtsmassnahmen komme es aber immer wieder dazu, dass Minderjährige an Tabakwaren gelangen. Insbesondere der Onlineverkauf könne schlecht reguliert werden. «Ich erhalte wöchentlich Telefonanrufe von erzürnten Eltern, deren Kinder E-Zigaretten kauften», sagt Freienmuth. In solchen Gesprächen könne sie nur erklären, dass man die Adresse der Jugendlichen hinterlegen werde und ein direktes Gespräch mit den Kindern empfehle.

«Im Shop führen wir bereits Ausweiskontrollen bei Jugendlichen durch, obwohl wir das nicht müssten, da die E-Zigaretten dem Lebensmittelgesetz unterstehen», sagt Freienmuth. Die Jugendlichen fänden aber so oder so einen Weg, um an Zigaretten zu kommen. «Man raucht, weil die Kollegen es tun. Da wird diese Vorlage nichts daran ändern», sagt sie. Sie bezweifle, dass bei einem Ja die Anzahl Raucher sinken wird.

