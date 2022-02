Das sind die Limmattaler Resultate zu den nationalen Abstimmungen

Limmattal Die Resultate zu den eidgenössischen Abstimmungen im Überblick Bei der Stempelabgabe scheren Uitikon und Bergdietikon aus und beim Tabakwerbeverbot war sich das Limmattal alles andere als einig. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 14.02.2022, 00.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Limmattaler Resultate zu den eidgenössischen Abstimmungen im Überblick. Redaktion Limmattaler Zeitung

Das Schweizer Stimmvolk sagt Nein zum Medienpaket. Auch im Limmattal hat die Vorlage keine Chance. In allen elf Gemeinden des Bezirks Dietikon sowie in Bergdietikon wird sie abgelehnt. Das deutlichste Nein kommt aus Oetwil. Dort lehnen fast 71 Prozent der Stimmberechtigten das Bundesgesetz über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien ab. Der tiefste Nein-Anteil resultierte in Schlieren. Knapp 54,3 Prozent der Stimmberechtigten sprachen sich dort gegen die Vorlage aus.

Auch bei der Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» herrscht unter den Stimmberechtigten im Limmattal Einigkeit. In keiner Gemeinde hat das Begehren eine Chance. Nur gerade 20,1 Prozent der Stimmberechtigten im Bezirk Dietikon sprechen sich für das Verbot aus. Auch in Bergdietikon erleidet die Initiative Schiffbruch. Über 80 Prozent der Stimmberechtigten lehnen sie dort ab.

Stempelabgaben: Zwei Gemeinden scheren aus

Fast einig sind sich die Limmattaler Gemeinden bei der Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben. In zehn von elf Gemeinden des Bezirks Dietikon wird die Vorlage abgelehnt. Einziger Ausreisser ist Uitikon. Fast 63 Prozent der Stimmberechtigten sprechen sich für die Gesetzesänderung aus. Auch in Bergdietikon sagt eine Mehrheit Ja. Wenn auch mit 52,3 Prozent nicht so deutlich wie in Uitikon.

Weniger Einigkeit herrscht im Limmattal in Bezug auf das Tabakwerbungsverbot. Sieben der elf Gemeinden im Bezirk sprechen sich für die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» aus. Es sind dies Aesch, Birmensdorf, Dietikon, Oberengstringen, Schlieren, Uitikon und Urdorf. In Geroldswil, Oetwil, Unterengstringen und Weiningen lehnen die Stimmberechtigten das Volksbegehren ab. Auch in Bergdietikon spricht sich eine Mehrheit des Stimmvolks gegen das Verbot aus. Gesamthaft stimmt der Bezirk Dietikon dem Tabakwerbungsverbot zu.

Auch kantonsweit resultiert ein Ja zum Tabakwerbungsverbot. Wie im Bezirk Dietikon lehnt auch eine Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Kanton Zürich das Tierversuchsverbot, das Medienpaket und die Änderung bei den Stempelabgaben ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen