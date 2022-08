Limmattal «Die Musik ist nicht so mein Ding»: Das halten Limmattaler Promis von der Street Parade Mögen sie Techno? Tanzen sie gerne? Und waren Sie schon einmal auf einem Love Mobile? Limmattaler Persönlichkeiten wie Hakan Yakin und Charles Nguela erzählen von ihren Plänen für den 13. August. Lukas Elser Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Auf der Zürcher Quaibrücke werden wohl auch dieses Jahr wieder die Massen tanzen. Letztmals war das 2019 der Fall. Alexandra Wey / Keystone

Die Street Parade dürfte auch dieses Jahr wieder Hunderttausende nach Zürich locken. Die «Limmattaler Zeitung» hat bekannte Persönlichkeiten aus der Region gefragt, was sie am Samstag, 13. August, vorhaben.

Der Dietiker Ex-Bachelor Patric Haziri war schon als Kind an der Street Parade, um Brezel zu verkaufen. zvg

Der Dietiker Ex-Bachelor Patric Haziri wurde für die diesjährige Ausgabe der Street Parade von einer Marketingagentur zusammen mit anderen Personen wie Influencern und Werbeträgern auf eine Stage am Bellevue eingeladen. Haziri mag den Anlass: «Ich bin mit der Street Parade aufgewachsen. Als kleiner Bub stand ich an unserem Brezelstand am Bellevue, verkaufte Brezel und schenkte Bier aus.» Seiner Familie gehört ein Brezelunternehmen, das Standorte in verschiedenen Schweizer Städten hat. «Die Street Parade weckt bei mir schöne Erinnerungen. Sie bedeutet für mich tagsüber Schaffen und abends Halligalli.»

Ein spezielles Kostüm werde er sich aber nicht überstreifen. «Für Hörner, gelbe Farbe und Sterne im Gesicht bin ich nicht so der Typ.» Toll findet er es jedoch, wenn andere sich verkleiden. Ihm selbst sei der Aufwand aber schlicht zu gross. Und auch wenn er die Musik nicht gerade zum Frühstück hören würde, findet er sie doch super zum Tanzen: «Zu Techno können sich alle irgendwie bewegen und er bewegt die Masse.» Mit einem Lachen schiebt er nach: «Ich denke, wenn an diesem Tag Walzersound gespielt würde, wäre es etwas schwieriger zum Mittanzen.»

Dominik Altorfer aus Urdorf lässt keine Street Parade aus. Der Küchenchef bei einem Fotoshooting in Schlieren 2021. Severin Bigler

Auch am Bellevue trifft man auf den Urdorfer Dominik Altorfer, den Sieger des Swiss Culinary Cups 2021, der neu in Schlieren wohnt. Seit zehn Jahren geht er mit der gleichen Clique jedes Jahr an die Street Parade. Man verbringt praktisch den ganzen Tag in Zürich und geht anschliessend an eine Afterparty. Altorfer freut sich jedes Jahr wieder aufs Neue: «Die Street Parade ist für mich ein fixer Tag im Jahr, den ich mir immer frei halte.» Er mag Technopartys, besonders die in Zürich: «Die ganze Stadt ist happy. Alle sind anständig zueinander, alle sind wie eine grosse Familie.»

Roger Zeindler hatte einst sein eigenes Love Mobile. Im Frühling eröffnete er seine neue «Summer Lounge» in Urdorf auf dem Luberzenareal. Ruedi Burkart

Roger Zeindler, eigentlich ein Fan der Streetparade, wird man am Samstag, 13. August, nicht in Zürich antreffen. Der House-DJ, der an vier Paraden mit seinem eigenen Love Mobile unterwegs war und 2015 und 2016 ein 80 Meter langes Ledischiff zum Partyboot umfunktioniert hatte, sagt heute: «Ich habe das Thema Street Parade abgehakt.» Die Organisation für das Love Mobile sei sehr aufwendig gewesen, das Schiff partymässig zwar ein voller Erfolg, aber jedes Mal ein Minusgeschäft.

Zudem habe er es mit 55 Jahren auch langsam etwas mit solchem Trubel gesehen. Und überhaupt habe er derzeit einen Haufen Arbeit mit seiner Minigolf-Beiz in Dietikon und seiner «Summer Lounge» in Urdorf. «Wenn ich einmal einen Tag freihabe, nutze ich ihn lieber, um etwas herunterzufahren.»

Sarah Heldner, Inhaberin der Tanz-Fabrik, stieg einst auf Love Mobiles. Heute nimmt sie es etwas ruhiger. zvg

Die Urdorferin Sarah Heldner, Inhaberin der Tanz-Fabrik, findet die Street Parade «cool». In jungen Jahren habe sie auch auf den Love Mobiles mitgetanzt. Mittlerweile sei sie aber schon 40 und überlasse solche Spässe dem jüngeren Publikum. Als Zuschauerin würde sie dennoch mit ihrer Familie an die Street Parade gehen. Heldner freut sich, dass nach langer Zeit wieder ein solcher Grossanlass stattfinden kann, denn «tanzen verbindet», wie sie sagt. Dieses Jahr sei sie aber verhindert, da ihre Tochter an einem Leichtathletikwettkampf und ihr Sohn an einem Fussballturnier teilnähmen.

Der Unterengstringer Hakan Yakin ist stolz, dass Zürich die grösste Technoparty der Welt hat. Hier ist der FC-Schaffhausen-Trainer am 9. Juli 2022 anlässlich eines Testspiels in Bern gegen die BSC Young Boys zu sehen. Claudio De Capitani / freshfocus

Der Unterengstringer FC-Schaffhausen-Cheftrainer Hakan Yakin wird wohl eher nicht an der Street Parade anzutreffen sein. Höchstwahrscheinlich müsse er an diesem Tag ein Fussballspiel vorbereiten. Den Anlass an sich findet er aber gut: «Alle Anlässe, die in der Schweiz oder in Zürich stattfinden, sollten unterstützt werden. Und mit der Street Parade sind wir ja weltweit ganz vorne mit dabei.» Wie es heisst, soll die Street Parade mit ihren hunderttausenden Besuchern die grösste Technoparty der Welt sein.

Die Dietiker Leichtathletin Natacha Kouni (links) achtet lieber auf ihre Gesundheit, statt an die Street Parade zu gehen. Hier ist Kouni zusammen mit Ditaji Kambundji am nationalen Auffahrtsmeeting in Langenthal am 26. Mai 2022. Ulf Schiller / Keystone

Auch die Dietiker Leichtathletin Natacha Kouni wird man an der Street Parade wohl nicht antreffen. Als Sportlerin wolle sie in Sachen Corona-Ansteckung keine Risiken eingehen. Sie geht deshalb Massenveranstaltungen tendenziell aus dem Weg. In früheren Jahren sei sie jedoch schon einmal an den Anlass gegangen. Sie sagt aber: «Die Musik ist nicht so mein Ding.» Lieber höre sie R'n'B und Afrobeats.

Der Dietiker Komiker Charles Nguela wird am 13. August wahrscheinlich bräteln. Chris Iseli

Der Dietiker Comedian Charles Nguela hatte für den 13. August noch keine Pläne, als ihn die «Limmattaler Zeitung» auf den Technoumzug ansprach. Falls das Bräteln mit seinen Freunden ausfalle, könnte er schon nach Zürich fahren, sagt Nguela. Mitten im Getümmel dürfte man ihn aber kaum antreffen. «Früher war ich immer mittendrin und habe mit meinen Freunden gefeiert. Heute ist mir das zu stressig. Ich suche lieber einen coolen Ort, wo ich in Ruhe tanzen kann.»

