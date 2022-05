Limmattalbahn: Das Depot Müsli in Dietikon ist eingeweiht

Limmattal Die Limmattalbahn hat jetzt ein 145 Meter langes Zuhause – das Depot Müsli wurde eingeweiht Zwei Jahre wurde gebaut. Nun ist das Depot der Limmattalbahn im Dietiker Gebiet Müsli fertig. Mit einer Feier wurde das Gebäude am Donnerstag eingeweiht. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 05.05.2022, 17.41 Uhr

Symbolischer Akt: Daniel Issler, Geschäftsführer der Limmattalbahn AG, und Dominik Brühwiler, ZVV-Direktor und Verwaltungsrat der Limmattalbahn AG, übergaben Roland Abt, Verwaltungsratspräsident der Aargau Verkehr AG, und Severin Rangosch, CEO der Aargau Verkehr AG, den Schlüssel zum Depot. Severin Bigler

Nun geht es Schlag auf Schlag. Nachdem vor knapp einem Monat in Spreitenbach das letzte Gleis der Limmattalbahn verschweisst worden ist, wurde am Donnerstag das Depot im Dietiker Gebiet Müsli eingeweiht. Zwei Jahre betrug die Bauzeit für das 145 Meter lange Gebäude, das nun der Aargau Verkehr AG (AVA), der Betreiberin der Limmattalbahn, übergeben werden konnte.

Daniel Issler, Gesamtprojektleiter und Geschäftsführer der Limmattalbahn AG, sprach an der Einweihungsfeier denn auch von einem weiteren Meilenstein des Projektes. Und Dominik Brühwiler, Direktor des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) sowie Verwaltungsrat der Limmattalbahn AG, betonte mit Blick auf die rechtzeitige Fertigstellung des Depots, dass man nun auf die Zielgerade eingebogen sei. Denn bereits in rund sieben Monaten, am 11. Dezember, nimmt die Limmattalbahn als Linie 20 ihren Betrieb zwischen den Bahnhöfen Zürich Altstetten und Killwangen-Spreitenbach auf.

Das Depot ist 145 Meter lang. Es kostete rund 32 Millionen Franken. Severin Bigler

Eine «umwelttechnisch moderne Anlage»

Das Depot nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. Werden dort doch künftig Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt sowie die acht Tramkompositionen in der Nacht geparkt – wobei bis zu 14 Kompositionen Plätz hätten. Und das in einer «umwelttechnisch modernen Anlage», wie Issler sagte. So ist im Keller des Depots eine Wasserwiederaufbereitungsanlage eingebaut, die das auf dem Areal anfallende Schmutzwasser reinigt und wieder in den Kreislauf zurückführt.

Hier werden in der Nacht die Fahrzeuge der Limmattalbahn geparkt. Severin Bigler / CH Media

Auf dem Dach befindet sich eine Fotovoltaikanlage, die aus 612 Modulen besteht. Architekt Jürg Senn von 10:8-Architekten erklärte:

«Sie produziert Strom für ungefähr 100 Haushalte. Damit kann das Depot problemlos betrieben werden.»

Architekt Jürg Senn von 10:8-Architekten sprach an der Einweihung über die Architektur des Depots. Severin Bigler / CH Media

Überdies ist das Dach des Depots teilweise begrünt. Zudem wurden Sandhaufen angelegt, die als Brutstätten für Wildbienen und andere Insekten dienen sollen, wie Issler ausführte. Die durch den Bau des Depots verloren gegangenen Fruchtfolgeflächen werden in Maschwanden kompensiert– mit der Rekultivierung ehemaliger Landwirtschaftsflächen.

Gekostet hat das ganze Projekt rund 32 Millionen Franken. Damit sei man rund 20 Prozent unter dem Kredit von 40 Millionen Franken, sagte Issler. Das hänge mit verschiedenen Optimierungen zusammen. So gibt es unter anderem im Depot keine Fahrleitungen. Dies, weil die Fahrzeuge auch mit Batteriebetrieb rangieren könnten.

In der Wartungshalle sind auch Unterhaltsarbeiten möglich. Severin Bigler

Jetzt fehlen noch die Fahrzeuge, um das Depot zu füllen

Freude am Depot hat man auch bei der neuen Hausherrin. «Nicht alle Tage bekommt man ein Depot auf dem silbernen Tablett oder der grünen Wiese serviert», sagte Severin Rangosch, CEO der AVA, nachdem er und Roland Abt, Verwaltungsratspräsident der AVA, aus den Händen von Issler und Brühwiler einen symbolischen Schlüssel überreicht bekamen. Die AVA sei sehr froh und stolz, ein solch schönes Bauwerk übernehmen zu dürfen.

Nun habe man ein Depot und die Infrastruktur. Was es jetzt noch brauche, seien Fahrzeuge, um das Depot zu füllen, Personal und Ersatzteile. «Anfänglich habe ich gedacht, dass es angesichts des Lokführermangels mein grösstes Problem sein wird, genügend Stadtbahnführer für die Limmattalbahn zu finden», so Rangosch. Es habe sich aber herausgestellt, dass das gar nicht so schwer sei. «Wir wurden fast überrannt mit Bewerbungen.» Man habe nun 32 Kandidatinnen und Kandidaten, die eine Ausbildung absolvieren würden.

Im Depot können die Fahrzeuge gereinigt werden. Severin Bigler / CH Media

Auch bezüglich der Fahrzeuge seien die Weichen stand heute gestellt, um den Betrieb pünktlich aufnehmen zu können, sagte Rangosch. Eines wurde bereits von Valencia nach Bremgarten geliefert. Das zweite, so Rangosch, werde in knapp zwei Wochen erwartet und dann sechs Wochen später das dritte. Im November sollen dann alle acht Fahrzeuge hier sein.

