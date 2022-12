Fahrplan 2023: Was sich im Limmattal alles ändert

Limmattal Der neue Fahrplan im Blick: Die Limmattalbahn stellt das regionale ÖV-Netz auf den Kopf Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag verdichten die Verkehrsbetriebe Zürich den öffentlichen Verkehr im Limmattal und passen das Liniennetz stark an. Trotzdem müssen sich viele Fahrgäste nicht zu stark umgewöhnen. Denn obwohl sie künftig neu auf Schienen oder mit anderen Buslinien fahren, verändern sich ihre Verbindungen nicht grundlegend. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Die grösste Veränderung im neuen Fahrplan kommt auf Schienen: die Limmattalbahn im Dietiker Zentrum. Florian Schmitz

Fahrplanwechsel sind selten historische Ereignisse. In den vergangenen Jahren wurden im Limmattal meist nur einzelne Verbindungen optimiert und Takte verdichtet. Aber dieses Jahr ist alles anders: Nicht nur wird das Mammutprojekt Limmattalbahn ab Sonntag Fahrt aufnehmen. Die neue Stadtbahn bringt auch viele weitere Veränderungen auf dem regionalen Busnetz mit sich.

Auf den ersten Blick wirkt der Netzplan im Limmattal deutlich entschlackt. Zwar haben sich die meisten Verbindungen nicht grundlegend verändert, aber auf diversen Strecken sind neue Buslinien unterwegs und die Routen diverser Linien wurden angepasst. Auf einigen Abschnitten, die früher von mehreren Linien bedient wurden, fährt künftig nur noch ein Bus mit verdichtetem Takt.

Gleich drei Linien haben die zuständigen Verkehrsbetriebe Zürich ganz aus dem Fahrplan gestrichen, dafür kommt neben der Limmattalbahn auch ein neuer Bus hinzu. Die Anpassungen im Fahrplan haben direkte Einflüsse auf alle Limmattaler Gemeinden ausser Aesch, wo die Postautos wie gehabt verkehren.

Eine neue Stadtbahn und eine neue Buslinie

Die neue Linie 20 wird den öffentlichen Verkehr in der Region am stärksten verändern und prägt die Entwicklung des Liniennetzes. Die Limmattalbahn verbindet den Bahnhof Altstetten über Schlieren, Urdorf und Dietikon im Viertelstundentakt mit dem Bahnhof Killwangen-Spreitenbach. Die Linie 303, die auf einer ähnlichen Route verkehrt, wird als Folge der neuen Bahn aufgehoben.

Ebenfalls neu ist die Linie 317, die alle 30 Minuten vom Bahnhof Schlieren via Bahnhof Glanzenberg nach Oberurdorf fährt. In Schlieren wird die Route nördlich der Gleise geführt und ersetzt auf dieser Teilstrecke den Bus 307. Dieser fährt neu vom Bahnhof Altstetten nicht mehr bis zur Haltestelle Meuchwies, sondern biegt beim Halt Bahnhof Nord ins Schlieremer Zentrum ab. Die Linie 311, die Bahnhof Glanzenberg mit Urdorf Weihermatt verbindet, wird abgeschafft.

Diese Anschrift ist bald Vergangenheit: Am Sonntag macht der Bus 304 im Sennenbüel in Unterengstringen kehrt und fährt nicht mehr bis nach Dietikon. Deshalb werden viele Fahrgäste rechts der Limmat künftig häufiger umsteigen müssen. Severin Bigler

Höhere Takte, aber mehr Umsteigen rechts der Limmat

Rechts der Limmat werden zwar künftig mehr Busse verkehren. Dass künftig mehr Fahrgäste umsteigen müssen, weil direkte Verbindungen zwischen den Dörfern sowie nach Dietikon gestrichen werden, sorgte in den dortigen Gemeinden bei der öffentlichen Fahrplanauflage jedoch für Unmut. Die am Bahnhof Altstetten startende Linie 304 macht künftig in Unterengstringen kehrt und fährt Weiningen, Oetwil und Geroldswil nicht mehr an. Sie verkehrt neu dafür durchgehend alle 7,5 Minuten. Der Bus 308, der vom Bahnhof Altstetten über Ober- und Unterengstringen nach Urdorf führt, wird ganz aufgehoben.

Der Bus 302, der Urdorf mit Geroldswil verbindet, bedient künftig ebenfalls eine kürzere Strecke mit einem verdichteten 15-Minuten-Takt. Der Abschnitt von Geroldswil zum Dietiker Bahnhof wird gestrichen. In Urdorf wird die Route geändert und der Bus endet neu am Bahnhof Weihermatt statt an der Haltestelle Oberurdorf. Zwischen Schlieren und Unterengstringen verkehrt der Bus neu zu Stosszeiten alle 7,5 Minuten.

Die Silbern wird mit Oetwil und Geroldswil verbunden

Der Bus 301 fährt neu vom Bahnhof Dietikon nur noch bis Geroldswil, Zentrum und nicht mehr weiter nach Oetwil. Dafür wird er ausser sonntags neu im 7,5-Minuten-Takt und damit doppelt so oft wie bisher unterwegs sein. Abgestimmt auf den Bus 301, wird die Linie 309, die vom Dietiker Bahnhof ins Wirtschaftsgebiet Silbern verkehrt, alle 15 Minuten über Oetwil nach Geroldswil verlängert. Dort besteht Anschluss an die Linien 301 und 302. Der 7,5-Minuten-Takt zu Stosszeiten wird zudem ausgeweitet, dann verkehrt jeder zweite Bus aber nur bis in die Silbern. In Oetwil wird die 309er-Route durchs Dorf verändert. Der Bus steuert neu die Haltestellen Gässliacker und Zentrum an. Letztere ersetzt den nahe gelegenen Halt Post.

Die Haltestelle Hätschen am Fuss des Dietiker Weinbergquartiers wird künftig auch in Richtung Bahnhof Dietikon bedient. Florian Schmitz

Mehr Fahrten oder bessere Anschlüsse auf weiteren Linien

Neben den grösseren Veränderungen stehen auf diversen weiteren Linien Verdichtungen und Anpassungen an. So wird der Bus 314 von Birmensdorf zum Bahnhof Dietikon zur vollwertigen Linie mit Ganztagsbetrieb im Halbstundentakt ausgebaut und fährt neu auch am Wochenende. Zudem erhält die S14, die in Urdorf und Birmensdorf Halt macht, eine zusätzliche Verbindung in Richtung Affoltern am Albis.

In Dietikon wird der Takt vom Bus 306, der vom Bahnhof zur Stadthalle fährt, verdichtet. Neu fährt er unter der Woche viermal stündlich statt alle 30 Minuten und am Wochenende wird die bisher stündliche Frequenz verdoppelt. Die Linie 325 fährt neu durchgehend im Halbstundentakt vom Bahnhof zum Weinberg und die Haltestelle Hätschen wird auch in Richtung Bahnhof bedient. Zudem wird die Betriebszeit am Morgen und am Abend ausgedehnt.

Auch Bergdietiker Fahrgäste erwarten kleinere Anpassungen. So werden die Fahrtzeiten der Linie 305 von Kindhausen zum Bahnhof Dietikon bessere Anschlüsse an die Züge ermöglichen. Und die Linie 315, die vereinzelt Bergdietikon mit Spreitenbach verbindet, erhält ein paar Kurse mehr und wird neu teilweise auch den Bahnhof Dietikon ansteuern. Und nicht zuletzt wird in Uitikon die Linie 235 um zusätzliche Kurse erweitert und die Abfahrtszeiten verändern sich.

