Limmattal Der Bezirk Dietikon hinkt beim Impfen hinterher – Geroldswil will jetzt mit einem Impfbus nachhelfen Beim Zentrum Huebegg fährt Ende August ein Impfmobil der Gesundheitsdirektion Zürich vor. Geroldswil ist bisher die einzige Gemeinde im Limmattal, die sich an der kantonalen Aktion beteiligt. Sven Hoti 18.08.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In anderen Kantonen werden bereits Impfmobile eingesetzt, wie etwa hier im waadtländischen Yverdon. Cyril Zingaro/Keystone

Rund 70 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren im Kanton Zürich ist bereits einmal gegen Corona geimpft, knapp 60 Prozent zweifach. Damit steht der Kanton Zürich im schweizweiten Vergleich sehr gut da. Doch für einen ausreichenden Schutz der Bevölkerung reicht auch diese Quote nicht aus – auch wegen der ansteckenderen Delta-Variante. Um die Impfquote im Kanton weiter voranzutreiben und eine mögliche Überlastung des Gesundheitswesens im Herbst zu vermeiden, stellt die Zürcher Gesundheitsdirektion Impfmobile für Gemeinden und Bildungseinrichtungen zur Verfügung, wie sie vergangene Woche mitteilte. Laut einem Artikel der «Neuen Zürcher Zeitung» wird ein solches Mobil unter anderem in Geroldswil Halt machen.

Wie die Gemeinde Geroldswil auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» bestätigt, wird der Impfbus am Freitag, 27. August und am Montag, 30. August, jeweils von 15 bis 20 Uhr beim Zentrum Huebegg vor der Coop-Filiale und der Pill Apotheke stehen. Die Impfwilligen können sich ohne Anmeldung direkt zum Impfmobil begeben und sich dort impfen lassen. Eine Registrierung ist direkt vor Ort möglich. Laut Karl Suter, Leiter Sicherheit und Gesundheit bei der Gemeinde Geroldswil, wurde arrangiert, dass die Einwohnerinnen und Einwohner gleich nach der Erstimpfung in der Pill Apotheke einen Termin für die Zweitimpfung vereinbaren können. Suter: «Selbstverständlich können von diesem Impfangebot auch Personen aus den Nachbargemeinden profitieren.»

Im Kanton Zürich stehen bald vier Impfbusse im Einsatz

Die Gesundheitsdirektion Zürich (GDZ) will am Samstag in Gossau, wo der erste von momentan vier Impfbussen vorfährt, weitere Details zu den Haltestellen bekanntgeben. Gemäss Informationen der «Limmattaler Zeitung», ist Geroldswil bislang die einzige Limmattaler Gemeinde, die sich für die Aktion beim Kanton gemeldet hat. Die Gemeinde will mit dem Angebot mehr Leute zum Impfen bewegen: «Die Impfquote schweizweit aber auch in Geroldswil ist zu niedrig», schreibt Abteilungsleiter Suter, und führt aus:



«Die Gemeinde Geroldswil will mit dieser Aktion einen Beitrag leisten, unentschlossenen Einwohnern eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit für die Erstimpfung zur Verfügung zu stellen.»

Die Gemeinden können die Impfmobile für gezielte Veranstaltungen zur Förderung der Impfung vom Kanton anfordern. Dieser stellt Personal, Material und Impfstoff für den Betrieb der Mobile kostenlos zur Verfügung. «Für die Startphase rechnen wir damit, dass vier Impfmobile ausreichend sind. Wir reagieren flexibel, wenn die Nachfrage entsprechend grösser wird», schreibt Jérôme Weber, Sprecher der Gesundheitsdirektion Zürich, auf Anfrage. Die Gemeinden seien dazu angehalten, die Aktion zu bewerben. Die Gemeinde Geroldswil tut dies laut eigenen Angaben mittels Flyern, die den Haushalten zugestellt werden sollen, sowie Plakaten.



Die Grösse und Kapazität der Busse wird sich an der Gemeindegrösse orientieren. Pro Bus sollen aber immer mindestens ein Arzt, eine medizinische Praxisassistenz und eine administrative Mitarbeiterin im Einsatz stehen, so Weber. Je nach Grösse der Gemeinde beziehungsweise Institution sind mindestens zehn Impfungen pro impfende Person pro Stunde vorgesehen. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Moderna.



Bei einer Impfveranstaltung des Bundesamtes für Gesundheit auf dem Bundesplatz in Bern konnten sich die Teilnehmenden in einem Impftruck (gelb, hinten) spontan immunisieren lassen. Peter Schneider/Keystone

Mit der Aktion schliesst sich Zürich anderen Kantonen in der Schweiz an, die bereits ähnliche mobile Impfmöglichkeiten im Einsatz haben. So etwa der Kanton Schwyz, die Waadt oder der Kanton Schaffhausen. Auch auf dem Berner Bundesplatz gab es vor kurzem eine mobile Impfmöglichkeit: Dort konnten sich Interessierte in einem Impftruck immunisieren lassen. Die Aktion wurde inzwischen auf den ganzen Kanton Bern ausgeweitet.



Das Angebot der Gesundheitsdirektion kommt just zu dem Zeitpunkt, an dem immer mehr Zürcher Impfzentren schliessen. Bis Ende September sollen acht der elf Impfzentren im Kanton geschlossen werden. Grund für diesen Abbau ist die rückläufige Nachfrage nach Corona-Impfungen. Das einzige Impfzentrum im Limmattal, dasjenige in der Dietiker Stadthalle, schliesst Ende August. Bis am 31. August sind dort nur noch Zweitimpfungen und Walk-in-Impfungen möglich. In Betrieb bleiben das Impfzentrum am Zürcher Hirschengraben, das Impfzentrum Winterthur und jenes in Uster. Weiterhin sind Impfungen in gewissen Apotheken und bei manchen Hausärzten möglich.



Die Gesundheitsdirektion Zürich will mit dem mobilen Impfangebot nun nochmals alles aus der Impfkampagne herausholen, denn noch immer sind zu wenige Menschen geimpft – und die Nachfrage ist stark zurückgegangen. Im schweizweiten Vergleich gehört Zürich zu den Kantonen mit der höchsten Impfquote. Knapp 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind zweifach geimpft. Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind allerdings frappant, wie Zahlen der Gesundheitsdirektion Zürich zeigen. Der «Tages-Anzeiger» und die «Neue Zürcher Zeitung» berichteten bereits am Dienstag darüber.



Während in manchen Gemeinden rund um den Zürichsee über 60 Prozent zweimal geimpft sind, sind es in im Zürcher Oberland teilweise nur knapp über 30 Prozent. Der Bezirk Dietikon bewegt sich im Vergleich mit anderen Zürcher Bezirken im unteren Mittelfeld. Das Schlusslicht im Bezirk ist der Hauptort selbst. Die Zweitimpfquote in der Stadt Dietikon beträgt 43 Prozent. Anteilmässig am meisten doppelt geimpfte Personen finden sich mit 64 Prozent in der Gemeinde Uitikon. Die Mehrheit der Gemeinden im Bezirk liegen mit ihrer Impfquote unter dem kantonsweiten Durchschnitt. Berücksichtigt wurden Personen, die im Kanton geimpft wurden und einem Bezirk zugeordnet werden konnten.