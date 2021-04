Limmattal Das «Leon» ist im Hoch, das «Sabor» hat noch etwas kalt: Beizer ziehen Bilanz nach einer Woche mit offenen Terrassen Eine Woche ist vergangen, seit auf den Terrassen und in den Gartenbeizen wieder ein kühles Bier, eine Shisha oder eine warme Mahlzeit genossen werden darf. Die Bilanz der Beizer ist aber durchzogen. Hans-Caspar Kellenberger 26.04.2021, 16.57 Uhr

Seit einer Woche dürfen die Restaurants ihre Terrassen wieder öffnen und Gäste bewirten. So auch im Aussenbereich der «Tomate» in Dietikon. Chris Iseli

Die Freude, wieder Gäste begrüssen zu dürfen, ist bei den Limmattaler Wirten unüberhörbar. Martina Meier, die Wirtin der «Heimat» in Dietikon, war überrascht vom Ansturm, der in der vergangenen Woche mit dem guten Wetter über ihre Gartenwirtschaft kam. «Wir haben in der ersten Woche sehr gut gearbeitet, es war erfreulich, obwohl wir eine eher kleine Gartenwirtschaft haben», sagt die Wirtin. In der «Heimat» arbeitet das Personal sogar in mehreren Schichten, obschon die Gartenbeiz nur von 11 Uhr morgens bis um 6 Uhr abends offen hat. Ein Glück also, dass das Wetter mitgespielt hat.

Terrassen funktionieren, aber nur bei guter Witterung

«Nach vier Monaten ohne Arbeit kommt es einem sehr intensiv vor. Es ist schön, wieder offen zu haben», sagt Meier. Die Vorschriften bezüglich der Distanz und die begrenzte Platzzahl an den Tischen führen offenkundig zu mehr Arbeit für das Personal, wie die Wirtin bestätigt. «Dinge, die sich im Herbst eingependelt haben, sind bei den Menschen nicht mehr präsent. Zum Beispiel muss man es den Gästen heute wieder sagen, dass sie die Maske anziehen sollen, wenn sie aufs WC gehen», sagt die Wirtin der «Heimat». Trotz dem schlechteren Wetter, das in der neuen Woche angekündigt ist, bleibt Meier positiv. Es schmerzt sie aber, dass in den Innenräumen nicht auch Gäste empfangen werden dürfen. «Wir haben grosse Abstände zwischen den Tischen und hohe Räume im Innenbereich. Trotzdem dürfen wir da keine Gäste platzieren», sagt Meier.

Das sehen andere Wirte aus der Region ähnlich. «Sobald die kalte Bise kommt, gehen die Menschen. Nur wenige von ihnen sitzen mit der Jacke auf der Terrasse,» sagt Soosai Muthu vom «Schweizerhof» in Oberengstringen. Der Wirt kann keine positive Bilanz ziehen, solange er nicht auch den Innenbereich seines Restaurants für Gäste öffnen darf. «Wir haben viele Stammgäste, ohne den Innenbereich rentiert es aber nicht», so Muthu. Rocio Ramos Navarro, die Wirtin des «Sabor» in Schlieren, sieht das ähnlich. «Die Terrasse reicht nicht aus, die Leute wollen drinnen essen, wenn es kalt ist», sagt die Wirtin.

Die Unsicherheit für die Wirte bleibt

Bei der Leon Café Bar in Schlieren, die ihre Terrasse ebenfalls wieder geöffnet hat, fällt die Bilanz nach der ersten Woche mit Gästen dennoch sehr positiv aus.

«Es war hervorragend. Wir hatten viele Kunden und haben fast gleich viel Umsatz gemacht wie jeweils im vergangenen Sommer»,

sagt Wirt George Ilter. «Im Mai 2020 waren die ersten zwei Wochen nach der Öffnung eine Katastrophe. Jetzt aber werden wir von den Gästen überrannt», so Ilter. Im «Leon» mussten sogar Aushilfen und Temporäre Mitarbeiter reaktiviert werden, so gross war der Andrang. Der Wirt hat dazu eine Theorie: «Letztes Jahr sass den Menschen die Angst noch in den Knochen. Nun ist das anders.» Er hat aber Zweifel, dass es so weitergehen wird.

«Ich scheue den Wetterbericht. Ich will meine Motivation behalten. Sobald sich die Wetterlage verschlechtert, ist der Ansturm wieder vorbei»,

sagt Ilter. Die Unsicherheit bleibt also bestehen.

Beim Restaurant Tomate in der Dietiker Innenstadt möchte man vorerst keine Bilanz ziehen, da es nicht sicher sei, wie lange die Terrassen geöffnet haben dürfen. Auch kämen weniger Leute, wenn die Bise geht und das Essen kalt wird, sagt die Wirtin der «Tomate» auf Anfrage.

Auch beim Rapidplatz wird jetzt wieder gegessen: Im Bild das asiatische Restaurant «Food Bar». hck

Dundup Wagozang, Wirt der «Food Bar» am Dietiker Rapidplatz, fasst am Ende des Tages zusammen, was viele Beizer gegenwärtig denken:

«Mit dem guten Wetter wurde es ein wenig besser, es bleibt insgesamt aber schwierig. Trotzdem bin ich positiv gestimmt.»

Ob das Wetter weiterhin mitspielt, steht noch in den Sternen. Ab Donnerstag ist Regen angesagt.