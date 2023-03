Limmattal «Das ist schlimm», «ein Skandal» und «es macht wütend»: Klartext zur CS von Gregor Biffiger bis Katharina Kiwic Nach der Übernahme der CS durch die UBS sehen Limmattaler Wirtschaftsverbände und Limmattaler Linke ein noch grösseres Klumpenrisiko – und sie nerven sich über die CS-Zerstörer. David Egger und Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 20.03.2023, 23.30 Uhr

«Es ist nur eine Frage der Zeit, dann chlöpft es wieder»: die CS-Filiale neben der Kirche St. Agatha in Dietikon. David Egger (20. März 2023)

Die einst stolze CS ist am Ende, dafür wird die UBS extra-large. Sie schluckt ihre Konkurrentin. Was am Sonntag in Bern verkündet wurde, beschäftigt auch die Limmattaler Wirtschaft. «Der Entscheid hat mich überrascht. Er enthält ein paar Punkte, die jenseits von Gut und Böse sind», sagt Gregor Biffiger, Präsident des KMU- und Gewerbeverbands Limmattal (KGVL). Er stört sich beispielsweise daran, dass über die Köpfe der CS-Aktionäre hinweg entschieden worden sei. «Das ist eine kalte Enteignung und einmal mehr wurde Notrecht angewandt, was ordnungspolitisch sehr bedenklich ist.» Auch wettbewerbsrechtlich sei der Deal problematisch. «So erschafft man neue Risiken. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann chlöpft es wieder», so Biffiger.

Er spricht von einem «unüberlegten Schnellschuss». «In wenigen kurzen Sitzungen wird über Tausende Menschen und viele Milliarden entschieden. Das kann nicht durchdacht sein.» Die Behörden hätten geschlafen und viel früher eingreifen müssen. Biffiger hätte es bevorzugt, wenn die CS in ihre Teile aufgespalten und mindestens einige Bereiche davon an verschiedene Banken verkauft worden wären oder wenn die Nationalbank, übergangsweise und begleitet von weiteren Massnahmen, Liquidität in unbeschränkter Menge zur Verfügung gestellt hätte, um das Vertrauen in die CS wieder herzustellen.

«Dass Urs Rohner ungeschoren davonkommt, ist schlimm», sagt Gregor Biffiger. Claudio Thoma / Archiv

Ganz besonders stört sich Biffiger an jenen, die die CS kaputtgeschäftet haben, derweil sie hohe Boni abzockten. «Dass CS-Ex-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner und Konsorten nun ungeschoren davonkommen, ist schlimm. Wir haben einfach keine Handhabe, von diesen Leuten Geld zurückzufordern, die ihren Job nicht gemacht haben.»

Auch Gregor Biffiger fordert mehr Regulierung

Für Biffiger, der früher auch als SVP-Politiker bekannt war, ist klar: «Ich bin für liberale Lösungen. Aber im Finanzsektor gibt es immer noch viel zu viele Missbräuche. Hier muss man viel stärker regulieren, insbesondere bei all den derivativen Finanzinstrumenten, die Krisen wie die jetzige exponentiell verstärken. Stattdessen ist heute der seriöse und treue Aktionär der Depp.»

Biffiger geht nicht davon aus, dass die CS in Dietikon bald schliesst. «Solche Bereinigungen wird es erst in einer zweiten Phase geben.» Für kleinere Unternehmen sieht er zudem keine Probleme. «Es sind die mittleren und vor allem die grösseren Unternehmen, denen für spezielle Geschäfte nun die UBS als einzige Option bleiben wird. Das ist nicht gut für den Markt.»

Auch Josef Wiederkehr, Präsident des Industrie- und Handelsvereins Dietikon (IHV) und alt CVP-Kantonsrat, sieht vor allem bei ganz grossen Unternehmen ein Problem sowie bei exportorientierten Unternehmen. «Das ist nie gut, wenn es weniger Konkurrenz gibt», sagt er.

Josef Wiederkehr wertet die Übernahme der CS durch die UBS als «die beste von vielen schlechten Lösungen» Severin Bigler / Archiv

Auch ihn hat der UBS-CS-Deal am Sonntag überrascht, da er den Eindruck hatte, die Bank sei überlebensfähig. «Aber der Vertrauensschwund war wohl doch zu gross», so Wiederkehr. Die nun gewählte Lösung sei wohl «die beste von vielen schlechten Lösungen». Denn am Montag wäre das Chaos und womöglich eine weltweite Rezession ausgebrochen, wenn die CS kollabiert wäre, so Wiederkehr.

«Es braucht nun zuerst eine ruhige Analyse, um herauszufinden, ob neue Massnahmen nötig sind.» Politische Schnellschüsse wären, so Wiederkehr, nur populistisch. Es sei aber klar, dass mit der nun noch grösseren UBS ein noch grösseres Klumpenrisiko entstehe, womit das Too-big-to-fail-Problem nicht gelöst sei.

Josef Wiederkehr erinnert an Lektion 1 im Wirtschaftsstudium

Man müsse sich jetzt auf neue Probleme vorbereiten, dürfe aber auch nicht den Teufel an die Wand malen. «Am Anfang meines Wirtschaftsstudiums in den 1990ern lernte ich: Das Bankgeschäft ist eine Vertrauenssache. In diesem Sinne ist es nun wichtig, dass nicht auch noch die UBS das Vertrauen verliert», so Wiederkehr.

«Es kann nicht sein, dass die Gewinne immer privatisiert werden und die Schulden verstaatlicht werden», sagt die Dietiker SP-Gemeinderätin Katharina Kiwic. zvg

Auch Limmattaler Linke kritisieren die CS. «Es macht wütend, dass man so unverantwortlich mit dem Geld umging», sagt etwa die Dietiker SP-Gemeinderätin Katharina Kiwic. Wegen der Misswirtschaft anderer müssten sich nun Angestellte Sorgen um ihre Zukunft und Anleger Sorgen um ihr Geld machen. Die ganze Geschichte werfe «extrem viele Fragen» auf, so Kiwic. Und: «Ich finde es schwierig, dass die UBS jetzt eine Quasi-Monopolstellung hat.»

Damit die nun noch grössere UBS später nicht mit staatlicher Hilfe gerettet werden müsse, müsse nun der Bund aktiv werden, das Risikomanagement der Bank durchleuchten, die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und das Eigenkapital der Bank erhöhen. «Es kann nicht sein, dass die Gewinne immer privatisiert und die Schulden verstaatlicht werden», so Kiwic.

Auch die Grünen sind entsetzt. «Grundsätzlich ist es ein Skandal, dass es so weit gekommen ist. Das zeigt, wie kurzfristig viele Personen noch denken», sagt der Dietiker Gemeinderatspräsident Andreas Wolf (Grüne). Der Hergang des CS-Scheiterns sei nun lückenlos aufzuarbeiten und die Verantwortlichen seien zur Rechenschaft zu ziehen. «Es kann nicht sein, dass sie weiterhin Boni in Millionenhöhe beziehen», so Wolf. Er ist erstaunt, dass die CS nicht mehr aus vergangenen Fehlern gelernt habe.

«Ein Skandal», sagt der Dietiker Gemeinderatspräsident Andreas Wolf (Grüne). zvg

Die neue Mega-Bank habe nun noch mehr Verantwortung – auch gegenüber der Umwelt. Wolf erhofft sich mehr Investitionen in nachhaltige Ressourcen statt in fossile Rohstoffe – und dadurch ein langfristigeres Denken bei den Banken. Dies führe letztlich zu einem stabileren Finanzplatz.

Ob links oder in der Wirtschaft: Die CS hat alle enttäuscht – ausser die Millionen-Abzocker.

