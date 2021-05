Urban Gardening Der Dachgarten-Boom hält sich im Limmattal noch in Grenzen – aber wir haben einige Perlen gefunden Mit dem Frühling kommt auch die Sonne aufs Dach. Und Dächer werden vermehrt als Gärten genutzt. Auf einer Garage in Schlieren hat es sogar einen Teich. Hans-Caspar Kellenberger 29.05.2021, 04.30 Uhr

Gibt es den Urban-Gardening-Boom auch im Limmattal? Hier ein neu angelegter Dachgarten in Schlieren. Sandra Ardizzone

Urban Gardening ist in aller Munde. Der Begriff beinhaltet auch das Gärtnern auf den Dächern hoch über der Stadt, wo grüne Oasen selten sind. Die Natur auf dem Dach erfreut sich gerade in dicht bebauten Gebieten zunehmender Beliebtheit. Parkhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Garagen werden bepflanzt und es werden Naturdächer, Dachterrassen oder Dachgärten gestaltet. Von der einfachen Kräuterwiese über das Salatbeet am Horizont bis hin zum luxuriösen Dachgarten als Erholungszone: Den Fantasien des Hobby-Gärtners scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein.

Im Limmattal gibt es aber nur wenige Dachgärten, wie man sie aus Berichten und Dokumentationen über Hobby-Gärtner in der Grossstadt kennt. Die romantische Vorstellung vom eigenen Salatbeet auf dem Dach des zwölfstöckigen Blocks scheint fernab der Realität zu sein. Auch Dachgärten als reine Erholungszone, zum Beispiel für die Angestellten einer Firma, findet man nur wenige in der Region. Verschiedene Arten von Dachbegrünungen gibt es jedoch auch hier zahlreiche. Einige Perlen der Dachgartenkunst hat die «Limmattaler Zeitung» ausfindig gemacht.

Dachbegrünung ist nicht gleich Dachgarten

Genau genommen ist der Dachgarten eine erweiterte Form einer Dachbegrünung. Dachbegrünungen können extensiv oder intensiv sein. Die extensive Variante zeichnet sich durch Pflanzen aus, die kaum Nährstoffe oder Pflege benötigen. Wildkräuter, Gräser oder allgemein flach wachsende Pflanzen werden hier auf dem Dach gepflanzt. Der Vorteil: Extensive Dachbegrünungen passen sich gut an extreme Wetterbedingungen wie Trockenheit, Hitze, Regen oder Schnee an.

Extensive Dachbegrünung auf einem Hochhaus in Schlieren. Immun gegen fast alles. Sandra Ardizzone

Dafür ist der Nutzen kleiner. Extensive Begrünungen kommen überall dort zum Einsatz, wo Eigentümer einen ökologischen Ausgleich zur Bebauung schaffen wollen, den dafür verfügbaren Raum aber nicht aktiv nutzen können oder möchten. Das betrifft zum Beispiel Garagen, schräge Dächer, Gartenhäuser oder Flachdächer.

«Die extensive Begrünung muss von Natur aus funktionieren»,

sagt Marc Holbein, Bauleiter der Bolliger Gartenbau AG in Schlieren. Die Firma hat zahlreiche Dachbegrünungen und Dachgärten für Kunden eingerichtet. Holbein: «Extensive Begrünungen auf Dächern sind spannend, denn da sieht man, wie die Natur für sich selbst arbeitet.»

Wildkräuter, Disteln, Gräser und allgemein flach wachsende Pflanzen werden bei einer extensiven Dachbegrünung eingesetzt. Sie brauchen kaum Pflege, geschweige denn Wasser. Sandra Ardizzone

Eine intensive Dachbegrünung bietet indessen mehr fürs Auge. Sie braucht dementsprechend mehr Pflege, angefangen bei einem umfangreichen Schichtaufbau unter den jeweiligen Pflanzen. Intensive Begrünungen auf dem Dach finden sich in den meisten Fällen in Form von Dachterrassen oder eben Dachgärten mit eigenem Salatbeet. Auch hier gedeihen diejenigen Pflanzen gut, die winterfest sind und nicht viel Pflege benötigen. Sie lassen sich entweder direkt ins Erdreich oder in Töpfe pflanzen.

Grosszügige Intensivbegrünung auf dem Dach einer Garage in Schlieren. Grün, so weit das Auge reicht. Sandra Ardizzone

Für das grüne Traumdach sind verschiedene Faktoren entscheidend

Damit die Pflanzen auf dem Dach gedeihen, müssen die örtlichen Eigenarten berücksichtigt werden. Dies im Hinblick auf verschiedene Faktoren wie Niederschlagsverteilung, Windbelastung sowie das Mass des Sonneneinfalls, der Beschattung und vieles mehr. Alles hängt zusammen. «Neigung und Belastbarkeit einer Oberfläche, auf der ein Garten angelegt wird, sind die zwei wichtigsten Faktoren», sagt Holbein. «Sie setzen die Grenze. Denn hohe Pflanzen bedeuten mehr Gewicht, was Auswirkungen auf das gesamte Gebäude hat», sagt der Bauleiter. Wenn die Statik stimmt, kann der Hobby-Gärtner also theoretisch eine ganze Palmenallee auf seinem Dach pflanzen, wenn die Kriterien für das Wachstum der Pflanzen selbst stimmen.

Marc Holbein von der Bolliger Gartenbau AG in Schlieren ist Experte für Dachbegrünungen und Dachgärten. Er warnt vor blindem Wildwuchsbau auf Dächern. Sandra Ardizzone

Vorsicht ist hier aber das Gebot der Stunde. «Halten sich Gartenbauer hier nicht an die Wissenschaft, riskieren sie exorbitant teure Bauschäden», sagt Holbein. Auf Garagendächern sei mehr machbar als auf einem simplen Flachdach eines mehrstöckigen Hauses. «Es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass man so etwas nicht in Eigenregie machen sollte.» Er empfiehlt, bei einem Dachgartenprojekt einen Spezialisten zu konsultieren, denn Schäden würden mehr kosten als ein Experte.

«Man kann nicht Humus auf dem Dach verteilen und dann einfach alles wachsen lassen»,

sagt Holbein. «Begrünte Dächer sollten mindestens einmal pro Jahr kontrolliert und unerwünschte Pflanzen aller Art entfernt werden», sagt der Experte.

Dachgärten inklusive Teich, wie hier auf einer Schlieremer Garage, können nicht überall realisiert werden. Die Statik setzt enge Grenzen. Sandra Ardizzone

Ökologische Bauweise ist gesetzlich vorgeschrieben

Den Risiken zum Trotz stehen viele Städte und deren Agglomerationsräume dem trendigen Dachgarten und der Dachbegrünung positiv gegenüber. Das Flachdach zu begrünen, wenn es «neu, flach oder renovationsbedürftig ist», ist im Kanton Zürich Bauvorschrift. Die Dächer sind «ökologisch wertvoll zu begrünen, soweit dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist».

In der Stadt Zürich zum Beispiel ist die Dachbegrünung bereits seit 1991 gesetzlich festgelegt. Damit aber noch nicht genug: Der Zürcher Regierungsrat will nun die Bestimmungen zum Bau städtischer Grünzonen im Kanton gesetzlich weiter konkretisieren. Gerade auch, weil Grünflächen in urbanen Gebieten oft Bebauungen zum Opfer fallen. Bei grösseren Bauprojekten wären nach der geplanten Gesetzesänderung Begrünungen zwingend einzuplanen. So ist eine Baumpflanzpflicht vorgesehen, zudem eben auch Dach- und Fassadenbegrünungen. Zur Gesetzesvorlage läuft momentan noch die Vernehmlassung.

2013 gab die Stadt Dietikon den «Leitfaden zur Förderung der Biodiversität» heraus. Dachbegrünungen seien erwünscht und brächten verschiedene Vorteile: Sie halten Regenwasser zurück und geben einen Teil über die Verdunstung ab. So wird die Kanalisation entlastet. Sie filtern Staub und Schadstoffe aus der Luft und sind darüber hinaus Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Ein naturnaher Dachgarten weise einen grossen ökologischen Wert auf und habe die Funktion eines hochwertigen Erholungsraumes.

Intensivbegrünung auf einem Garagendach in Schlieren: ein hochwertiger Frei- und Erholungsraum. Sandra Ardizzone

In Dietikon werde der behördenverbindliche «Leitfaden zur Förderung der Biodiversität» konsequent angewandt, schrieb die Stadt als Antwort auf die Interpellation von Catalina Wolf-Miranda (Grüne) im Jahr 2016. Aber die Anzahl begrünter und nicht begrünter Dachflächen erhebt die Stadt aus Kostenüberlegungen nicht.

Auf Anfrage sagt die Abteilung Gartenbau der Stadt Dietikon, dass es in der Region nur wenige Dachgärten mit eigenem Gemüseanbau gäbe. Dachbegrünungen in renaturierter Form gäbe es indessen mehr. Aber auch hier hat die Stadt keinen Überblick. «Die Kontrollorgane versagen hier, auch wenn es eigentlich im Baugesetz verankert ist», sagt Alain Diebold, eidgenössisch diplomierter Gärtnermeister und Gutachter von Jardin Suisse. «Die Baubehörden sind da überfordert, da sie einen Zugang zu den Dächern bekommen müssten, was bei Privatgrundstücken schwierig ist.»

Der Dachgarten ist – auch ohne Gemüsebeete, so wie hier in Schlieren – im Limmattal nach wie vor nur selten anzutreffen. Sandra Ardizzone

Wo bleiben die Salatbeete?

Intensiv begrünte Dachgärten gibt es bis dato also nur wenige im Limmattal. «In Grossstädten wie Hamburg oder London gibt es das viel, hier bei uns aber nicht», sagt der Schlieremer Gartenbauleiter Marc Holbein. Gärtnermeister Alain Diebold hat dazu eine Theorie:

«Man findet solche Dachgärten in der Schweiz vor allem auf Stadtgebiet, in der Agglomeration aber schon weniger. Hier hat man noch Platz.»

Zurzeit jedenfalls noch. «In der hiesigen Architektur ist das Prestige eines Gebäudes der Bau selbst, nicht die Umgebung. In anderen Ländern sind die Städte mittlerweile so dicht verbaut und der Smog so alarmierend, dass mehr Grünflächen gefragt sind», sagt Diebold. Die Schweiz sei hier eher stiefmütterlich unterwegs, ganz im Gegensatz zu Deutschland beispielsweise. Und tatsächlich: Deutsche Städte wie Berlin, Köln, Hamburg oder München fördern Dachbegrünungen und Dachgärten mit beachtlichen Summen an Steuergeldern.

Jeder Boom fängt klein an: Dachgarten mit Kräutern auf einem Schlieremer Hochhaus. Zurzeit noch eine Ausnahme. Sandra Ardizzone

In der Schweiz ist das noch Zukunftsmusik: «Ein Boom fängt immer im kleinen Rahmen an. Vermögende Menschen kaufen sich das Gemüse, anstatt es anzubauen», sagt Diebold. «Es gibt aber durchaus Menschen in der Schweiz, die gerne ihren eigenen Dachgarten hätten.»