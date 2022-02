Limmattal CO2-neutrales Limmattal: Acht Gemeinden sagen, was sie von den Plänen der Limeco halten – für Streit ist gesorgt Das Limmattal braucht neben sauberer Energie und sauberem Wasser auch eine saubere Abfallentsorgung. Doch ob diese Ansprüche auch 2050 erfüllt werden können, steht in den Sternen. Denn die Gemeinden ziehen nicht am gleichen Strick. David Egger Jetzt kommentieren 01.02.2022, 04.59 Uhr

Das Dietiker Coop-Areal mit dem Parkplatz in der Bildmitte, dahinter rechts die Limeco-Kehrichtverwertungsanlage. Bild: Sandra Ardizzone (Dietikon, 28. Februar 2018)

Sie verbrennt unseren Abfall, stellt Strom und Gas her und reinigt das, was wir das WC runterspülen, damit es sauber in die Limmat fliesst. Die Limeco betreibt in der Dietiker Silbern ihre Kehrichtverwertungsanlage (KVA) und ihre Abwasserreinigungsanlage (ARA). Das Unternehmen gehört den Gemeinden Dietikon, Schlieren, Urdorf sowie Ober- und Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil. Sprich: Es treffen viele Ansichten aufeinander – jetzt, wo die Limeco ihre Zukunft planen muss, da ihre Anlagen nicht für die Ewigkeit reichen.

2018 hatte das Volk Ja gesagt

Konkret: Die KVA ist veraltet. Ersatz muss her – per 2034, wenn es nach der kantonalen KVA-Kapazitätsplanung geht. Das braucht Platz. Darum hat die Limeco 2018 das Areal des Coop-Verteilzentrums gleich neben der KVA gekauft, für etwas mehr als 90 Millionen Franken. Das Stimmvolk der acht Gemeinden gab damals grünes Licht – auch die Urdorferinnen und Urdorfer, deren Gemeinderat sich gegen den Landkauf gestellt hatte.

Auch bei der ARA besteht Handlungsbedarf. Sie muss ausgebaut werden, um mit dem Wachstum im Limmattal mithalten zu können. Auch hierfür kommt das Coop-Areal gelegen.

Die Limeco-ARA am Unterwasserkanal muss dereinst ausgebaut werden, da das Limmattal wächst und wächst - und entsprechend mehr Abwasser produziert. Chris Iseli

Die Energiestrategie 2050 gibt den Takt vor

Dazu kommt die eidgenössische Energiestrategie 2050: Die Limeco will ihren Teil dazu beitragen, dass das Limmattal die Ziele dieser Strategie erreichen kann. Heisst unter anderem: weniger CO 2 und mehr saubere Energie, das ganze Jahr hindurch.

Die Limeco als Unternehmen sieht ihre Zukunft immer mehr darin, zum Limmattaler Energiezentrum zu werden, was sie heute schon ein Stück weit ist. So bietet sie in den acht Eigentümergemeinden – den sogenannten Trägergemeinden – sowie in Spreitenbach die Wärme an, die bei der Verbrennung von Abfall in der KVA entsteht. Zahlreiche Liegenschaften konnten dank dieser Fernwärme beispielsweise ihre alte Ölheizung abstellen und so ihren CO 2 -Ausstoss vermindern. Darüber hinaus produziert die Limeco mit ihrer KVA auch Strom, der als CO 2 -neutral gilt.

Bei der Power-to-Gas-Anlage laufen die ersten Tests

Aktuell nimmt sie zudem ihre Power-to-Gas-Anlage in Betrieb: Mit dieser kann sie, vereinfacht gesagt, aus dem KVA-Strom und den Klärgasen aus der ARA sauberes Biogas herstellen. Dieses kann sie entweder ins Gasnetz einspeisen, in Wärme umwandeln oder zum Beispiel im Winter zur Stromerzeugung verwenden – damit könnte sie Strommangellagen ausgleichen und ihren Beitrag zu einem stabilen Stromnetz leisten. Denn mit weniger Atomkraft und mehr Sonnen- und Windenergie wird ein stabiles Stromnetz immer mehr zur Herausforderung. Energie aus dem Sommer muss für den Winter gespeichert werden.

Blick in einen anderen Teil der Limeco-ARA. Chris Iseli

Auch die Stabilität ihres Fernwärmenetzes hat die Limeco im Blick: So wird sie diesen Frühling vier Warmwasserspeicher bauen, die je 200'000 Liter heisses Wasser speichern können, um es dann ins Netz einzuspeisen, wenn es nötig wird.

Limeco könnte E-Fuels-Hersteller beliefern

Es gibt noch weitere Ideen: So liesse sich auch Holz verwerten, Wasserstoff herstellen oder das bei der Abfallverbrennung entstehende CO 2 einfangen und verflüssigen, um es der Industrie zum Beispiel für die Herstellung von klimaschonenden synthetischen Treibstoffen, sogenannten E-Fuels, zur Verfügung zu stellen.

Die Limeco könnte also als Limmattaler Energiezentrum - oder als Multi-Energy-Hub, wie es neudeutsch heisst – viel leisten, ist Limeco-CEO Patrik Feusi überzeugt. «Die Probleme wie der Klimawandel und die Gefahr eines Strom-Blackouts erledigen sich nicht von selbst. Wir als Limeco wollen dazu beitragen, dass das Limmattal spätestens ab 2050 klimaneutral ist. Die Energiestrategie 2050 ist ein Auftrag des Schweizer Volks», sagt Feusi.

Patrik Feus, CEO der Limeco. Severin Bigler

Nun ist von einem «systemrelevanten Generationenprojekt» die Rede

Angesichts dieses Hintergrunds werden der Bau der neuen KVA und der Ausbau der ARA und die weiteren Pläne zum «systemrelevanten Generationenprojekt», das gut besprochen werden muss. Darum hat die Limeco einen Dialog mit den acht Trägergemeinden gestartet sowie mit dem Wirtschaftsverband IG Silbern, den Naturschutzorganisationen Birdlife, Pro Natura und WWF und den Limeco-Mitarbeitenden. Der erste Schritt dieses Masterplan-Dialogs ist nun zu Ende. Im am Montag veröffentlichten «Weissbuch 1» sind die Ergebnisse zu sehen (es ist auch online zugänglich auf www.weissbuch2050.ch).

Silbern-Mountain, zehn Prozent Rabatt und Verkehrsanalysen

Jede Gemeinde hat sozusagen ihren eigenen Wunschzettel. Die Standortgemeinde Dietikon spricht sich klar dafür aus, dass sich die Limeco zu einem nachhaltigen Energie-Hub entwickelt. Zudem sieht sie grosses Potenzial für dereinstige Mantelnutzungen der neuen KVA, die etwa 2035 in Betrieb gehen soll.

Auch die IG Silbern legt Wert auf Mantelnutzungen wie Detailhändler, Gastronomie oder Dienstleistungen. Sie fordert zudem einzigartige Architektur. So will sie, dass die neue KVA als grosses Erdhaus gebaut wird, dessen Oberfläche sodann zur Erholungszone wird. Silbern-Mountain nennt sich diese Idee. Zudem solle die Limeco den Unternehmen in der Silbern mindestens zehn Prozent Rabatt gewähren auf die offiziellen Dienstleistungspreise.

Der Verkehr ist zudem ein grosses Thema: Mehrere Gemeinden verlangen Analysen, die aufzeigen, welche KVA-Grösse für welche Verkehrszahlen sorgt. Der Tenor ist klar: Es soll möglichst wenig Verkehr und damit verbundene Behinderungen geben und dieser soll so gut wie möglich ökologisch sein.

Die Angestellten wollen, dass die Limeco anders wahrgenommen wird

Auch sind sich mehrere Gemeinden einig, dass die Limeco offener und präsenter werden müsse. Mehr Kommunikation ist also gefragt. Entsprechend äusserten sich auch die Limeco-Angestellten: «Wir wollen nicht nur als KVA wahrgenommen werden. Es braucht einen positiven Wandel in der Aussenwahrnehmung.»

Blick zum Abfall-Kran in der Limeco-KVA. Alex Spichale

Geroldswil zeigt sich gegenüber den Ideen der Limeco offen.

«Der Beitrag zum Klimaschutz ist ein wichtiges strategisches Element der Entwicklung von Limeco»,

schreibt Geroldswil unter anderem. Der Gemeinderat begrüsst eine Mantelnutzung des Limeco-Areals und schlägt zum Beispiel ein Besucherzentrum, E-Ladestationen und Start-up-Labors vor. Geroldswil hält zudem als einzige Gemeinde klar fest, dass eine Kapazität von 160'000 Tonnen Abfall pro Jahr in Ordnung sei. Zum Vergleich: Heute verwertet die Limeco rund 90'000 Tonnen Abfall pro Jahr. Künftig wäre so die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gewährleistet, mit 160'000 Jahrestonnen hingegen schon, heisst es schon lange. Auch der kantonale Richtplan sieht 160'000 Tonnen vor.

Auch Unterengstringen bekennt sich klar zur Entwicklung der Limeco als Energieversorgerin. Die Gemeinde hält zwar fest, dass «diese Entwicklung noch nicht in allen Trägergemeinden erkannt und mitgetragen» wird. Aber für Unterengstringen ist klar:

«Bei der Limeco geht es um mehr als die Interessen einzelner Trägergemeinden. Diese müssen vielmehr gemeinsam am gleichen Strick ziehen und an die künftigen Generationen denken.»

Das Dienstleistungsangebot der Limeco müsse ganz klar ausgebaut werden, hält Unterengstringen weiter fest.

Weiningen findet eine maximal nachhaltige Versorgung der Region zentral. Die Limeco solle sich an der Energietechnik der Zukunft orientieren und Ansätze prüfen, wie sie sich in ein Energietransformationszentrum entwickeln könnte. Da Weiningen grosse Holzvorräte hat, regt die Gemeinde an, dass auch Holz im Limeco-Prozess ein «sinnvoller saisonaler Energieträger» sein könnte.

Weiningen hat viel Holz – und fordert, dass die Limeco Holz als saisonalen Energieträger ebenfalls in ihre Planungen miteinbezieht. Themenbild: Eddy Schambron

Oberengstringen sieht die Limeco zwar als Vorbild hinsichtlich CO 2 -neutraler Energieversorgung. Gleichzeitig findet die Gemeinde aber, dass die Limeco «nicht zu umfassend ausgestaltet werden» soll. In Sachen Mantelnutzungen erachtet Oberengstringen vor allem Zwischennutzungen als sinnvoll.

Oetwil fordert, dass die Limeco ihr Geschäftsfeld nur da ausbaut, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist. Im Vordergrund stehe für Oetwil die «Entsorgungssicherheit zu vernünftigen Kosten» in einem «betriebswirtschaftlich optimalen Betrieb».

Schlieren schreibt allgemein, dass das Coop-Areal allen Trägergemeinden Zusatznutzen bringen müsse und nicht nur Dietikon. Kreislaufwirtschaft und ökologische Stoffflüsse findet die Stadt ebenfalls sinnvoll.

In der Bildmitte der Unterwasserkanal, links davon die Limeco-ARA. Im Hintergrund ist klein der Hochkamin der KVA zu sehen. zvg

Naturverbände begrüssen die Energiepläne

Die Naturverbände Birdlife, Pro Natura und WWF verlangen, dass die Entwicklung der Limeco die Auengebiete bei Dietikon keineswegs negativ beeinflussen dürfe. Zudem sehen sie Mantelnutzungen der Neubauten auf dem Coop-Areal kritisch. «Bei der Entwicklung ist zu beachten, dass die Fläche für die nächsten 100 Jahre reichen muss», schreiben sie. Die Limeco als Energiezentrum sehen die Umweltverbände sehr positiv. Sie habe «das Potenzial, zu einem Leuchtturmprojekt der Nachhaltigkeit zu werden».

Stefano Kunz ist Verwaltungsratspräsident der Limeco und Mitte-Stadtrat in Schlieren. Das Bild wurde im September 2020 aufgenommen, als die Limeco den Spatenstich für ihre Power-to-Gas-Anlage feierte. Britta Gut

Urdorf fordert, dass die KVA massiv verkleinert wird und in Zukunft nur noch den Abfall der Trägergemeinden verbrennt. Abfall aus anderen Gemeinden im Kanton Zürich oder aus anderen Kantonen wäre dann nicht mehr willkommen. Damit würden die Abfallpreise, also zum Beispiel die Preise für die blauen Limeco-Kehrichtsäcke, voraussichtlich massiv steigen. Das will Urdorf in Kauf nehmen.

Zudem findet Urdorf unter anderem, dass der Verwaltungsratspräsident Stefano Kunz (Mitte-Stadtrat in Schlieren) weniger verdienen sollte. Zahlen hat bisher niemand genannt.

Die Limeco-KVA von der Reppisch her gesehen. Chris Iseli

In einem sind sich aber praktisch alle einig: Die Limeco sollte künftig von allen Gemeinden, die den Hauskehricht in Dietikon verwerten lassen, gleich viele Gebühren verlangen. Denn heute ist es teils so, dass die Trägergemeinden mehr bezahlen müssen als zum Beispiel Aargauer Gemeinden, die im Gegensatz zu Zürcher Gemeinden völlig frei entscheiden können, wo sie ihren Kehricht verwerten lassen wollen. Entsprechend schlagen mehrere Gemeinden auch vor, den Kreis der Trägergemeinden zu erweitern. Denkbar wäre zum Beispiel, Gemeinden, die bereits Dienstleistungen der Limeco in Anspruch nehmen, auch als Trägergemeinden aufzunehmen. Naheliegende Beispiele dafür wären Bergdietikon und Spreitenbach oder Birmensdorf und Aesch.

Gemeinden wie Bergdietikon, Birmensdorf und Aesch haben schon heute ihr Wappen auf den Limeco-Kehrichtsäcken. Aber Trägergemeinden sind sie nicht. Oliver Graf

Wie geht es nun weiter? Die Limeco, die für den ganzen Masterplanungsprozess mit der TBF und Partner AG zusammenarbeitet, hat aus 14 Planungsunternehmen, die sich beworben haben, drei ausgewählt, die nun anhand vom «Weissbuch 1» – und weiterhin im Dialogverfahren mit den Gemeinden und weiteren Anspruchsgruppen – mögliche Lösungen ausloten, auf deren Basis dann das «Weissbuch 2» entsteht, sodass dann bis 2024 ein Gestaltungsplan für die Limeco-Areale und das Coop-Areal erarbeitet werden kann.

Über die Limeco wird es also auch in Zukunft noch viel zu diskutieren geben – nicht zuletzt auch deshalb, weil derzeit auch noch eine neue Eigentümerstrategie erarbeit wird, um den Gründungsvertrage der Limeco, sozusagen deren Statuten, zu erneuern. Manche Gemeinden wünschen sich, dass dieser Prozess noch mehr mit dem Masterplanungsprozess abgestimmt wird.

