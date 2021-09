In Geroldswil, Weiningen und Oetwil für das Wasser verantwortlich

Limmattal Brunnenmeister Beat Amsler: «Wir reden hier schliesslich vom Lebensmittel Nummer eins» Als Brunnenmeister von Geroldswil, Oetwil und Weiningen sorgt Beat Amsler dafür, dass in den Dörfern stets sauberes Trinkwasser aus dem Hahn fliesst. Das Wasser stammt vor ­allem aus dem Grundstrom unter der Limmat. In Flussnähe betreiben die drei Gemeinden ein gemeinsames Pumpwerk. Florian Schmitz 10.09.2021, 16.38 Uhr

Beat Amsler im Pumpwerk Schanzen: Rund die Hälfte des Grundwassers für Geroldswil, Oet wil und Weiningen stammt aus dem Pumpwerk, das von der gemeinsamen Gruppenversorgung betrieben wird. Valentin Hehli / LTA

Dass Trinkwasser aus dem Hahn fliesst, wenn wir ihn aufdrehen, ist für viele so selbstverständlich wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Weil wir fast überall Zugang zu trinkbarem Wasser haben, geht schnell vergessen, dass ein ausgeklügeltes System und viel Aufwand dahinter stecken. «Erst wenn wir das Wasser etwa wegen Leitungsbrüchen abstellen müssen, wird vielen bewusst, wie stark sie darauf angewiesen sind. Wir reden hier schliesslich vom Lebensmittel Nummer eins», sagt Beat Amsler bei einem Treffen in seinem Büro im Geroldswiler Werkhof.

Als Brunnenmeister der Gemeinden Geroldswil, Oetwil und Weiningen sowie der gemeinsamen Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil-Weiningen ist er verantwortlich, dass in den drei Dörfern stets sauberes Wasser durch die Leitungen fliesst. Weil Trinkwasser unter das Lebensmittelgesetz fällt, sind die Standards hoch. «Der wichtigste Aspekt meiner Arbeit ist die Qualitätssicherung des Trinkwassers», sagt Amsler, der seit Juni 2020 für die drei Gemeinden tätig ist. Seine Stelle wurde damals neu geschaffen, nachdem zwei Pensionierungen anstanden, um die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern.

Rund zehn Prozent des Wassers für Weiningen, Geroldswil und Oetwil stammt aus Quellwasser, das mit insgesamt drei Quellwasserpumpwerken in Oetwil und Weiningen direkt in das Verbandsnetz eingespeist wird. Die restlichen 90 Prozent werden nahe der ­Limmat gefördert, unter der ein Grundwasserstrom je nach Durchlässigkeit des Bodens mit einer Geschwindigkeit von einem bis zehn Millimetern pro Sekunde fliesst. Zum Vergleich: Die Limmat legt etwa einen Meter pro Sekunde zurück. Der Strom in einer Tiefe von vier bis sechs Metern wird gespeist von der Limmat, der Sihl und von Regenwasser, das in unversiegelten Flächen versickert.



Von aussen sieht das gut gesicherte Pumpwerk Schanzen unscheinbar aus. Valentin Hehli / LTA

Das Wasser wird nachts gepumpt

Das Grundwasser für die drei Gemeinden stammt zur Hälfte aus dem verbandseigenen Grundwasserpumpwerk Schanzen auf dem Golfplatz Unterengstringen. Die andere Hälfte wird vom Wasserwirtschaftsverband Limmattal bezogen, dem neben Weiningen, Oetwil und Geroldswil auch Dietikon und Schlieren angehören. Der Wasserwirtschaftsverband betreibt das nahe Pumpwerk Schönenwerd, das mit dem Pumpwerk Schanzen verbunden ist. Von Letzterem aus wird das Wasser in die Reservoire gepumpt. Dazu Amsler:

«Vor allem nachts, weil dann viel weniger Strom im Netz verbraucht wird und der Bezug günstiger ist.»

Seit Inbetriebnahme des Reservoirs Gubrist in Weiningen im Sommer 2020 überblickt er fünf Reservoire in seinem Versorgungsgebiet. Drei davon liegen über dem Siedlungsgebiet, damit sie die gemeindeeigenen Verteilnetze dank statischem Druck mit Wasser versorgen können. Die Wasserversorgungen der drei Dörfer sind für ihr Leitungsnetz, die Quellen auf ihrem Gemeindegebiet und alle dazugehörigen Anlagen wie die Reservoire in der Hochzone, Hydranten und Brunnen verantwortlich. Die Gruppenwasserversorgung übernimmt hingegen die Wasserbeschaffung, Förderung und Grobverteilung.

Blick in den Brunnenschacht: Das Grundwasser wird im Pumpwerk Schanzen aus der Tiefe gefördert. Valentin Hehli / LTA

Doppelspurigkeiten sind wichtig für Notfälle

Das Reservoir Gubrist erhöhe die Versorgungssicherheit im Gebiet, sagt Amsler.

«Beim Wasserleitungsausbau werden immer viele Querverbindungen erstellt, um Doppelspurigkeiten zu schaffen und die Sicherheit zu erhöhen.»

So ist im Rahmen des Gubristtunnelausbaus geplant, die von Regensdorf aus versorgte Löschleitung im Tunnel mit der Wasserversorgung Weiningen zusammenzuschliessen, um im Notfall aus dem Furttal Wasser zu beziehen. Zudem könne die Löschleitung des Tunnels so im Notfall auch von Weiningen aus betrieben werden, erklärt er.

Wie wichtig solche Redundanzen sind, zeigte nicht zuletzt die Unwetterserie im Juli. Wegen der Gefahr von Verunreinigungen des Grundwassers mussten verschiedene Gemeinden ihre Pumpwerke abstellen. Auch das Pumpwerk Schanzen wurde zwischenzeitlich vorsichtshalber abgeschaltet, weil der Grundwasserpegel so stark angestiegen war. In Dietikon waren dagegen alle Pumpen 24 Stunden in Betrieb, um mehrere Nachbargemeinden zu unterstützen.

Solche Ausnahmesituationen seien aber sehr selten, sagt Amsler, der zuvor in Spreitenbach als stellvertretender Brunnenmeister angestellt war. 2008 nahm der gelernte Landschaftsgärtner, der zwischenzeitlich im Verkauf gearbeitet hatte, seine Arbeit im Spreitenbacher Bauamt auf. Wegen Ferienablösungen für den Brunnenmeister kam er zunächst mit dem Thema Wasser in Berührung und wechselte 2009 dann intern ganz zur Wasserversorgung.

Dicke Leitungen befördern das im Pumpwerk Schanzen gefasste Wasser zu den höher gelegenen Reservoiren in den drei Dörfern. Valentin Hehli / LTA

«Ich kannte Wasser davor gar nicht als Lebensmittel», sagt der 39-Jährige. Das habe ihn stärker fasziniert als etwa der Strassenunterhalt. So nahm sein Interesse für die Wasserversorgung Fahrt auf und er absolvierte über die Jahre mehrere Weiterbildungen. Dies gipfelte in seinem erfolgreichen Abschluss als Brunnenmeister mit eidgenössischem Fachausweis.

Auch beim Bauen ist der Brunnenmeister involviert

Obwohl aussergewöhnliche Ereignisse wie das stürmische Wetter fordernd seien, findet er die Herausforderung spannend, sagt Amsler. Aber auch im Alltag müsse er viele interessante Herausforderungen meistern, etwa wenn es beim Bau neuer Leitungen darum gehe, die effizientesten Lösungen zu finden. Sein Aufgabengebiet sei äusserst vielseitig und abwechslungsreich, schwärmt er. Neben der Qualitätssicherung und der Aufrechterhaltung des ganzen Netzes mit allen Anlagen und den rund 500 Hydranten sei er auch bei Neubauten und Gebäudesanierungen sowie Strassenbauprojekten involviert, denn Wasser sei überall Thema.

«Das fängt nur schon mit dem Bauwasser an, das für die Baustelle benötigt wird», sagt er. Dabei sei viel Koordination nötig, wenn es um die Erstellung neuer Wasserleitungen oder den Unterbruch von Leitungen aufgrund von Bauarbeiten gehe. Weil seine Arbeit drei Gemeinden und zwei Verbände umfasst, sei die Zusammenarbeit merklich komplexer als früher in Spreitenbach.

Die technologische Entwicklung hat Amslers Arbeitsalltag flexibler gemacht. Weil heute moderne Steuerungen verbaut werden, sei er weniger ortsgebunden und habe auch von unterwegs alles im Blick. Auch Wasserzähler laufen heute grösstenteils über Funk und man könne zum Ablesen einfach durch die Strasse fahren, statt allen Häusern einzeln einen Besuch abstatten zu müssen.

In Geroldswil werden die Hydranten überwacht

In Geroldswil werden zudem die Hydranten mit dem Netzüberwachungs-system Lorno kontrolliert. In Oetwil und Weiningen sei bei Lecks hingegen nur die betroffene Zone ersichtlich, dann müsse man einzelne Hydranten nach Wasserrauschen abhören gehen, um die betroffene Stelle einzugrenzen. Dazu sagt Amsler:

«Wir haben heute mehr technologische Möglichkeiten, aber es ist auch immer eine Kosten-Nutzen-Frage.»

Auch privat spielt Wasser in seinem Leben eine wichtige Rolle. Seit 18 Jahren engagiert sich Amsler, der mit acht Jahren nach Spreitenbach gezogen ist und seither der Gemeinde treu geblieben ist, in der Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen. Er findet die Berührungspunkte zu seiner Arbeit interessant, denn immer wieder kooperiere er als Brunnenmeister mit der Feuerwehr. Etwa wenn er Reservoire zwecks Reinigung ausser Betrieb nehmen und gemeinsam mit der Feuerwehr sicherstellen muss, dass die verfügbaren Löschreserven im Notfall aktiviert werden.

