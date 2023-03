Biblio-Weekend: Limmattaler Bibliotheken setzen die Segel

Limmattal Die Bibliotheken setzen die Segel Am diesjährigen Biblio-Weekend stechen Bibliotheken schweizweit in See. Auch im Limmattal stehen nautische Abenteuer im Mittelpunkt – in Unterengstringen am 18. und 19. März, in den anderen Gemeinden eine Woche später. LiZ 16.03.2023, 05.00 Uhr

Das Thema Segeln bildet den Schwerpunkt des diesjährigen Biblio-Weekends. Bild: Barbara Hettich

Der Frühling naht, die schönen Reisemonate kommen in Sicht. Am Wochenende vom 24. bis 26. März nehmen viele Schweizer Bibliotheken schon einmal Fahrt auf, wenn unter dem Motto «Die Segel setzen» das Biblio-Weekend stattfindet. Auch Limmattaler Bibliotheken sind dabei und laden dazu ein, auf Entdeckungsreise zu gehen. Die Übersicht.

Birmensdorf

In Birmensdorf lesen am Freitagabend um 19.30 Uhr die beiden Journalistinnen Anna Six und Seraina Sattler aus ihrem Buch «Anders aufgewachsen. 11 Kindheiten im Porträt». Am Samstagmorgen findet von 10 bis 11 Uhr eine musikalische Lesung für Kinder mit «Moi» alias Rico Gagliardi aus Birmensdorf statt. Am Samstag und Sonntag kann unter Anleitung der Roboter «Sphero» programmiert werden (ab zehn Jahren). Alle Anlässe mit Anmeldung, aber kostenlos. Ausleihzeiten: Fr. 14-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr, So. 10-14 Uhr.

Dietikon

Dietikon feiert das Biblio-Weekend am Samstag. Die Bibliothek ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Vormittags gibt es Kaffee, Sirup, Zopf und Kuchen. Kinder können bis 13 Uhr zum Thema «Segel setzen» unter Anleitung einer Fachfrau Kreatives gestalten. Am Nachmittag erzählt Walter Mäder, aktiver Segler und ehemaliger Pfarrer von Bergdietikon, von seinen Erlebnissen. Ausklang bei einem Apéro.

Geroldswil

Geroldswil bietet am Samstag gemäss dem Motto «Die Segel setzen» viel Neues: die Bibliothek der Dinge, den Streamingdienst «Filmfriend» und Robotik. Bei Spiel und Spass mit Päcklifischen, Glücksrad und Verpflegung kann der Tag in der Bibliothek verbracht werden. Boarding von 10 bis 16 Uhr.

Oberengstringen

Comics stehen in Oberengstringen im Zentrum. Am Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr sind Jugendliche der 4. bis 6. Klasse zum Workshop «Entwirf deine eigenen Comicfiguren!» eingeladen (Teilnahme kostenlos, nur mit Anmeldung bis 20. März). Die Bibliothek ist am Freitagnachmittag von 15 bis 18 Uhr offen. Am Samstag treten um 12.15 Uhr der Schauspieler Peter Kner und der Musiker Dani Solimine mit ihrem Programm «... doch der nächste folgt sogleich» auf. Sie befassen sich in ihrem aktuellen Streich mit dem literarischen Werk von Wilhelm Busch, dem Pionier der modernen Comics. Apéro ab 11.30 Uhr.

Schlieren

Die Bibliothek Schlieren ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr offen. Päcklifischen, Schiffe basteln, Spielen, Stöbern oder Erfrischungen an der Sirup-Bar stehen im Angebot. Am Abend steht ein Vortrag von André Rüegg auf dem Programm, der mit seiner Familie während einer fünfjährigen Segelreise die Weltmeere befahren hat. Apéro ab 19.30 Uhr an der Schiffsbar.

Uitikon

Auch die Bibliothek Uitikon ist am Samstag auf See. Um 10 Uhr gibt es eine Flaschenpost-Geschichte mit anschliessendem Flaschenpost-Basteln (für Kinder ab vier Jahren, mit Anmeldung). Um 14 Uhr folgt der Vortrag «Seenomaden» mit Alexa Demander Weber. Sie spricht vom Leben als Seenomadin und erzählt von ihren eigenen Erfahrungen auf einer zweijährigen Atlantik-Reise. Um 15 Uhr geben Alexa Demander Weber und ihr Sohn Max in einem nautischen Workshop Kindern einen Einblick ins Segeln. Themen sind: Knoten, Wind und Wetter und vieles mehr (ab acht Jahren, mit Anmeldung). Ausserdem gibt es von 10 bis 16 Uhr einen Verkauf ausgeschiedener Bücher, Filme und Hörbücher.

Das Biblio-Weekend ist eine Initiative des Schweizer Bibliotheksverbands Bibliosuisse. Es hat zum Ziel, die Bibliotheken für ein ganzes Wochenende in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen. Bild: zvg

Unterengstringen

In Unterengstringen werden traditionell am Mittefastenwochenende die Segel für den Frühling gesetzt. Da das Frühlingsfest vom 17. bis 19. März stattfindet, feiert die Bibliothek Unterengstringen das Biblio-Weekend bereits eine Woche früher als alle anderen. Segel setzen dabei die Jugendlichen vom Jugendtreff der Bibliothek, genannt «GL Generation Library». Sie betreiben am Samstag ein Gamehouse mit Flipperautomaten, Virtual-Reality-Brille, Konsolenspielen, Dart und Töggelikasten im Singsaal Büel. Zutritt nur für Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren, Erwachsene müssen draussen bleiben. Am Sonntag öffnet das Bibi-Bistro von 13 bis etwa 16 Uhr und lädt ein zum gemütlichen Plaudern, Schmökern, Spielen, Essen, Trinken und Geniessen ein. Die Kinder spielen Lotto mit kleinen Preisen oder messen sich im Konsolenspiel, die Kleinen dürfen mit dem Rollstuhllift fahren.

Urdorf

Die Bibliothek Urdorf setzt am Freitagabend nicht nur die Segel. Nein, sie hebt mit Regula Eichenberger ab, der ersten Linienpilotin der Schweiz, die aus ihrem spannenden Leben erzählt und aus ihrem Buch «Über den Wolken. Mein Leben zwischen Himmel und Erde» liest (Anmeldung in der Bibliothek). Am Samstag ist die Bibliothek bis 14 Uhr offen. Ab 10 Uhr dürfen sich alle mit Schminke und Glitter-Tattoos verschönern lassen. Zudem warten zwei 500er-Puzzles auf fleissige Hände, damit sie um 14 Uhr vollendet sind und die abgebildeten Segelschiffe in See stechen können. Verschiedene Snacks sorgen für Stärkung zwischendurch.

Weiningen

In Weiningen findet im Schlössli von 14 bis 17 Uhr ein Samstag der offenen Tür für Gross und Klein statt. Bereits am Vormittag um 10.30 ist Gschichtli-Ziit mit Angela Piller. Von 14 bis 15 Uhr gibt es eine musikalische Lesung für Kinder: «D’Fründe vom Zürisee». Ausserdem ab 14 Uhr Ausleihe, Prosecco, Wettbewerb, Kinderschminken, Poetomat, Kinderbasteln, Kuchen und Popcorn.