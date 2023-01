Limmattal Ausflugszügli, Alltagsbeschleuniger oder nur ein weiteres Tram? So fährt es sich in der neuen Limmattalbahn Seit einem Monat befördert die Limmattalbahn Menschen durch die Region. Die «Limmattaler Zeitung» fuhr einen Tag lang mit und sprach mit Pendlern über kalte Füsse, Hautpilz und Tischchen, die nicht zum Picknick taugen. Sibylle Egloff und Lukas Elser Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Freitagmorgen, pünktlich um 7.27 Uhr rollt die Limmattalbahn vom Bahnhof Killwangen-Spreitenbach los Richtung Zürich. Die Lichter und die vereinzelt übrig gebliebenen Weihnachtsbeleuchtungen ziehen an den Fenstern vorbei. Der Kopf der Bahn schwingt wie ein Pendel mal nach rechts, mal nach links. Fahrgeräusche und das Piepsen der offenen Türen sind zu hören, sonst aber ist es – abgesehen von einem hustenden Fahrgast – still im Fahrzeug.

Die wenigen Passagiere, die um diese Zeit in der Bahn unterwegs sind, starren schlaftrunken und stumm auf ihre Handybildschirme. Lust zum Reden hat niemand, schon gar nicht mit einer Reporterin oder einem Reporter von der Zeitung.

Das Gefährt füllt sich nach jedem Halt etwas mehr. Und so sitzen bald ganz unterschiedliche Menschen in der Limmattalbahn. Ein alter Mann am Stock ebenso wie ein Jugendlicher mit hochgezogener Kapuze. Eine junge Frau mit künstlichen Wimpern und schlecht sitzender Haarverlängerung gleichwohl wie ein Schüler mit zusammengebundenem Haar, Pickeln und vollgestopftem Rucksack. Eine Frau, die ihre beiden Hunde zum Sitzen diszipliniert, sowie eine junge Mutter, die allein mit drei Kleinkindern unterwegs ist. Eine Seniorin mit dem Poschtiwägeli wie ein völlig in seiner Musik versunkener Pendler.

Direkt ins Dietiker Zentrum: Wo das Gewerbe früher unter der Limmattalbahn-Baustelle ächzte, verkehren nun Pendlerinnen und Pendler. Es bleibt zu hoffen, dass sie auch in Dietiker Restaurants und Geschäften Halt machen werden. Mathias Förster

Das Fahrzeug bahnt sich seinen Weg durch das Spreitenbacher Industriegebiet, das Dietiker Zentrum und bewegt sich dann weiter Richtung Urdorf, an der Baustelle für die neue Kanti Limmattal und am Pflegezentrum des Spitals Limmattal vorbei. Schlieren erwacht langsam zum Leben, die Morgendämmerung weicht dem Tageslicht. Für gute Sicht sorgt ein Mann in orangem Gewand, der mit einem Lappen den Werbebildschirm bei der Haltestelle Kesslerplatz abwischt.

In letzter Sekunde noch den Haltegriff erwischt

Apostolia Gogidou verliert ihr Gleichgewicht, als der Fahrer beschleunigt. In letzter Sekunde kann sich die Kosmetikerin mit griechischen Wurzeln noch am Haltegriff festklammern. Seit kurzem wohnt sie mit ihrem Mann in Schlieren. «Als wir hierherzogen, war die Limmattalbahn noch nicht in Betrieb», erinnert sie sich. Dass das seit einem Monat anders ist, freut sie. «Für mich ist das Tram Nummer 20 die praktischste und schnellste Verbindung zum Bahnhof Altstetten. Von dort kann ich auf den Zug umsteigen.»

Lebensmitteltechnologin Claudia Fricker fährt mit der Limmattalbahn zur Arbeit. Zurzeit absolviert sie ein Praktikum in einem Schlieremer Mikrobiologie-Labor. Mathias Förster

Genau in die umgekehrte Richtung unterwegs ist die Lebensmitteltechnologin Claudia Fricker aus Luzern. «Ich lasse mich zu einer Spezialistin für Labormedizin weiterbilden und mache ein Praktikum in einem Labor für Mikrobiologie der Universität Zürich in Schlieren.» Untersucht würden hauptsächlich Dermatophyten, also Hautpilze, erzählt Fricker, die normalerweise am Bakteriologischen Institut des Kantonsspitals Olten tätig ist. «Das Labor ist von Zürich nach Schlieren umgezogen. Das bedeutet für mich einen längeren Arbeitsweg. Ich habe nun aber entdeckt, dass die Limmattalbahn direkt vom Bahnhof Altstetten an meinen Arbeitsort fährt. Das erleichtert einiges», sagt Fricker.

Gut eine Stunde später fährt die Limmattalbahn wieder beim Bahnhof Killwangen ein. Im Führerstand gibt es einen Wechsel. «Dafür, dass das eine neue Linie ist, läuft es erstaunlich gut», sagt Simon Ulrich, Standortleiter Betriebsführung der Limmattalbahn, als er auf seinen Kollegen wartet. Auch wenn er nach vier Wochen Betriebszeit ein positives Fazit zieht, sieht er noch Verbesserungspotenzial.

Brenzlige Situationen, wenn Autos falsch abbiegen

«Das Zusammenspiel mit dem Strassenverkehr ist ausbaufähig. Die Autofahrer müssen sich an uns gewöhnen», sagt Ulrich. Es komme ab und zu noch zu brenzligen Situationen, wenn Fahrzeuge falsch abbiegen und plötzlich auf den Gleisen der Limmattalbahn verkehren würden. «Stadtbahnführerin oder Stadtbahnführer zu sein, bedeutet eben nicht nur hin- und herzufahren. Wir sind vielen Einflüssen ausgesetzt und müssen alles im Auge behalten. Das erfordert höchste Konzentration.»

Störungen und Unfälle Das sagt die Betreiberin zum ersten Monat Die Betreiberin der Limmattalbahn, die Aargau Verkehr AG (AVA), zieht einen Monat nach Inbetriebnahme eine erste Zwischenbilanz. Die Bahn war in drei Unfälle involviert, bei denen die Ursache jedes Mal auf ein Fehlverhalten von Autolenkern zurückgeht. Sie führten zu Sachschaden, verletzt wurde niemand.



Gemäss AVA ist die Limmattalbahn auf 92 Prozent der Strecke unabhängig vom restlichen Verkehr unterwegs. Die AVA beobachte die Situation laufend: «Stellen wir fest, dass es an einer bestimmten Stelle oft zu gefährlichen Situationen oder gar Unfällen kommt, werden wir uns bei den zuständigen Stellen für eine rasche Optimierung einsetzen», sagt AVA-Mediensprecher Michael Briner. Zu diesem Zweck stehe man bereits heute mit Gemeinden und der Polizei in Kontakt.



Zwischen dem 11. Dezember 2022 und dem 4. Januar 2023 verkehrte die Bahn in 87 Prozent der Fälle pünktlich. Das heisst: Die Verspätung betrug maximal eine Minute. In 10 Prozent der Fälle belief sich die Verspätung auf maximal fünf Minuten, in knapp 3 Prozent der Fälle auf mehr als fünf Minuten.



Die Mehrheit der Störungen im Betrieb seien auf die Limmattalbahnfahrzeuge selbst zurückzuführen. Davon wiederum beträfen mehr als die Hälfte die Fahrgasttüren. Einzelne Störungen an Verkehrsregelungsanlagen, Weichen oder Stellwerken hätten ebenfalls zu Verspätungen und Kursausfällen geführt. Und wie sich am Dienstag zeigte, sorgen auch technische Probleme beim Fahrstrom für Ausfälle bei der Linie 20.



Die AVA betont, dass man an einer Lösung der Probleme arbeitet. Sie rechnet damit, dass sich die Verkehrsteilnehmer weiter an das neue Gefährt gewöhnen und sich Störungen und Verspätungen reduzieren werden. (lue)

Gewisse Zwischenfälle können jedoch nicht verhindert werden. «Wegen eines Unfalls, in den wir selbst nicht involviert waren, blockierte ein Fahrzeug die Strecke in der Nähe der Haltestelle Urdorf Nord 15 Minuten lang. Bei Störungen wie diesen gibt es Fahrgäste, die bei uns an den Führerstand klopfen und wissen wollen, wann es weitergeht, auch wenn wir bereits über die Blockade informiert haben», berichtet Ulrich. Er könne die Frustration in solchen Momenten nachvollziehen. Doch er würde sich manchmal mehr Verständnis wünschen. «Schliesslich wollen wir ja alle ans Ziel kommen.»

Ikea-Haltestelle ist besonders beliebt

Stark spürte das Fahrpersonal die Sonntagsverkäufe im Dezember. «Die Bahnen waren wahnsinnig gut besucht», sagt Ulrich. Neben dem Shoppi Tivoli sei vor allem das Möbelhaus Ikea ein besonders begehrter Ausstieg. «Man würde ja meinen, dass die meisten mit dem Auto dorthin reisen, um Möbel zu transportieren. Doch einige benützen dafür die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir sind gespannt, wann der erste Fahrgast ein Sofa mit der Limmattalbahn nach Hause befördert. Eigentlich ist das ja verboten», sagt Ulrich.

Wenn man mit den Pendlern ins Gespräch kommt, vergeht die Zeit wie im Flug. Es ist inzwischen schon fast 11 Uhr. Jetzt sucht man vergeblich ein leeres Viererabteil in der Bahn. Das Zwischenabteil ist mit Kinderwagen und Koffern verstellt. Die Fahrgäste passieren das Limmattal nun auch stehend. Zwischendurch rempelt man sich bei starken Bremsbewegungen an und entschuldigt sich mit einem Lächeln. Einen der wenigen Sitzplätze ergattert Nicola Puzzovio, als er beim Bahnhof Dietikon ins Tram steigt.

«Ein neues Geschäft mit italienischen Spezialitäten hat in Dietikon eröffnet. Ich war neugierig und habe mich dort umgeschaut», erzählt der 79-jährige Senior. Nun ist der gebürtige Italiener, der vor 62 Jahren von Lecce in Apulien als Gastarbeiter den Weg in die Schweiz gefunden hatte, wieder unterwegs nach Schlieren. «Ich wohne dort. Früher bin ich mit dem Bus nach Dietikon gefahren. Jetzt nehme ich die Limmattalbahn. Es ist praktisch, ich muss nicht lange warten und auch nicht umsteigen», sagt Puzzovio. Doch ein Manko habe das neue Gefährt, findet er:

«Es ist viel zu kalt. Jedes Mal, wenn ich die Bahn benutze, frieren mir die Füsse ein.»

Senior Nicola Puzzovio benutzt die Limmattalbahn, um von seinem Wohnort Schlieren nach Dietikon zu gelangen. Dort hat ein neues italienisches Delikatessengeschäft sein Interesse geweckt. Mathias Förster

Neben Puzzovio transportiert eine junge Frau eine Zimmerpflanze in einer Jutetasche, während im gegenüberliegenden Abteil eine Pendlerin ihre Einkaufstaschen ordnet. Dabei kommen ganz viele Capri-Sonne-Packungen zum Vorschein. Ein Grüppchen weiter vorne in der Bahn spricht über Stauballergien, die wohltuende Meerluft, Orte, an denen man lieber nicht wohnen will, «unsensible Farben» von Häusern im Geissweid-Quartier, Szene-Bars an der Langstrasse und darüber, dass die Kinder Politikwissenschaft an der Uni Zürich studieren.

Wenn die Bahnfahrt zum Familienausflug wird

In Altstetten steigt Martin Meier aus Schwamendingen mit seinen Söhnen Kian und Aron zu. Der fünfjährige Kian ist ganz aus dem Häuschen und sucht einen Sitzplatz, von dem aus er die beste Sicht auf das Geschehen hat. «Meine Kinder sind sehr tram- und zugbegeistert. Bei einem Besuch in Spreitenbach letztes Jahr sahen sie die Baustelle der Limmattalbahn. Ich habe ihnen versprochen, dass wir sie benutzen, wenn sie fertig ist», sagt der 36-Jährige. Dieses Versprechen löst der Vater heute, an seinem Geburtstag, ein.

«Ich persönlich finde die Strecke speziell, weil sie nicht nur in städtischem Gebiet verkehrt», sagt Martin Meier. Kian drückt sich die Nase am Fenster platt. «Ich bin Tram-20-Fan», sagt er, während er gebannt nach draussen schaut. Begeistert sind die Kinder, als der Zug durch den Färberhüslitunnel fährt und das Licht angeht. Am Spital Limmattal vorbeifahrend, erspäht Kian das nächste Gefährt. Es ist das Polizeiauto der neuen Urdorfer Gemeindepolizei. Ein paar Stationen später ruft der kleine Aron: «Papi, Papi, Ikea», als er den schwedischen Möbelriesen rechts der Strecke entdeckt.

Tram- und zugbegeistert: Martin Meier ist mit seinen Söhnen Aron (3, links) und Kian (5, Mitte) zum ersten Mal in der Limmattalbahn unterwegs. Sie wollten das neue Gefährt unbedingt ausprobieren. Mathias Förster

Das Fahrzeug verbinde die Region, findet sein Vater Martin Meier. «Die starke Auslastung zeigt, dass es das Angebot braucht. Die Diskussionen vor und während des Baus erinnern mich an diejenigen bei der Glatttalbahn. Man hat stets über die Baustellen gewettert, doch nach deren Ende wird die Bahn rege genutzt.» Die Debatte darüber, ob die Limmattalbahn eine Bahn oder ein Tram ist, ist mit der Inbetriebnahme noch nicht beendet. Für Meier ist klar:

«Die Limmattalbahn ist ein Tram. Es hat ja auch eine Nummer wie ein Tram.»

Auf die Frage, ob es gar nichts gibt, was die Limmattalbahn von den Zürcher Trams abhebe, sagt der Vater: «Nein. Nichts. Es ist ein ganz normales Pendlerfahrzeug. Es bringt die Leute von A nach B.» Daran ändere auch die moderne Innenausstattung nichts. «Handyauflademöglichkeiten gibt es auch im Tram 8 und 4 in Zürich.» Und ist wenigstens das zwei Handlängen breite Tischli am Fensterrand ein Novum? «Das ist nur ein Nice-to-have, zum Picknicken eignet es sich nicht.»

Die Limmattalbahn verkehrt seit dem 11. Dezember in der Region. Mathias Förster

Einen Familienausflug unternehmen auch Jeannette und Robert Lehmann aus Bremgarten. Das Ehepaar betritt mit seinen Enkelinnen Reja, Jana und Lenja die Limmattalbahn am Bahnhof Dietikon. Dorthin sind sie mit der Bremgarten-Dietikon-Bahn gelangt.

Fürs Zmittag ins Shoppi Tivoli mit den Enkelinnen

«Ich bin eine leidenschaftliche Tramfahrerin», sagt Jeannette Lehmann und lacht. Sie habe ihren Mann und ihre Grosskinder heute zur ersten Fahrt mit der Limmattalbahn gedrängt. «Ich habe den Bau der Gleise mitverfolgt und sie vorgewarnt, dass wir die Bahn zusammen ausprobieren werden, wenn sie in Betrieb ist.» Die Aktion kam trotz Zwang gut an: Der Familie gefällt die Fahrt ins Shoppi Tivoli. Dort heisst es für sie Endstation. Das Mittagessen im Einkaufstempel wartet.

Robert Lehmann und seine Enkelin Reja reisen mit der Limmattalbahn ins Shoppi Tivoli. Mathias Förster

Und so dreht die Bahn weiter ihre Runden durch die Region mit dem Auftrag, die Pendlerinnen und Pendler an ihr Ziel zu bringen. Und auch die Bahn selbst scheint nach einem Monat im Limmattal angekommen zu sein. Für viele ist sie bereits Teil des Alltags geworden. Die Fahrt der «Limmattaler Zeitung» an diesem Freitag neigt sich dem Ende zu. Zwischenfälle bleiben aus.

Übrigens treffen die Journalisten auch zu später Stunde nicht auf lärmende Musikboxen und testosterongeladene Trunkenbolde. Der Einzige, der sich an diesem Tag nicht an die Regeln hält, ist ein junger Mann beim Shoppi Tivoli. Er möchte partout nicht die Rolltreppe benutzen, um aus dem Bahnhof zu gelangen, so wie es die Planer eigentlich vorgesehen haben. Stattdessen quält er sich an der schmalen Stelle neben der Säule zwischen Rolltreppe und Gleisen vorbei und spaziert ein paar Meter direkt auf den Bahnspuren, um die Station zu verlassen.

Die Fragen, ob er regelmässig so vorgeht und wie viele Sekunden er mit diesem alternativen Weg einspart, können ihm seine Beobachter nicht stellen. Zu schnell verschwindet er in der Dunkelheit.

