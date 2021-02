Limmattal Anzahl Beerdigungen nahm in einigen Gemeinden markant zu — in Dietikon sind es knapp viermal mehr als im Vorjahr In einigen Limmattaler Gemeinden wurden in den letzten Monaten mehr Leute beerdigt als in derselben Zeit im Vorjahr. Auch die Atmosphäre an den Abdankungen veränderte sich. Lydia Lippuner 0 Kommentare 22.02.2021, 04.00 Uhr

Auf dem Friedhof Guggenbühl in Dietikon wurden in den letzten Monaten überdurchschnittlich viele Leute beigesetzt.

In Dietikon wurden im letzten Monat 49 Personen beerdigt. Das sind knapp viermal so viele wie im Januar vor einem Jahr. «Bereits im November haben die Bestattungen zugenommen», sagt Jacqueline Tscherry, Leiterin des Dietiker Zivilstandsamts. Im Dezember und Januar stieg die Anzahl Bestattungen weiter stark an.

Die Zahl der Bestattungen in einem einzelnen Monat sei aber nicht aussagekräftig, da diese von Monat zu Monat schwanke. Gesamthaft gesehen, seien in Dietikon im Pandemiejahr mit 229 Bestattungen in etwa gleich viele Leute bestattet worden, wie im Jahr zuvor, sagt Tscherry. Trotzdem habe sich die Lage verschärft:

«Es ist unbestritten, dass wir in den letzten Monaten viel mehr Bestattungen hatten, als in der vergangenen Zeit.»

Es sei schwer, den genauen Grund für die momentane Häufung auszumachen. Laut Tscherry könnte dies an zwei Faktoren liegen. Einerseits sterben aufgrund der Coronapandemie mehr ältere Menschen und andererseits wurden einige Bestattungen in den letzten Monaten verschoben, da die Angehörigen auf eine Lockerung der Schutzmassnahmen hofften.

Die Situation fordert die Dietiker Kirchen

Für die Landeskirchen sind vielen Beerdigungen eine Herausforderung. Im Januar seien 24 reformierte Personen auf dem Dietiker Friedhof zu Grabe getragen worden, gibt Andreas Scheibler, Pfarrer der Reformierten Kirche Dietikon, zu Protokoll.

Die meisten Leute hätten eine normale Bestattung mit Gottesdienst in der Abdankungshalle gewünscht. Wobei alle Beteiligten natürlich die Schutzmassnahmen einhalten müssen. Auch auf dem Friedhof gelte Maskenpflicht und eine Personenbeschränkung. «Wir erinnern die Leute jeweils an die Coronaschutzmassnahmen. Doch wenn sie das Leid übermannt und sie sich trotzdem umarmen, gehen wir nicht zwischen die Leute», sagt Scheibler.

Auch in der Katholischen Kirche Dietikon wurden Anfang Jahr weit mehr Leute als üblich beigesetzt. «Normalerweise haben wir rund sechs Abdankungen pro Monat. Im Januar fanden 16 Abdankungen statt», sagt Caroline Bolfing, Sekretärin der Katholischen Kirche. Der Trend halte weiter an: Mitte Februar seien bereits beinahe doppelt so viele Leute beerdigt worden wie normalerweise in einem ganzen Monat. Die Leute seien mehrheitlich über 70-jährig gewesen.

Auch Schlieren verzeichnet mehr Beerdigungen als im Vorjahr

Auch in anderen Gemeinden stieg die Anzahl der Bestattungen. In Schlieren wurden vom November bis Januar 23 Leute mehr begraben als in derselben Zeit im Vorjahr.

Es gab aber auch Gemeinden, die einen weniger drastischen Anstieg der Beerdigungen verzeichnen. In Weiningen etwa wurden im November gar weniger Leute begraben als im Vorjahr. In den letzten zwei Monaten wurden dann insgesamt acht Personen mehr beerdigt als in der gleichen Periode im letzten Jahr. Insgesamt wurden in Weiningen im letzten Jahr 135 Personen beerdigt, das sind fünf mehr als im Jahr zuvor.



Die Atmosphäre an den Beerdigungen verändert sich

Unabhängig davon, ob die Zahl der Bestattungen drastisch stieg oder vergleichbar zum Vorjahr blieb: Die Coronapandemie verändert die Bestattungen. «Einige verzichten auf den Gottesdienst in der Kirche», sagt Bernhard Botschen, Pfarrer der Reformierten Kirche Weiningen.

Zudem ist auch die Besucherzahl beschränkt. Momentan dürfen nicht mehr als 50 Personen an den Gottesdiensten teilnehmen. «Es tut manchmal weh, wenn man weiss, dass mehr Leute gekommen wären, die aufgrund der Schutzmassnahmen nicht teilnehmen können», so Botschen. Auch die Atmosphäre sei durch das Abstandhalten und Maskentragen anders als früher.

Dem Pfarrer ist es aber wichtig, dass die Zeremonie trotzdem würdevoll abgehalten wird. Das heisse, dass er sich auch bei kurzen Feiern am Grab Zeit nehme und einige Worte zum Leben der Person sage. Auch die Abschiedsfeier ändert sich: Das Kondolieren sei ohne Händeschütteln weniger herzlich und das Leidmahl falle ganz weg. Doch mittlerweile hätten sich alle an die veränderten Rituale gewöhnt. «Am Anfang musste man die Leute noch bremsen und auf die Regeln aufmerksam machen, doch mittlerweile ist es selbstverständlich, dass vieles nicht mehr möglich ist», sagt der Pfarrer. Die letzten Monate hätten dazu geführt, dass man dankbar sei, dass man sich überhaupt noch treffen und Abschied nehmen könne.

Einige Leute verschieben die Beerdigung

In der Katholischen Kirche Geroldswil, zu der auch die Gemeinden Oetwil und Weiningen gehören, fiel Pfarrer Henryk Walczak auf, dass einige Leute die Beerdigungen verschieben. «Ich werde im März beispielsweise die Beerdigung einer Person abhalten, die bereits im November verstarb», sagt er.

Um trotz Schutzmassnahmen eine persönliche und individuelle Beerdigung zu gestalten, geht der Pfarrer wo immer möglich, auf die Wünsche der Angehörigen ein. «Manche möchten beispielsweise auf dem Friedhof Musik abspielen oder anstelle des Gottesdienstes eine längere Ansprache am Grab abhalten.» Diese Anliegen seien wichtig, denn eine Beisetzung sei egal ob mit oder ohne Pandemie ein einmaliges und einschneidendes Ereignis für alle Beteiligten.