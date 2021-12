Angst und Erleichterung: Das erleben Limmattaler Wirte mit 2G

Limmattal Angst und Erleichterung: Das erleben Limmattaler Wirte nach der Einführung der 2G-Pflicht Mit den neuen Corona-Schutzmassnahmen haben Limmattaler Restaurants bis zu 80 Prozent weniger Einnahmen. Drei Wirte erzählen, was die 2G-Pflicht in den Innenräumen für sie bedeutet. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Der «Steinerhof» konnte dank der Kurzarbeitsentschädigung sowie der erhaltenen Härtefallgelder die Pandemie bislang überstehen. David Egger/Archiv

Ab dieser Woche dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in Bars und Restaurants. Das trifft die Gastronomie und das Nachtleben erneut empfindlich. Limmattaler Wirte erzählen von ersten Erfahrungen.

Robin Leutwiler, «Steinerhof», Urdorf: «Die Gäste sind verwirrt und wissen nicht, was gilt»

Im Urdorfer Restaurant Steinerhof war man beinahe erleichtert, als am Freitag die Medienkonferenz des Bundesrats zu Ende war und die 2G-Pflicht und nicht ein Lockdown beschlossen wurde. Doch nur fast, denn da nur noch Geimpfte oder Genesene ins Restaurant dürfen, rechnet der «Steinerhof»-Wirt Robin Leutwiler mit einem weiteren Besucherschwund. «Schon mit der Einführung der Zertifikate kamen weniger Gäste, besonders am Mittag und unter der Woche spürten wir den Einbruch», sagt Leutwiler. So rechne er für den November und Dezember mit rund 40 Prozent weniger Umsatz als für dieselben Monate vor der Pandemie. Aufgrund der Massnahmen seien nun auch alle Weihnachtsessen und alle grösseren Anlässe abgesagt worden. So werde das Restaurant über die Festtage geschlossen sein.

Auch für das Personal ist die Situation belastend. Man müsse sich nun ständig mit Corona und missmutigen Gästen auseinandersetzen. «Die Gäste sind verwirrt und wissen nicht, was gilt», sagt Leutwiler. Das sei anstrengend. Leutwiler übernahm den «Steinerhof» 2019, mittlerweile wirtet er schon länger mit Covid als ohne. Die letzten zwei Jahre waren für viele Restaurants eine Belastungsprobe. Dank der Kurzarbeitsentschädigung sowie der erhaltenen Härtefallgelder konnte der «Steinerhof» überleben. Ohne dies wäre es schwierig, wenn nicht gar unmöglich gewesen, so Leutwiler.

Immer wieder setzen sich Ungeimpfte auf die Stühle vor der Leon Café Bar und trotzen der Kälte. Lydia Lippuner

George Ilter, Leon Café Bar, Schlieren: «Ich möchte einfach, dass 2021 vorbei ist»

Nach der Einführung der neuen Massnahmen ist der Missmut in der Schlieremer Leon Café Bar gross. «Wenn ich 16 Stunden arbeite und dann 60 Prozent weniger Einnahmen habe, ist das anstrengend», sagt George Ilter, Inhaber der Bar. Seit der Einführung der Zertifikate sei das Geschäft harzig verlaufen, nun mit der 2G-Pflicht rechne er mit noch weniger Gästen. 2G+-Massnahmen, bei denen die geimpften oder genesenen Gäste zusätzlich einen gültigen Test mitbringen müssen, kommen für Ilter nicht in Frage. «Das wäre der Todesstoss für uns», sagt er. Damit pflichtet er Urs Pfäffli, Präsident von Gastro Zürich, bei, der in der vergangenen Woche zu dieser Zeitung sagte: «2G können wir noch vertreten, sogar mit Masken. Aber von 2G+ halten wir gar nichts.»

Die verschärften Massnahmen sorgten aktuell für einen höheren Kontrollaufwand in Ilters Bar. Zudem werden die Gäste nun mit Maske bis zum Sitzplatz geführt. Stehplätze an der Bar gehören der Vergangenheit an. All diese Massnahmen führten dazu, dass Kunden oft gar nicht mehr auftauchen. Trotz allem seien aber auch heute wieder einige ungeimpfte Gäste zu ihm gekommen, die sich anschliessend in Wolldecken gehüllt auf die Sessel im Freien setzten. «Wir haben die Terrasse dieses Jahr stehen gelassen, doch nun ist es wirklich kalt», sagt Ilter. Das Geschäft der Shisha-Lounge sei noch stärker eingebrochen, so habe er in diesem Bereich rund 80 Prozent Einbussen.

Über die Feiertage schliesst Ilter nun die Bar, da der Betrieb so nicht rentiere. Ans Aufgeben denkt er aber nicht. Denn unter normalen Umständen laufe sein Betrieb sehr gut. «Ich möchte einfach, dass 2021 vorbei ist und wir 2022 neu starten können», sagt Ilter. Manchmal wünsche er sich zudem, dass die Gesellschaft und die Politik sehen, was die Gastronomie tue. «Bei den nächsten Massnahmen sollen sie auch an uns denken und fair zu allen Branchen sein», sagt er.

Das Testcenter beim Restaurant Salmen ist auch nach der Einführung von 2G noch beliebt. Lydia Lippuner

Pal Komani, «Salmen», Schlieren: «Viele haben trotz Impfung und Schutzmassnahmen Angst, sich anzustecken»

Das Restaurant Salmen im Schlieremer Zentrum hat über die Feiertage offen. «Wir tun alles, um die Kunden zu behalten», sagt der «Salmen»-Wirt Pal Komani. Das sei im Moment ein schwieriges Unterfangen. Am Montag seien bereits viele Gäste nicht erschienen. «Viele haben trotz Impfung und Schutzmassnahmen Angst, sich anzustecken», sagt Komani. Das höre man auch immer wieder am Stammtisch.

Komani probierte einiges, um die Gäste bei Laune zu halten, so betreibt er zusammen mit der Rosenberg-Apotheke aus Bassersdorf ein Testcenter, damit Ungeimpfte ein Test-Zertifikat erhalten. Dieses nützt ihm nun mit der 2G-Regel nichts mehr. Doch das öffentliche Testcenter solle weiter offen sein. «Wir haben oft eine lange Warteschlange von Leuten, die sich testen lassen wollen», sagt Komani. Auch seine Terrasse bleibt weiterhin für Ungeimpfte zugänglich. Er sei froh um jeden Gast. Dann im «Salmen» seien die Umsatzzahlen in den letzten Wochen um die Hälfte eingebrochen. Das hat auch Konsequenzen für das Personal. Nun hofft er, dass der Betrieb über die Festtage umso mehr läuft.

