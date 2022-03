Regionale Bibliotheken machen auf das Thema Sucht aufmerksam

Limmattal Aktionswoche für Kinder mit suchtkranken Eltern: Regionale Bibliotheken machen auf das Thema aufmerksam Die Woche vom 21. bis 27. März ist Kindern mit suchtkranken Eltern gewidmet. Die Bibliotheken Geroldswil, Schlieren und Dietikon bereiten Thementische vor. Letztere veranstaltet zudem eine Lesung mit Autorin Susanne Valentin. Sie liest aus ihrem neuen Buch «Mein letzter Rausch». Sibylle Egloff 15.03.2022, 05.00 Uhr

Kindern von suchtkranken Eltern eine Stimme geben: Das ist das Ziel der nationalen Aktionswoche. Britta Gut

Zum vierten Mal findet vom 21. bis 27. März die nationale Aktionswoche für Kinder mit suchtkranken Eltern statt. Rund 100’000 Kinder und Jugendliche in der Schweiz leben mit einem Elternteil, der Alkohol oder eine andere Substanz auf problematische Weise konsumiert. Um diesen Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben, führen verschiedene Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Sucht, Familie sowie Kinder- und Jugendschutz im ganzen Land diverse Veranstaltungen durch, um auf das Tabuthema aufmerksam zu machen.

Neun Geschichten über den Weg aus der Sucht

Auch die Bibliotheken in Schlieren, Geroldswil und Dietikon beteiligen sich an der Aktion. Sie stellen Thementische mit Informationen und Ratgebern bereit. Überdies organisiert die Stadt- und Regionalbibliothek Dietikon in Zusammenarbeit mit der Suchtpräventionsstelle der Bezirke Affoltern und Dietikon am Montag, 21. März, um 18.30 Uhr eine Lesung mit der Schweizer Autorin und Journalistin Susanna Valentin. Sie stellt ihr neustes Werk «Mein letzter Rausch» vor. Darin finden sich Geschichten über den Weg aus der Sucht. Valentin porträtierte neun Personen und zeigt im Buch, was sich hinter einer Sucht versteckt und wie gut das Leben danach aussehen kann. Sie arbeitete nach ihrem Studium zur Heil- und Sozialpädagogin mit Kindern und Jugendlichen mit schwierigen Voraussetzungen und begleitete sie beim Erwachsenwerden. Die Veranstaltung ist gratis, es gibt eine Kollekte. Im Anschluss an die Lesung wird ein Umtrunk offeriert.