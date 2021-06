Agrarinitiativen Dafür und dagegen: So denken drei Limmattaler Bauern über die Pestizid- und zur Trinkwasser-Initiative Drei Limmattaler Bauern erklären, wie eine Annahme der Agrarinitiativen ihren Alltag verändern würde. Die Trinkwasser-Initiative lehnen sie aus unterschiedlichen Gründen ab, die Pestizid-Initiative findet teils Zuspruch. Lydia Lippuner 05.06.2021, 04.00 Uhr

Am 13. Juni stimmt das Schweizer Volk über den Schutz des Trinkwassers und des Bodens ab. Drei Limmattaler Bauern erzählen, was sie von den beiden Agrarinitiativen halten und wie sich ihr Alltag durch ein Ja verändern würde.

Tina Siegenthaler: «An dieser Initiative gefällt mir, dass sie alle gleichermassen in die Pflicht nimmt»

Unscheinbarer Pflanzenschutz: Tina Siegenthaler, Co-Betriebsleiterin des Biohofs Fondli, zeigt, wie sie ihre Obstbäume kultiviert. Lydia Lippuner

Tina Siegenthaler hält einen unscheinbaren Faden in der Hand. «Dieses Biopestizid soll die Würmer von den Obstbäumen fernhalten. Laut Initiativtext wäre dieser synthetische Lockstoff aber nicht mehr erlaubt», sagt sie. Siegenthaler ist Umweltingenieurin und Co-Betriebsleiterin des Biohofs Fondli in Dietikon. Obwohl ein Ja zur Initiative wohl dazu führen würde, dass sie die Bäume mit einem aufwendigeren Verfahren behandeln müsste, befürwortet sie die Pestizid-Initiative. «An dieser Initiative gefällt mir, dass sie alle gleichermassen in die Pflicht nimmt», sagt Siegenthaler. Vom Bauern bis zum Händler, der bei einem Ja nur noch Bioprodukte importieren dürfte, seien alle im selben Boot. Mit dieser Haltung vertritt sie einen anderen Standpunkt als viele ihrer Berufskollegen und der Bauernverband.

Bei einem Ja zur Trinkwasser-Initiative (TWI) gäbe es keine Hühner und weniger Rinder auf dem Fondlihof, da der Betrieb nicht genügend Futter produzieren könnte. Und ohne Direktzahlungen, die einen Fünftel des Ertrags ausmachen, komme der Fondlihof nicht über die Runden. «Es ist ein gutes Anliegen, aber da fehlte das Praxis- und Systemwissen für die Umsetzung», sagt Siegenthaler. So würden die meisten Bauernbetriebe bestraft. Sie sagt:

«Grossbetriebe, die nicht auf Direktzahlungen angewiesen sind, werden weiter produzieren. Dabei sollte man sie und die Händler ins Boot holen, wenn man das Trinkwasser wirklich verbessern wollte.»

Aus ihrem links-grünen Umfeld hört Siegenthaler immer wieder Stimmen, die sie auffordern, diese Initiative zu bejahen. «Ich war erstaunt, dass so viele Leute ohne grosse Differenzierung für ein klares Ja sind.» Dabei sei es wichtig, dass man das ganze Ernährungssystem sehe und nicht nur den kleinen Teil der landwirtschaftlichen Betriebe.

Das fordern die beiden Agrarinitiativen Die Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» verlangt, dass synthetische Pestizide in der Landwirtschaft verboten werden. Zudem beinhaltet die Vorlage die Vorgabe, dass importierte Lebensmittel ohne synthetische Pestizide hergestellt werden müssen. Die Verbote sollen spätestens zehn Jahre nach einem Ja zur Initiative in Kraft treten. Die Initiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» setzt beim Geld an. Sie will, dass nur noch Bäuerinnen und Bauern Direktzahlungen erhalten, die auf den Einsatz von Pestiziden, vorbeugend oder systematisch verabreichte Antibiotika und zugekauftes Futter verzichten. Die zweite SRG-Trendumfrage zeigte bei beiden Agrarinitiativen eine negative Tendenz.

Thomas Grob: «Durch diese Initiativen werden die Bauern zu den Sündenböcken»

Er ist lieber freiwillig ökologisch: Thomas Grob zeigt ein biologisches Pflanzenschutzmittel, das er für seine Tomaten braucht. Lydia Lippuner

Rund 2100 Hühner gackern auf dem Hof von Thomas Grob in Urdorf. Haben die Tiere Milben, reibt Grob die Hühnerstangen mit Öl ein oder gibt eine Kräutermischung aus Farn und Oregano ins Futter, um die Schädlinge zu bekämpfen. «Seit 1992 setzen wir keine Antibiotika mehr ein. Sehr viele Pestizide ersetze ich freiwillig mit natürlichen Mitteln und Nützlingen», sagt Grob. Somit erfüllt er bereits einen Teil der Anforderungen der Trinkwasser-Initiative. Doch da er nicht alles Futter auf dem eigenen Hof produzieren kann, müsste er bei einer Annahme der TWI künftig auf die Direktzahlungen verzichten. Das würde den finanziellen Ruin für seinen Betrieb bedeuten. Er habe mit seiner Frau am Anfang fünf Jahre ohne Urlaub durchgearbeitet, um den Hof aufzubauen. Fielen die Zahlungen nun weg, würde er sich einen neuen Job suchen. «Durch diese Initiativen werden die Bauern zu den Sündenböcken.» Dabei hielten er und die meisten Bauern sich an die Vorgaben des Bundes und überträfen diese sogar oft.

Die Pestizid-Initiative sieht Grob trotz seiner Affinität für natürliche Alternativen als Zwangsjacke, die die Eigenverantwortung der Bauern verunmögliche. Er sagt:

«Wir Bauern sind daran interessiert, dass der Boden und das Wasser sauber bleiben. Hobbygärtner wenden meist mehr synthetische Mittel an als wir.»

Er schäme sich mittlerweile, wenn er mit dem Traktor aufs Feld fahre, auch wenn er nur natürliche Pflanzenschutzmittel verteile. Dass künftig schweizweit Lebensmittel, die mit synthetischen Pestiziden hergestellt werden, vom Markt verschwinden, hält er für unrealistisch. Den Import könne man kaum ausreichend kontrollieren und das Interesse der Bevölkerung für Bioprodukte sei klein. Im Moment betrage der Bioanteil am Lebensmittelmarkt nur knapp 11 Prozent.

Godi Werffeli: «Diese Initiativen sind viel zu extrem»

Das Ende einer Tradition: Diesen Weininger Wein könnte Godi Werffeli bei der Annahme der Initiativen nicht mehr produzieren. Lydia Lippuner

Godi Werffelis Familie bewirtschaftet seinen Hof in Weiningen seit mehreren Generationen. Auf den Weiden grasen Kälber und Kühe, im Gruppenauslaufstall wiehern die Pferde. Die Tiere bereiten Werffeli angesichts der beiden Agrarinitiativen aber wenig Sorgen. Er überlasse diesen Bereich überwiegend der natürlichen Entwicklung und produziere genügend eigenes Futter. Der Rebbau sei der Grund, weshalb er den Betrieb nicht auf Bio umstellen könne. «Würde eine der Initiativen angenommen, hätte ich drei Alternativen. Entweder ich müsste den Rebberg verpachten, auf die Direktzahlungen verzichten oder alle Reben ausreisen und Weiden ansäen. Diese Initiativen sind viel zu extrem», sagt er. Ohne Pflanzenschutzmittel könne er die Reben nicht gut kultivieren. Zu gross sei die Gefahr des Pilzbefalls in feuchten Sommermonaten. Dann fiele bis zu 100 Prozent des Ertrags aus. Biowein mit resistenteren Reben sei keine Alternative, da dieser noch nicht auf demselben Level wie herkömmlicher Wein sei. Werffeli sagt:

«Ich verkaufte Biowein im Lädeli. Doch dieser lief nicht gut, sodass ich ihn wieder aus dem Sortiment nahm.»

Überdies macht er sich Sorgen, dass die Schweizer Bevölkerung nicht ausreichend mit Nahrungsmitteln wie Kartoffeln oder Gemüse versorgt werden kann, wenn alle Bauern auf synthetische Pestizide verzichten. «Das Produktionsvolumen wird sinken. Sollte es zu einer grösseren Schädlingsplage kommen, wäre ein grosser Teil verfault, bis wir reagieren könnten», sagt er. Unter diesen Umständen sei es weder lukrativ noch schön, Bauer zu sein. Spricht man Werffeli auf die Qualität des Schweizer Trinkwassers an, sagt er, da sehe er kaum Handlungsbedarf. «Das Wasser ist sauber», sagt er.