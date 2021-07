Badeverbot auf Sihl und Limmat bleibt: Kanufahrer weiter vermisst

Wegen der immer noch hohen Pegelstände und des unsicheren Wetters bleibt das Baden und «Böötle» in Limmat und Sihl verboten. Die Kantonspolizei Zürich wolle die Lage am Mittwoch neu beurteilen, teilte sie am Montag auf Twitter mit.

SDA 26.07.2021, 12.11 Uhr