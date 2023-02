EKZ sucht Fischzähler für Einsatz in Dietikon

Limmat Fischzähler gesucht: Wie EKZ ihre neuen Fischwanderhilfen beim Kraftwerk Dietikon prüfen will Ab April soll täglich gezählt werden, wie viele Fische die Aufstiegshilfen in der Limmat nutzen. Dafür suchen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich zurzeit passendes Personal. LiZ 17.02.2023, 15.00 Uhr

Anfang 2020 wurden Fischwanderhilfen beim Kraftwerk in Dietikon in Betrieb genommen. Davor wurden sie im Trockenen gebaut. Archivbild: Chris Iseli

Seit Anfang 2020 sind beim Wasserkraftwerk in Dietikon zwei neu erstellte Fischwanderhilfen in Betrieb. Diese realisierten die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) im Rahmen der Sanierung und des Ausbaus ihres Kraftwerks in der Limmat. Um zu prüfen, wie gut diese Wanderhilfen im Alltag funktionieren, sucht EKZ in einem aktuellen Jobinserat nach sogenannten Fischzählerinnen und Fischzählern.

Die Idee: Voraussichtlich ab April soll ein Jahr lang täglich die Anzahl Fische gezählt werden, welche die Aufstiegshilfen im Fluss nutzen. Dafür will EKZ ein Team von 10 bis 15 Personen mitsamt einer für die Einsatzplanung verantwortlichen Teamleitung zusammenstellen. Bei der täglichen Kontrolle müssen wegen Sicherheitsvorgaben mindestens zwei Personen im Einsatz sein.

Die Fischzählung wird jeweils am Morgen vor Ort in Dietikon durchgeführt, in einem speziellen Zählbecken. Pro Einsatz wird mit einem Aufwand von zwei bis drei Stunden gerechnet. Neben der Anzahl sollen die Fischzählenden auch jeweils die Art und die Länge der Fische bestimmen sowie die Tiere auf Krankheiten untersuchen. Entsprechend sucht EKZ nach fachkundigem Personal mit Kenntnissen von der heimischen Gewässerfauna. Eine Anforderung ist zudem die Bereitschaft, auch an Wochenenden und Feiertagen Arbeitseinsätze zu leisten.

Interessierte können sich vor Ort ein Bild machen

Das künftige Zählpersonal werde im Stundenlohn bezahlt und nach der Anstellung in Sachen Zählvorgang von EKZ und im Bereich Rapportwesen von Experten des Büros Wasser Fisch Natur AG aus Bern instruiert. Interessierte können sich am 18. März an einem Informationsnachmittag auf der EKZ-Insel in Dietikon ein genaueres Bild zum ungewöhnlichen Job machen.

Die geplante Fischzählung ist nicht die erste Massnahme zur Erfolgskontrolle der Fischwanderhilfen in der Limmat. Im vergangenen Jahr untersuchte EKZ die Strömungsverhältnisse bei den Aufstiegshilfen. Dabei ging es darum herauszufinden, ob die Strömung so funktioniert, dass sie Fische zu den Wanderhilfen lockt. Weil dafür der Farbstoff Uranin eingesetzt wurde, leuchtete die Limmat im März 2022 beim Kraftwerk für kurze Zeit grün. «Wir konnten feststellen, dass die Lockströmung genügend stark ist und wie geplant am linken Ufer der Strömungsrichtung der Limmat nachgeht», äusserte sich Alfredo Scherngell, Leiter Wasserkraft bei EKZ, nach der Untersuchung in der «Limmattaler Zeitung». Auch weitere Tests zu Fliessgeschwindigkeiten und Strömungssituationen hätten erfreuliche Ergebnisse geliefert.

Informationsnachmittag Am Samstag, 18. März, um 13.30 Uhr führt EKZ einen rund einstündigen Infoanlass zur Rekrutierung der Fischzähler durch. Treffpunkt ist der Empfang der EKZ in Dietikon an der Überlandstrasse 2.