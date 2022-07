Läuferin Natacha Kouni aus Dietikon hält den neuen U23-Rekord

Leichtathletik Natacha Kouni aus Dietikon hält den neuen U23-Rekord Die 100-Meter-Läuferin wird immer schneller und wandelt weiter auf den Spuren von Mujinga Kambundji. LIZ 21.07.2022, 05.00 Uhr

Natacha Kouni (links im Bild) stellte beim Leichtathletik-Meeting de la Gruyère in Bulle unter anderem den neuen Schweizer Rekord bei den U23-Frauen auf. Ulf Schiller / Keystone

Wie die Nachrichtenagentur SDA kürzlich berichtete, gelang der in Kamerun geborenen und in Dietikon aufgewachsenen Natacha Kouni ein weiterer Erfolg, diesmal beim Leichtathletik-Meeting de la Gruyère in Bulle. Sie lief dort am 9. Juli die 100 Meter im Vorlauf in 11,12 Sekunden. Damit habe sie die Limite für die EM in München im August unterboten, die bei 11,24 Sekunden liegt, heisst es weiter.