Lehrermangel Lehrpersonen ohne Diplom sollen an den Schulen bleiben können Im Kampf gegen den Lehrpersonenmangel bauen Bildungsdirektorin Silvia Steiner und die Pädagogische Hochschule Zürich die im Frühling ergriffene Notmassnahme aus.

Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) erläutert ihren Plan gegen den Lehrpersonenmangel. Bild: Keystone

Die Poldis sind los. Die Abkürzung steht für Personen ohne Lehrdiplom. Mit rund 530 solchen Poldis schafften es die Zürcher Volksschulen im Sommer gerade noch rechtzeitig, zum Start ins Schuljahr 2022/23 genug Lehrpersonen anzustellen. Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) hatte diese Massnahme gestützt auf einen Artikel im kantonalen Lehrpersonalgesetz (LPG) ergriffen.

Allerdings dürfen Lehrpersonen ohne Diplom nur bei Lehrermangel und nur für ein Jahr angestellt werden, wie es im LPG heisst. Damit kam die Frage auf: Wie weiter mit den Poldis nach einem Jahr? An einer Medienkonferenz legte Steiner am Donnerstag ihren Plan dar.

Poldis sollen lehrende Studenten werden

Der Plan sieht vor, dass Poldis ab kommendem Herbst mit erleichtertem Zugang ein Studium an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) aufnehmen und parallel dazu weiter unterrichten können. Ab Beginn des Studiums können sie eine provisorische Lehrbewilligung erhalten, wie Steiner sagte.

Hauptunterschied zu den normalerweise an der PHZH üblichen Aufnahmebedingungen: Poldis müssen keine Matur haben. Dafür gelten für sie folgende Kriterien:

Im laufenden Schuljahr müssen sie mindestens mit einem 40-Prozent-Pensum an der Volksschule im Kanton Zürich unterrichten.

Nach ihrer obligatorischen Schulzeit müssen sie eine mindestens dreijährige Ausbildung abgeschlossen haben.

Sie haben mindestens drei Jahre Berufserfahrung gesammelt, bevor sie Poldis wurden.

Ihr Mindestalter beträgt 30 Jahre.

Auch wer diese Bedingungen nicht erfüllt, hat noch eine Chance: Er oder sie kann eine Aufnahmeprüfung absolvieren, um an der PHZH ein Studium zu beginnen. Diese Lösung ist laut Steiner vorerst auf ein Jahr beschränkt. Die PHZH will aber laut Rektor Heinz Rhyn bis Herbst 2024 eine berufsintegrierte Studienvariante entwickeln, die daran anknüpft.

Knapp die Hälfte der Poldis könnte weitermachen

Gemäss Steiner könnten rund 200 der aktuell an den Zürcher Volksschulen tätigen Poldis mit der neuen Regelung kommenden Herbst weitermachen. Die Bildungsdirektorin betonte:

«Es ist unser Ziel, die Personen ohne Lehrdiplom langfristig für unsere Schulen zu gewinnen.»

Zwar wachsen die Schülerzahlen gemäss Prognosen der kantonalen Bildungsplanung in den nächsten Jahren nicht mehr so stark an wie zuletzt. Aber: «Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung werden wir noch ein paar Jahre flexibel bleiben müssen», sagte Steiner. Sie habe daher bei der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) beantragt, die Alterslimite für Quereinsteigerinnen und -einsteiger in den Lehrberuf von 30 auf 27 Jahre zu senken.

Lehrspersonalverbände: «Ein wichtiger Schritt»

Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) und die Gewerkschaft VPOD begrüssten den Plan, Poldis den Zugang zur PHZH zu erleichtern, als kurzfristige Massnahme: «Dieser Schritt ist wichtig, um die Qualität der Zürcher Volksschule nicht zu gefährden», schreiben die Personalverbände in einer gemeinsamen Mitteilung. Allerdings müssten ausgebildete Lehrpersonen bei der Stellenbesetzung weiterhin zwingend erste Wahl sein. Die Verbände fordern daher, sämtliche derzeit von Laienlehrpersonen besetzen Stellen auf das neue Schuljahr hin wieder auszuschreiben.

Darauf angesprochen, sagte Steiner: Es sei nicht zu befürchten, dass Poldis jetzt Stellen besetzen, für die ausgebildete Lehrpersonen verfügbar wären.

Die Lehrpersonenverbände und die SP forderten zudem einmal mehr Massnahmen gegen die zeitliche Überbelastung der Lehrpersonen als Grundursache des Lehrpersonenmangels. Steiner stellte Massnahmen in Aussicht, jedoch ohne konkreter zu werden.