Lehrermangel Nach den Sommerferien unterrichten im Limmattal 20 Lehrpersonen ohne Diplom – nun gibt es nur noch wenige unbesetzte Stellen Der Lehrkräftemangel trifft auch Limmattaler Schulen. Sechs von ihnen nehmen die neue Möglichkeit in Anspruch, Lehrpersonen ohne Ausbildung einzustellen. Die meisten offenen Stellen konnten bis zu den Sommerferien vergeben werden. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 18.07.2022, 04.45 Uhr

Die meisten Lehrerstellen für das kommende Schuljahr konnten an den Limmattaler Schulen bis zum Beginn der Sommerferien besetzt werden. Symbolbild: Tobias Garcia

Den schweizweiten Lehrermangel bekommen auch die Limmattaler Schulgemeinden zu spüren. Einige von ihnen profitieren von der neu eingeführten Regelung des Kantons Zürich, dass ab den Sommerferien auch Personen ohne Lehrerdiplom für ein Jahr lang an den Schulen unterrichten dürfen. Ein Grossteil der Lehrpersonalstellen konnte nun bis zum Beginn der Schulferien vergeben werden. Genau 20 Personen ohne Lehrdiplom werden nach heutigem Stand im Limmattal nach den Sommerferien unterrichten. Innerhalb der verschiedenen Schulgemeinden werden deutliche Unterschiede sichtbar.

In unserer Übersicht lesen sie, wo noch Stellen offen sind und wie viele der bereits besetzten Stellen an Lehrpersonen ohne anerkanntes Lehrdiplom vergeben wurden. Die Primarschule Aesch war bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

An der Schule Bergdietikon gibt es rund 20 Vollzeitstellen, die auf insgesamt 35 Lehrpersonen aufgeteilt werden. Für das kommende Schuljahr ist noch ein Pensum von 80 Prozent für den Kindergarten und die Logopädie offen. An Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom wurden keine Stellen vergeben, obwohl die Möglichkeit im Aargau bereits länger besteht.

«Wir favorisieren ganz klar Leute mit einer pädagogischen Ausbildung», sagt Schulleiter Tamer Pisirici. «Um gar nicht erst neue Leute suchen zu müssen, setzen wir den Fokus bewusst darauf, den bestehenden gut ausgebildeten Lehrpersonen ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten», sagt er. Zurzeit sei die Schule aber auch bereit, Personen während ihrer Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule (PH) einzustellen.

Die insgesamt 24 Lehrpersonalstellen an der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch sind bereits alle besetzt. Drei der 24 Lehrpersonen haben ausserdem noch kein abgeschlossenes Lehrdiplom. Zwei befinden sich in einer Quereinsteigerausbildung und haben bereits ein volles Jahr die PH Zürich besucht. Die dritte Lehrperson unterrichtet lediglich zwei Lektionen pro Woche an der Sekundarschule und befindet sich derzeit noch im Vollzeitstudium.

An der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch werden nach den Sommerferien drei Lehrpersonen ohne anerkanntes Lehrdiplom unterrichten. Symbolbild: Sandra Ardizzone

An der Birmensdorfer Primarschule konnten alle Stellen mit rund 70 Lehrpersonen erfolgreich besetzt werden. Es wurden keine Stellen an Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom vergeben.

Die Suche nach genügend Bewerbern gestaltete sich aber trotzdem nicht einfach: «Dieses Jahr war es so schwierig wie noch nie», sagt Tobias Rohrer, Schulleiter an der Primarschule Birmensdorf. «Es dauerte lange, bis sich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber auf ausgeschriebene Stellen meldeten, was sehr ungewöhnlich für unsere Schule ist», sagt er.

Dadurch ist laut Rohrer auch die Auswahl an Lehrpersonen dieses Jahr kleiner ausgefallen. Trotzdem habe er erwartet, dass bis zu den Frühlingsferien alle offenen Stellen vergeben werden können. «Ich glaube, im Vergleich zu anderen Schulen sind wir gesamthaft weniger stark von der Problematik betroffen. Unter anderem, weil wir als Schule einen guten Standort haben», sagt Rohrer.

Insgesamt hat die Schule Dietikon 407 Lehrpersonalstellen. Alle Klassenlehrfunktionen für das neue Schuljahr konnten bereits besetzt werden. Offen sind noch vereinzelte Wochenlektionen, die durch Fachlehrkräfte abgedeckt werden müssen.

«Wir sind zuversichtlich, die wenigen fehlenden Wochenlektionen in den einzelnen Schulen ebenfalls besetzen zu können», sagt Schulpräsidentin Mirjam Peter (SVP). Laut ihr werden nur im äussersten Notfall Stellen an Lehrpersonen ohne anerkanntes Diplom vergeben. Gemäss jetzigem Stand wird in Dietikon ab nächstem Schuljahr eine Person ohne abgeschlossene Lehrpersonen-Ausbildung das Fach «Textiles und Technisches Gestalten» unterrichten.

An der Schule Oberengstringen konnten mit 79 Lehrpersonen alle Lektionen und somit alle Stellen besetzt werden. Die meisten der angestellten Lehrkräfte arbeiten im Teilzeitpensum. Bei drei der vergebenen Stellen hat die Schulgemeinde Oberengstringen von der neuen Regelung Gebrauch gemacht und Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom eingestellt.

Mit gesamthaft 110 Lehrpersonen, mehrheitlich in Teilzeitpensen, ist die Primarschule Oetwil-Geroldswil für das neue Schuljahr voll besetzt. Sechs der vergebenen Stellen gingen an Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom. Einige davon befinden sich aber zurzeit in Ausbildung.

Rund 230 Lehrpersonen werden ab August für die Schulgemeinde Schlieren tätig sein. Zwei Klassenlehrstellen sowie einige Lektionen in einem Kindergarten sind dabei noch unbesetzt. In Schlieren werden fünf Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom unterrichten.

Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP) sieht dem neuen Schuljahr trotz den unbesetzten Stellen positiv entgegen: «Zurzeit finden noch Gespräche und Abklärungen statt, weshalb sich das momentane Bild bis Ende Sommerferien mit Sicherheit noch ändern wird», sagt sie. «Wir sind überzeugt, dass zum Schuljahresbeginn alle Kinder mit einer Lehrperson starten werden», sagt Krebs.

An der Schule Uitikon starten nach den Sommerferien insgesamt 71 Lehrpersonen ins neue Schuljahr. «Wir konnten alle Stellen fristgerecht mit kompetenten und erfahrenen Lehrpersonen besetzen», sagt Dijana Feybli, Leiterin der Schulverwaltung Uitikon. Eine der Lehrpersonen verfügt dabei nicht über ein Lehrdiplom der Volksschule, sondern über ein Lehrdiplom für die nächsthöhere Bildungsstufe.

Nicht von der neuen Regelung Gebrauch gemacht hat auch die Primarschule Unterengstringen. Die insgesamt 36 Stellen wurden alle mit Lehrpersonen mit Lehrdiplom besetzt.

An der Schule Urdorf werden nach den Sommerferien rund 120 Lehrpersonen unterrichten. «Glücklicherweise konnten wir alle Stellen für das neue Schuljahr besetzen», sagt Tobias Hügi, Bereichsleiter Bildung. Auf das Schuljahr 2022/23 seien insgesamt 14 Lehrpersonalstellen neu besetzt worden, zwei davon durch Lehrpersonen ohne anerkanntes Lehrdiplom.

Die fünf Kindergärten und die acht Schulklassen der Primarschule Weiningen werden im nächsten Schuljahr gesamthaft von acht Kindergartenlehrpersonen und zwölf Primarlehrpersonen unterrichtet. Offene Stellen gibt es keine mehr und es musste auch keine Stelle an eine Lehrperson ohne anerkanntes Lehrdiplom vergeben werden.

Mit 47 angestellten Lehrpersonen für das nächste Schuljahr sind an der Oberstufe Weiningen keine Stellen mehr offen. Auch verfügen alle Lehrpersonen über ein anerkanntes Lehrdiplom. «In Zeiten des Lehrkräftemangels ist es nicht einfach, geeignetes Personal zu finden», sagt Schulleiterin Anita Mayer.

«Wir hatten einfach Glück gehabt dieses Jahr», sagt sie. Ausserdem hätten sie von Kontakten profitieren können und dadurch beispielsweise Personen eingestellt, die schon einmal ein Praktikum an der Schule gemacht hatten.

