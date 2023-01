Zürcher Neujahrsmarathon: 800 rannten ins 2023

Laufsport Spektakulärer Neujahrsmarathon: 800 rannten in der «Frühlingsnacht» ins 2023 Die 18. Durchführung des Zürcher Neujahrsmarathons mit Start und Ziel bei der Schlieremer Unterrohrhalle war ein grosser Erfolg. Der Teilnehmerrekord fiel nicht, wohl auch wegen der anhaltenden Grippewelle. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.01.2023, 13.50 Uhr

«Hallo 2023!»: In Schlieren wurde ins neue Jahr gerannt. alphafoto.com

Die erste Nach-Corona-Durchführung des speziellen Laufsportanlasses machte OK-Chefin Jamie Vrijhof-Droese und ihre Crew glücklich. «Wir sind voller Freude und Stolz, dass knapp 800 Läuferinnen und Läufer die 18. Austragung des Neujahrsmarathons zu einem vollen Erfolg machten», so Vrijhof-Droese. Es habe alles gepasst in der Neujahrsnacht an den Gestaden der Limmat. «Gute Stimmung bis in die Morgenstunden, starke sportliche Leistungen und der spezielle Touch unseres Laufes – es war alles tipptopp.»

Noch wenige Tage vor dem Anlass – da waren bereits 900 Anmeldungen eingetroffen – steuerte man gar auf einen neuen Teilnehmerrekord zu. Zur Erinnerung: 2020, also just vor dem Ausbruch der Coronapandemie, notierten die Verantwortlichen 1037 Finisher. Die Rekordmarke konnte diesmal noch nicht geknackt werden, in erster Linie auch wegen der anhaltenden Grippewelle im Land. «Wir hatten insgesamt um die 1000 Anmeldungen. Aber zahlreiche Läuferinnen und Läufer mussten kurzfristig absagen. Auch, weil einige von ihnen mit einer Grippe im Bett lagen», so Vrijhof-Droese. Dennoch sagt die OK-Chefin: «Wir dürfen mehr als zufrieden sein. Nach den 580 Finishern letztes Jahr können wir eine erfreuliche Steigerung verzeichnen. Das motiviert uns, auch in Zukunft Gas zu geben.»

Die Hände zum Himmel auf dem Weg an die Limmat. alphafoto.com

Vorjahressieger von Kolumbianer entthront

Gas gegeben hatten am Silvesterabend um Mitternacht auch die Läuferinnen und Läufer. Bei fast schon frühlingshaften Temperaturen – beim Startschuss zeigte das Thermometer sage und schreibe 13 Grad an – ging es der Limmat entlang Richtung Höngg und nach der Passage der Werdinsel wieder retour ins Limmattal. Bei den Männern musste der letztjährige Sieger Philipp Arnold vom LC Zürich dem Kolumbianer Sergio Rodriguez Restrepo den Vortritt lassen und lief als Tageszweiter ins Ziel. Rodriguez brauchte für die 42,195 Kilometer 2 Stunden, 34 Minuten und 1 Sekunde und war damit über 6 Minuten schneller als die Konkurrenz.

Sieger Sergio Rodriguez Restrepo aus Kolumbien. alphafoto.com

Bei den Frauen musste Maja Hügli, die letztjährige Siegerin, krankheitsbedingt Forfait erklären. Das Rennen gewann Joanna Ryter, die 28-jährige Walliserin kam nach 3 Stunden und 35 Minuten ans Ziel und war damit sage und schreibe 38 Minuten und 11 Sekunden schneller als die zweitplatzierte Deutsche Cathleen Lenk. Apropos Zeiten: Die spezielle Konstellation als erster Marathon des Jahres bescherte Schlieren heuer gleich sechs neue Jahresweltbestleistungen.

Der lange Arbeitstag endete für die Organisatoren am 1. Januar morgens um Viertel nach 5, als in der Unterrohrhalle die Lichter gelöscht wurden. «Um 9 Uhr machten unsere Leute noch eine letzte Runde auf der Laufstrecke, um liegen gebliebene Becher und anderen Müll aufzulesen», erklärt Vrijhof-Droese.

Dann war der Neujahrsmarathon, Ausgabe 2023, auch schon wieder vorüber. Bald schon beginnt die Planung der 19. Durchführung mit dem Einholen aller nötiger Bewilligungen. «Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Silvester», blickt OK-Chefin Vrijhof-Droese voraus.

Alle Infos und Ranglisten zum Neujahrsmarathon 2023 www.neujahrsmarathon.ch

Start zum Zürilauf-Cup Am 14. Januar folgt der Dietiker Neujahrslauf Die Laufbegeisterten in unserer Region haben nicht lange Zeit, die Füsse hochzulegen. Bereits am übernächsten Samstag steigt bei der Stadthalle der 54. Dietiker Neujahrslauf. Der Traditionsanlass bildet wie in den vergangenen Jahren üblich den Auftakt zum zwölf Anlässe umfassenden Zürilauf-Cup. Mit «Ränn de Uetliberg» findet am 1. Juli ein zweiter Limmattaler Lauf im Rahmen der Rennserie statt.

