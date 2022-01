Laufsport Prominenz am 53. Neujahrslauf: Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig startet in Dietikon Corona zum Trotz: Am kommenden Samstag startet bei der Stadthalle der Züri-Lauf-Cup 2022 – als 2G-Veranstaltung. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.01.2022, 16.35 Uhr

Nach einem Jahr Zwangspause ist es am Samstag wieder so weit: Der Dietiker Neujahrslauf lockt Laufbegeisterte jeden Alters ins Limmattal. Ruedi Burkart

Der Neujahrsmarathon in Schlieren vor Wochenfrist (die «Limmattaler Zeitung» berichtete), am kommenden Samstag der Neujahrslauf in Dietikon: Die «Lauf-Depression» des letzten Jahres ist definitiv vorbei. Wie ihre Kollegen in Schlieren lassen sich auch die Organisatoren im Bezirkshauptort von der Coronapandemie nicht die Freude verderben – im Gegenteil.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir nach einem Jahr Unterbruch unseren Anlass wieder durchführen und damit den Züri-Lauf-Cup 2022 starten können»,

sagt Primus Greile, OK-Präsident des Dietiker Neujahrslaufs. Elf Läufe umfasst der Kantonalcup, jener im Limmattal ist traditionellerweise jeweils der erste im neuen Jahr. Natürlich mit den aktuell geltenden Vorsichtsmassnahmen und unter Einhaltung der 2G-Regel. Wer am Samstag auf das Gelände bei der Stadthalle möchte, muss sich mit einem Zertifikat ausweisen. Zutritt erhalten Personen ab 16 Jahren nur, wenn sie geimpft oder genesen sind.

Dass unter solchen Voraussetzungen weniger Laufbegeisterte als in anderen Jahren am Traditionsanlass teilnehmen werden, dessen ist sich Greile bewusst: «Wir rechnen mit knapp 1000 Läuferinnen und Läufern.» Das sind deutlich weniger als bei der letzten Austragung 2020 (damals rannten 1500) und rund die Hälfte des Rekordjahres 2017 mit exakt 1929 Anmeldungen. Wichtig sei in diesen Zeiten, so Greile weiter, dass man überhaupt Laufsportanlässe durchführe – finanzieller Gewinn hin oder her. «Wir nehmen den Zusatzaufwand, den zum Beispiel die Zertifikatskontrolle mit sich bringt, gerne auf uns, wenn dafür gerannt werden kann.» Apropos: Greile mahnt alle Teilnehmenden, genügend Zeit vor dem Start einzurechnen, da es eventuell zu gewissen Verzögerungen wegen ebendieser Kontrollen kommen kann.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehen in der Stadthalle Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten zu Verfügung. Die Festbeiz wird heuer vor der Halle unter dem schützenden Vordach aufgestellt.

Die Startzeiten sind dieselben wie in den vergangenen Jahren. Um 14.45 Uhr gehen die drei Männer-Kategorien M20, M30 und M40 auf die 12,1 Kilometer lange Strecke, alle anderen Erwachsenen-Kategorien legen um 13.30 Uhr los. Bereits um 12.15 Uhr gehen die U20-Kategorien der Mädchen und Jungen auf die Strecke. Sämtliche anderen Nachwuchs-Kategorien starten zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr.

Diesmal wird sie mit der Startnummer 1 ins Rennen gehen: Nicola Spirig, hier bei ihrem Sieg vor zwei Jahren. Moritz Hager

Vor zwei Jahren tauchte sie aus dem Nichts in Dietikon auf, schrieb sich für den Hauptlauf ein und gewann das Rennen in einer Zeit von 41 Minuten und 58,7 Sekunden überlegen. Damit stellte die mittlerweile 39-jährige Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig eine neue Bestzeit bei den Frauen auf. Heuer wird sie erneut in Dietikon rennen. Wetten, dass am kommenden Samstag ihre 2020er-Siegerzeit ins Wanken gerät?

53. Neujahrslauf Dietikon

Alle Infos: www.zuerilaufcup.ch

