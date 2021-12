Mit Speed ins neue Jahr: Der Neujahrsmarathon findet statt

Laufsport Mit Speed ins neue Jahr Die Organisatoren des Neujahrsmarathons Zürich mit Start und Ziel in Schlieren drehen Corona eine lange Nase. Heuer wird wieder gerannt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.12.2021, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Laufpause ist vorbei. Punkt Mitternacht am 1. Januar 2022 spurten die Athleten ins neue Jahr. Christoph Roth/Archiv

Die gute Nachricht vorweg: Der 17. Neujahrsmarathon Zürich mit Start und Ziel bei der Schlieremer Unterrohrhalle wird Stand heute definitiv durchgeführt. Am 31. Dezember werden punkt Mitternacht temperaturfeste Läuferinnen und Läufer ins 2022 rennen.

Jamie Vrijhof-Droese, Co-Präsidentin OK Neujahrsmarathon. zvg

Trotz der am vergangenen Freitag vom Bundesrat beschlossenen Verschärfungen hält das neue Organisationskomitee an der Durchführung fest. «Wir freuen uns sehr darauf, dass wir nach einem Jahr Unterbruch jetzt wieder ins neue Jahr rennen dürfen», sagt Alain Helfenstein. Der 37-jährige Ausdauerathlet ist die eine Hälfte des neuen OK-Präsidiums, die Dietikerin Jamie Vrijhof-Droese die andere. Die beiden führen die Arbeit von Roger Baumann weiter. Baumann stand ab der ersten Durchführung des Neujahrsmarathons an der Spitze des Organisationskomitees, jetzt hat er sein «Kind» in neue Hände gelegt.

Die Hauptsache ist, dass gelaufen werden darf

Aufgrund der neuen bundesrätlichen Massnahmen gegen das Coronavirus wird der Neujahrsmarathon als 2G-Event durchgeführt. Das heisst, dass geimpfte und genesene Personen mit einem gültigen Zertifikat zum Rennen und in der Festwirtschaft zugelassen sind. Helfenstein sagt:

«Egal, welche Vorgaben wir umsetzen müssen. Hauptsache, der Lauf kann stattfinden.»

Dass bei solchen Voraussetzungen weniger Läuferinnen und Läufer am Start stehen werden als in früheren Jahren, versteht sich von selbst. «Aus dem Ausland haben wir bisher nur sehr wenige Anmeldungen erhalten. Und wir rechnen nicht damit, dass es noch einen Schub geben wird.»

Alain Helfenstein, Co-Präsident OK Neujahrsmarathon. zvg

Zur Erinnerung: Die letzte Austragung 2020 war ein Neujahrsmarathon der Superlative. 1037 Läuferinnen und Läufer schafften es ins Ziel, drei neue Streckenrekorde wurden aufgestellt. So krallte sich der passionierte Geroldswiler Triathlet Fabian Duttli im Viertelmarathon in einer Zeit von 35 Minuten und einer Sekunde die neue Bestmarke.

Und heuer? Mit wie vielen Teilnehmern rechnet man diesmal in Schlieren? «Das ist natürlich sehr schwierig vorauszusagen», meint Jamie Vrijhof-Droese, «und wir machen den Erfolg auch nicht von einer absoluten Zahl abhängig. Wir freuen uns einfach, dass der Neujahrsmarathon wieder durchgeführt wird.» Ob schliesslich 300 Leute mit dabei sind, die der Limmat entlang ins neue Jahr laufen oder nur 100 – das sei in diesen schwierigen Zeiten absolut sekundär. Vrijhof-Droese:

«Die aktuelle Situation macht die Planung eines solchen Events enorm unsicher. Wir haben jetzt das Schutzkonzept wohl zum vierten oder fünften Mal angepasst. Umso dankbarer sind wir, dass wir auf ein engagiertes OK-Team zählen dürfen, das nach wie vor voller Elan auf den grossen Event hinarbeitet.»

Beim Neujahrsmarathon Zürich stehen neben der Königsdistanz Marathon wieder ein Halbmarathon, ein Viertelmarathon, ein sogenannter Team Run und ein 750 Meter langer Kids Run auf dem Programm. Bei diesem starten alle Kinder und Jugendlichen im Alter von drei bis 14 Jahren dank grosszügiger Sponsoren kostenlos. Um dem drohenden Mangel an Helferinnen und Helfern entgegenzutreten, starten dank der Aktion 1+1 Läuferinnen und Läufer gratis, wenn sie einen oder mehrere Helfer mitbringen.

17. Neujahrsmarathon Zürich Infos unter neujahrsmarathon.ch

55. Neujahrslauf Dietikon Infos unter zuerilaufcup.ch

55. Neujahrslauf Dietikon Organisatoren geben grünes Licht Wie der Neujahrsmarathon in Schlieren wird auch der Neujahrslauf in Dietikon vom 8. Januar 2022 als 2G-Anlass durchgeführt. Primus Greile, OK-Präsident: «Wir haben uns gesagt: Wenn wir es schon machen, dann richtig.» Heisst: Es wird um und in der Stadthalle die volle Infrastruktur für 2000 Teilnehmende aufgebaut. Auch wenn Greile mit viel weniger Läuferinnen und Läufern als in den Vorjahren rechnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen