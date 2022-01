Laufsport Herausforderung Neujahrsmarathon: Nicht alle fanden den Weg durch den Nebel Die 17. Durchführung des Zürcher Neujahrsmarathons mit Start und Ziel in Schlieren war eine ganz spezielle Angelegenheit. Nebel und Rauchschwaden von Feuerwerk machten die Aufgabe der rund 600 Laufbegeisterten nicht einfach. Es gab deswegen sogar Aufgaben. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.01.2022, 16.34 Uhr

Dunkelheit, Nebel und Feinstaub in der Luft machten den Neujahrsmarathon diesmal zu einer ganz besonderen Herausforderung. alphafoto.com

Sie hatten gehofft, gebangt und immer an ein Gelingen ihres Vorhabens geglaubt. Und tatsächlich: Trotz Corona, trotz Zertifikatspflicht und trotz massiv weniger Anmeldungen als in früheren Jahren durfte das neue Organisationskomitee des Neujahrsmarathons in der Silvesternacht Punkt null Uhr die Läuferinnen und Läufer auf die Marathonstrecke der Limmat entlang schicken. «Als der Startschuss fiel, waren wir erleichtert und ein wenig stolz darüber, dass wir es geschafft haben und nach einem Jahr Unterbruch den Neujahrsmarathon fit für die Zukunft haben machen können», meinte Co-OK-Chef Alain Helfenstein nach ein paar Stunden Schlaf am Samstagnachmittag.

Total 580 Läuferinnen und Läufer jeden Alters schafften es ins Ziel, vor zwei Jahren beim letzten Neujahrsmarathon waren es noch über 1000 gewesen. «Wir wären auch mit 200 oder 300 zufrieden gewesen», sagt Helfen­stein. Wichtig war einzig, dass überhaupt in der Neujahrsnacht gerannt wurde.

Die einen rannten mit einer Maske auf dem Gesicht, andere mit einer Lampe auf dem Kopf. alphafoto.com

Trotz hervorragender äusserer Bedingungen – rund vier Grad Lufttemperatur und kaum Wind – mussten die Organisatoren ein paar wenige Aufgaben verzeichnen. Nicht etwa wegen Stürzen oder dergleichen («wir kamen unfallfrei durch», so Helfenstein), sondern wegen des beissenden Feinstaubs in der Luft, herrührend von der massiven Knallerei in der Umgebung. Helfenstein: «Eine Frau hat mir erzählt, dass ihre Augen so stark tränten, dass sie nicht mehr weiterrennen konnte.»

Der Topfavorit stellte keinen Streckenrekord auf

Ähnliche Probleme bekundeten auch die Schnellsten des Tages respektive des Morgens. Der 33-jährige Holländer Leendert Van der Lugt war ein ganz heisser Kandidat auf den Sieg im Marathon und wollte, so Helfenstein, «den Streckenrekord angreifen». Aus dem ehrgeizigen Unterfangen wurde allerdings nichts. Van der Lugt musste, wie manche, die den Neujahrsmarathon zum ersten Mal absolvieren, auf den 42,195 Kilometern Lehrgeld zahlen. Helfenstein: «Bei Dunkelheit auf einer unbekannten Strecke einem Fluss entlangzurennen, nur mit einer Stirnlampe ausgerüstet – das ist keine einfache Sache.» Der «fliegende Holländer» wurde, obwohl er zwischenzeitlich kaum mehr etwas gesehen habe, Zweiter. Und sicherte sich damit einen Gratisstart im kommenden Jahr.

Mit der Startnummer 2 zum dritten Sieg am Neujahrsmarathon: Philipp Arnold vom LC Zürich darf sich jetzt Rekordsieger nennen. alphafoto.com

Geschlagen wurde er von einem, der seinerseits die letzten beiden Male Zweiter geworden war. Philipp Arnold, 34, vom LC Zürich, nutzte die überraschende Abwesenheit des Siegers von 2020, Robert Wilms aus Deutschland, aus und gewann das Rennen in einer Zeit von 2 Stunden, 39 Minuten und 2 Sekunden. Damit blieb Arnold – er gewann zum bereits dritten Mal in Schlieren und ist somit Rekordsieger – rund vier Minuten über der Siegerzeit von 2020. Und das hat Gründe. Auch Arnold bekundete Mühe mit dem Nebel und den Feuerwerk-Rauchschwaden der Limmat entlang. Helfenstein: «Er hat mir im Ziel erzählt, dass er die Stirnlampe in eine Hand genommen hatte und so den Weg ausleuchtete. So habe er ein bisschen mehr gesehen.» Man muss eben flexibel sein. Ganz besonders zu Beginn eines neuen Jahres.

Maja Hügli lief nach 3 Stunden, 24 Minuten und 15 Sekunden als strahlende Marathonsiegerin in der Unterrohrhalle ein. alphafoto.com

Das Rennen der Frauen war an Spannung kaum zu überbieten. Bis ganz zum Schluss war nicht klar, wer gewinnen würde. Schliesslich siegte die Routine über die Jugend, die 37-jährige Maja Hügli überquerte die Ziellinie in einer Zeit von 3 Stunden, 24 Minuten und 15 Sekunden und nahm ihrer letzten Begleiterin, der zehn Jahre jüngeren Janine Frei, 39 Sekunden ab. Bemerkenswert: Die drittplatzierte US-Amerikanerin Deidre Keane, 33, verlor bereits 18 Minuten.

Die «Supergroup» mit Fabian Dutli und Franco Marvulli

Eine spezielle Sache ist jeweils der Team Run. Eine Mannschaft, bestehend aus vier Läuferinnen und/oder Läufern, absolviert die Marathonstrecke als Stafettenlauf. Jedes Mitglied rennt eine der gut 10 Kilometer langen Runden. Heuer waren sieben Teams am Start. Prominent bestückt war das «Team Neujahrsmarathon». Neben Thomas und Franziska Kupper liefen Fabian Dutli und Franco Marvulli mit. Der 30-jährige Geroldswiler Dutli gewann vor zwei Jahren den Viertel­marathon mit neuem Streckenrekord. Diesmal verzichtete er auf eine Teilnahme auf seiner Paradestrecke, weil er im neu gebildeten OK als Hallenchef mitarbeitet. Ganz lassen konnte der passionierte Triathlet die Rennerei dann doch nicht. «Fabian hat spontan zugesagt», so Helfenstein. Grund: Speaker Franco Marvulli stellte zwei Tage vor dem Rennen kurz entschlossen ein Team auf die Beine. Der 43-jährige frühere Radprofi und dreifache Olympiateilnehmer auf der Bahn startete als Letzter des Quartetts und brachte den Sieg ins Ziel.

2G-Regel am Neujahrsmarathon Zwei Personen wurde die Teilnahme verwehrt Der Fall war klar: Wer am Neujahrsmarathon in Schlieren starten wollte, musste entweder genesen oder geimpft sein und dies mittels Zertifikat belegen können. Dass die 2G-Regel angewendet wird, haben die Organisatoren frühzeitig und auf allen möglichen Kanälen kommuniziert. Vor den über 600 Teilnehmenden mussten denn auch nur zwei Personen an der Zertifikatskontrolle zurückgewiesen werden, weil sie lediglich über einen negativen Test verfügten. «Die beiden sahen ein, dass wir sie nicht starten lassen konnten. Probleme gab es wegen der Zertifikatspflicht überhaupt keine», windet Co-OK-Chef Alain Helfenstein Teilnehmenden und Mitarbeitenden ein Kränzchen. (rubu.)

Apropos: Dutlis 2020er-Rekordmarke auf der Viertelmarathon-Distanz wurde geknackt. Der für den TV Unterstrass startende 20-jährige Eritreer Seare Weldezghi war zwei Sekunden schneller als der Geroldswiler vor zwei Jahren und drückte die Bestmarke auf 34 Minuten und 59 Sekunden.

17. Neujahrsmarathon Zürich

Alle Infos: www.neujahrsmarathon.ch

