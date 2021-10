Laufsport Gute Neuigkeiten: Die Limmattaler «Lauf-Depression» ist bald vorbei Nach einem Jahr Pause werden der Neujahrsmarathon Zürich und der Neujahrslauf Dietikon im Januar 2022 wieder durchgeführt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.10.2021, 15.53 Uhr

Am 15. Januar 2022 wird bei der Dietiker Stadthalle zum Neujahrslauf gestartet. So wie hier bei der letzten Ausgabe 2020. Bild: Ruedi Burkart

In den knapp zwei Jahren seit der letzten Austragung des Neujahrsmarathons Zürich hat sich innerhalb des zehnköpfigen Organisationskomitees des Laufsportanlasses mit Start und Ziel bei der Schlieremer Sporthalle Unterrohr einiges getan. Neu hat ein Co-Präsidium mit dem Stadtzürcher Alain Helfenstein und der Dietikerin Jamie Vrijhof-Droese das Sagen. Der bisherige Chef, Roger Baumann, hat seinen vor zwei Jahren angekündigten Abgang wahrgemacht. «Ich freue mich, den Anlass in neue Hände übergeben zu können», so Baumann, der ab der ersten Durchführung im Jahr 2005 an der Spitze des Anlasses gestanden hatte.

Alain Helfenstein, die eine Hälfte der neuen Führung, blickt mit viel Vorfreude auf die kommende Silvesternacht und sagt:

«Es ist wunderbar, dass wir diesen Winter wieder in Schlieren ins neue Jahr rennen dürfen.»

Helfenstein ist weiss Gott kein Greenhorn im Geschäft. Der 37-jährige passionierte Ausdauersportler startete 2008 erstmals am Neujahrsmarathon, begann 2013 als Platzspeaker und nahm zwei Jahre später Einsitz im Organisationskomitee. Zum kommenden Anlass sagt er:

«Wir wollen in Schlieren einen richtigen Neujahrsmarathon durchführen, mit allen Kategorien und der Festbeiz. Darum hatten wir keine andere Wahl, als unser Rennen als 3G-Anlass zu deklarieren.»

Mit anderen Worten: Wer am 1. Januar 2022 punkt Mitternacht ins neue Jahr rennen will, muss entweder geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet sein.

Das 3G-Regime gilt auch in Dietikon

Primus Greile orchestriert als umsichtiger OK-Präsident den Dietiker Neujahrslauf, welcher am 15. Januar 2022 zum 55. Mal durchgeführt wird und den traditionellen Auftakt zur 11-teiligen Rennserie «ZüriLaufCup» bildet. Zwar wird der Anlass in und um die Dietiker Stadthalle durchgeführt, verantwortlich für die reibungslose Veranstaltung zeichnet indes neben dem OK Dietiker Neujahrslauf der Leichtathletik-Club Regensdorf. «Nach einem Jahr Pause freuen wir uns alle sehr auf ein zünftiges Laufsportfest», sagt Greile. Wie der Neujahrsmarathon wird auch der Neujahrslauf als 3G-Anlass durchgeführt. «Mit der Zertifikatspflicht können wir eine den Umständen entsprechend normale Veranstaltung durchführen», sagt Greile.

So werde sich das Programm denn auch nicht gross von jenem von vor zwei Jahren unterscheiden. Greile rechnet damit, dass wegen der Zertifikatspflicht weniger Läuferinnen und Läufer teilnehmen werden als in normalen Zeiten. «Ich gehe davon aus, dass es ein Minus von rund 20 Prozent geben wird», orakelt Greile. An der 2020er-Austragung rannten rund 1500 Laufbegeisterte auf den verschiedenen Strecken.

Darunter übrigens auch eine gewisse Nicola Spirig. Die Triathlon-Olympiasiegerin von 2012 nutzte ihren kurzfristigen Auftritt im Limmattal als Training unter Wettkampfbedingungen und stellte mal schnell einen neuen Streckenrekord über die 12,1 Kilometer lange Hauptstrecke auf.

Informationen zu den beiden Läufen finden Sie im Internet unter www.zuerlilaufcup.ch und www.neujahrsmarathon.ch