Laufsport Grosse Vorfreude auf den Neujahrsmarathon: Der Titelverteidiger ist auch dabei Am Silvesterabend Punkt Mitternacht rennen über 600 Laufbegeisterte in Schlieren ins neue Jahr. 29.12.2021

Wer jubelt diesmal? 2020 lief Robert Wilms aus Mainz als Erster ins Ziel. Alphafoto/Archiv

Wie gut das neue Jahr werden wird, das wissen die Organisatoren des Neujahrsmarathons Zürich mit Start und Ziel bei der Schlieremer Unterrohrhalle natürlich nicht. Schliesslich sind sie keine Hellseher. Aber eines kann Alain Helfenstein versprechen: «Wir tun alles, damit jene, die gerne rennend ins 2022 starten wollen, dies auch tun können.»

Helfenstein bildet zusammen mit Jamie Vrijhof-Droese das neue OK-Präsidium, das den bisherigen Chef Roger Kaufmann abgelöst hat. Die beiden hatten zusammen mit ihrem Team strube Tage und Wochen hinter sich – Corona lässt grüssen! Doch jetzt ist klar, dass der Event durchgeführt werden kann. Natürlich als 2G-Anlass mit Zertifikatspflicht.

Wer kann, soll schon am Donnerstag seine Startnummer holen

Laut Helfenstein erwartet man am Silvesterabend mehr als 600 Startende. Ein schöner Erfolg in dieser unsicheren Zeit: «Wir freuen uns natürlich darüber und sind, ehrlich gesagt, auch ein wenig überrascht, dass trotz Corona so viele bei uns starten wollen.» Eine Bitte hat das Organisationskomitee.

«Wer die Möglichkeit hat, den Zertifikats-Check bereits am Donnerstag hinter sich zu bringen und die Startnummer abzuholen, soll dies bitte tun»,

sagt Helfenstein. Der Grund ist klar: Je mehr Leute dieses Prozedere bereits vorgängig gemacht haben, desto weniger müssen jene, die erst am Freitagabend nach Schlieren kommen, anstehen. Offen ist das Büro in der Unterrohrhalle am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr.

Erfreulich: Von der vom Organisationskomitee offerierten Möglichkeit, den Startplatz ohne Zusatzkosten auf das Folgejahr zu übertragen, machten trotz von den Behörden auferlegtem 2G-Regime weniger als 10 Prozent der Angemeldeten Gebrauch.

Gut zu wissen: Kurzentschlossene können sich direkt vor Ort bis eine Stunde vor dem Start für den Kids Run, den Team Run, den Viertelmarathon, den Halbmarathon oder den Marathon anmelden. Nicht nur in der Breite ist der Neujahrsmarathon bestens besetzt. Auch in der Spitze: Mit dem Deutschen Robert Wilms und den beiden Schweizern Philipp Arnold und Stephan Gerber ist das komplette Podest von 2020 wieder vertreten. Bei den Frauen wird die letztmalige Dritte Kerstin Hötte in Abwesenheit der Titelverteidigerin Astrid Roberts Feyer und der Zweitklassierten Lina-Kristin Schink versuchen, den Neujahrsmarathon erstmals zu gewinnen.

17. Neujahrsmarathon

Infos unter neujahrsmarathon.ch

