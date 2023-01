Der Neujahrslauf Dietikon und die neue Realität

Am Samstag, 14. Januar, startet bei der Stadthalle Dietikon der 12 Läufe umfassende Züri-Lauf-Cup in die Saison 2023. Die Organisatoren in Dietikon erwarten 1500 Läuferinnen und Läufer.

Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr