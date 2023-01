Laufsport Der Stadtpräsident gab den Startschuss: Der Dietiker Neujahrslauf machte alle glücklich Der 55. Dietiker Neujahrslauf war bei relativ angenehmen Temperaturen und trotz fehlender Prominenz auf der Strecke eine stimmungsvolle Angelegenheit. Total 1100 Läuferinnen und Läufer starteten bei der Stadthalle in die neue Saison des Züri-Lauf-Cups. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 15.01.2023, 09.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kinder starten ihren Lauf. Wearepepper/Matt Anderson Und los gehts auf die Runde. Noch rasch ein letzter Wink in das Publikum. Wearepepper/Matt Anderson Das Feld der Elite Männer nimmt Kurs Richtung Spreitenbach (im Hintergrund zu sehen). Ruedi Burkart GuteStimmung: Dietikons Stadtpräsident Roger Bachmann (links) und OK-Boss Primus Greile vom LC Regensdorf vor dem Start der Elite Männer. Ruedi Burkart Dietikons Stadtpräsident Roger Bachmann gibt den Startschuss für die Elite Männer. Ruedi Burkart Stefan Ulrich vom LC Regensdorf (794) auf dem Weg zum Sieg in der Kategorie M20 und zum insgesamt vierten Rang am Neujahrslauf. Verfolgt wird er unter anderem von Samuel Morf vom LC Oerlikon (415) und von einem Autofahrer auf der Rennstrecke. Ruedi Burkart Jeder und jede im eigenen Tempo. Die Läuferschar auf dem Weg retour nach Dietikon. Wearepepper/Matt Anderson Samira Schnüriger vom LC Regensdorf, die Siegerin der Kategorie W20. Ruedi Burkart Jeder und jede im eigenen Tempo. Wearepepper/Matt Anderson Nach dem Ende der Corona-Massnahmen waren dieses Jahr stimmungsvolle Siegerehrungen in der Stadthalle wieder möglich. Ruedi Burkart Es gab so einige Medaillen zu verteilen. Ruedi Burkart

Die Laufgemeinde ist bewundernswert hart im Nehmen. Wer für sein Leben gerne rennt, tut dies bei jeder Witterung. Wind, Regen oder gar Schneefall im Winter, brütende Hitze im Sommer? Egal, die Laufschuhe werden geschnürt und dann geht’s los. Dies sagten sich am vergangenen Samstag auch jene Frauen, Männer und Kinder, die erfreulicherweise bei einigermassen angenehmen Temperaturen der Dietiker Stadthalle den Neujahrslauf in Angriff genommen haben. Je nach Alter galt es mehr oder weniger Kilometer zurückzulegen.

Erstmals in der Geschichte des Traditionsanlasses betrug die Stecke für die Hauptklassen 13,5 Kilometer. Dies aufgrund einer Änderung der Route, die seit Jahren von der Dietiker Stadthalle Richtung Spreitenbach und dann hoch zum Franzosenweiher führt. «So rennen alle beim Zielgelände vorbei, bevor sie auf die zweite Runde gehen», sagte OK-Boss Primus Greile im Vorfeld des Anlasses. Die Organisatoren versprachen sich davon während des Hauptrennens mehr Betrieb ausserhalb der Stadthalle. Nur: An der frischen Luft stehen mochten nur wenige.

Dafür ging in der Stadthalle die Post ab. Endlich wieder seit der 2020er-Durchführung durften stimmungsvolle Siegerehrungen durchgeführt werden. Wer es im Rennen aufs Podest schaffte, wurde auf die Bühne gerufen und erhielt vom gut gelaunten Publikum tosenden Applaus.

Mit einer Pistole in der Hand und gehüllt in eine warme Jacke stand Roger Bachmann kurz vor 14.15 Uhr beim Start bereit. Dietikons Stadtpräsident schickte mit einem lauten Knall die Hauptklasse der Männer auf die Strecke. Selber rennen werde er zwar nicht, so Bachmann, aber dem beliebten Anlass die Ehre erweisen sei für ihn eine Ehrensache:

«Wir sind glücklich, dass wir den Neujahrslauf in Dietikon haben.»

Auf die Frage, ob er in den nächsten Jahren selber wieder die Laufschuhe schnüren und am Neujahrslauf teilnehmen werde, meinte er nur: «Mal schauen, vielleicht.»

Kategoriensieg für Elia Triaca aus Dietikon

Zum Sportlichen: Andrea Meier aus Uster startete als schnellste Läuferin in die neue Saison und brachte die 13,5 Kilometer in einer Zeit von 48.10,6 Minuten hinter sich. Bei den Männern wurde der 30-jährige David Keller aus Dietikon Zweiter, nur geschlagen von Armin Flückiger aus Rapperswil. Bei den Junioren gewann Elia Triaca aus Dietikon über die 6,7 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von 21.59,9 Minuten.

Der Züri-Lauf-Cup geht am 4. März mit dem Laufsporttag Winterthur in die zweite Runde. Limmattaler Laufbegeisterte streichen schon jetzt den 1. Juli in der Agende dick an. Dann heisst es wieder: «Ränn de Uetliberg». Der beliebte Lauf von der Waldegg hinauf zum Üetliberg-Aussichtspunkt und wieder zurück nach Uitikon ist der zehnte von total zwölf Läufen, die in die Cupwertung einfliessen.

55. Dietiker Neujahrslauf Alle Ranglisten: www.zuerilaufcup.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen