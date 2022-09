Laufsport «Lässig, ich habe jetzt schon pflotschnasse Socken»: Auch Hochwasser bremste die Laufbegeisterten nicht aus An der verkürzen Limmatstafette rannten 980 Schülerinnen und Schülerinnen um die Wette. Das ist ein neuer Rekord. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 29.09.2022, 18.00 Uhr

Mit Unterstützung von aussen geht’s einfacher: Auf der rund sechs Kilometer langen Strecke der Limmat entlang feuerten immer wieder Zuschauende die Kinder an. Ruedi Burkart (29. September 2022)

«Sonnencreme braucht heute keiner», raunte ein Schüler seinem Kollegen zu, der sich, auf dem nassen Rasen hinter der Schlieremer Unterrohrhalle stehend, gerade eine Wollmütze über den Kopf zog. Ein Mädchen frotzelte Minuten vor dem Startschuss: «Lässig, ich habe jetzt schon pflotschnasse Socken.» Doch kühle Temperaturen hin, feuchter Untergrund her – es wurde gerannt am Donnerstag. Und wie! 980 sportbegeisterte Mädchen und Jungen von der vierten Primarstufe bis und mit der dritten Oberstufe kämpften um Sekunden.

Sie alle nahmen die Strecke – aufgeteilt in Abschnitte und zu absolvieren in zwei Runden – unter die Füsse. Die einen ehrgeizig, andere eine Spur gemütlicher. Ob schnell oder langsam: Sie alle sorgten an der traditionellen Limmatstafette trotz Wettertief für ein Allzeithoch bezüglich Teilnehmerzahl. Im Vergleich zur letzten Austragung im Jahr 2019 – also vor Corona – machten sich 30 Kinder mehr auf die Strecke.

Nur 6 statt 7,5 Kilometer

Am Erfolgsrezept des traditionsreichen Anlasses wurde im Vergleich zu den Vor-Corona-Austragungen nicht viel verändert. Und doch war diesmal nicht alles so wie noch 24 Stunden zuvor geplant. «Wir mussten die Strecke kurzfristig anpassen, weil wir in Dietikon die Glanzenbergbrücke nicht passieren können. Es hat in der Nacht zu stark geregnet. Die Limmat führt dort zu viel Wasser», liess OK-Mitglied Pascal Vonlanthen wissen.

So führte die Strecke vom Start auf der Sportanlage Unterrohr der Limmat entlang via Gasi-Brüggli und auf dem Gemeindegebiet von Oberengstringen und Unterengstringen statt bis zur Glanzenbergbrücke nur bis zur Limmatbrücke beim Schützenhaus Unterengstringen, dort über die Limmat und dann wieder retour ins Ziel nach Schlieren. Wie viele Meter so eingespart wurden, konnte Vonlanthen nicht genau sagen. «Aber ich würde meinen, eine Runde ist nun statt 7,5 nur noch 6 Kilometer lang.»

In den insgesamt fünf Wechselzonen galt es für den Läufer respektive die Läuferin, einen an den Finger gesteckten Badge erst am Zeitmesspfosten einzustecken und danach mit möglichst wenig Zeitverlust dem nächsten Läufer zu übergeben. Nicht immer klappte dieses Unterfangen nach Wunsch, wie ein Blitzbesuch an der Übergabestelle E zeigte.

30 Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf

Die Limmatstafette wurde seinerzeit zum 40-Jahr-Jubiläum des Schulsports Limmattal aus der Taufe gehoben und wird auch weiterhin von diesem organisiert. Roger Vonlanthen ist seit 2018 im Organisationskomitee des Anlasses dabei und freute sich neben den sportlichen Leistungen auch über die Unterstützung von rund 30 Freiwilligen:

«Dank dieser helfenden Hände können wir die Limmatstafette überhaupt durchführen.»

Auch Kanti-Schülerinnen und Kanti-Schüler halfen mit und traten dabei kräftig in die Pedale. Sie begleiteten auf dem Velo die Schnellsten jeder Kategorie und markierten so die Spitze des Rennens.

