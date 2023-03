Am Sonntag heisst's: Auf zum Wiesentäli-Lauf

Der beliebte Familienlauf des Turnvereins Oetwil-Geroldswil in Oetwil geht am 2. April in seine 29. Runde. Anmelden können sich Kurzentschlossene auch noch am Lauftag.

Ruedi Burkart 27.03.2023, 20.00 Uhr