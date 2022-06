Laufsport Am 9. Juli heisst es wieder: «Ränn de Uetliberg» Nach der Zwangspause wegen Corona: Der beliebte Abendlauf wird heuer zum dritten Mal durchgeführt. Die Organisatoren von Sportvision Uitikon rechnen mit bis zu 800 Laufbegeisterten. Neu zählt der Lauf zum Züri-Lauf-Cup. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.06.2022, 12.56 Uhr

Auf zur dritten Runde: Am Samstag, 9. Juli, rennen wieder Hunderte Laufbegeisterte von Uitikon aus los Richtung Zürcher Hausberg. zvg

Wie andere Sportanlässe auch hat der 2018 erstmals ausgetragene Lauf von der Waldegg auf den Zürcher Hausberg eine Corona-Zwangspause hinter sich. Die letzten beiden Jahre fiel die Veranstaltung aus. Aber jetzt sei man zurück und freue sich auf die 2022er-Ausgabe, sagt Adrian Aschwanden von Veranstalter Sportvision Uitikon. Aschwanden, Sportlehrer und Sportkoordinator, initiierte vor vier Jahren zusammen mit Michael Pavlicek die «Ränn-de-Uetliberg»-Premiere. Aschwanden erklärt:

«Zuerst war das Rennen eigentlich lediglich angedacht als kleiner Dorflauf. Doch mit der Unterstützung von Gemeinde, Schule und diversen Sponsoren haben wir den Anlass geöffnet für ein breites Publikum.»

Mit einigem Erfolg. Die erste Ausgabe 2018 zog knapp 600 Laufbegeisterte an, die zweite im Jahr darauf immer noch 481, trotz gleichzeitig stattfindendem Züri-Fäscht und einem Gewitter am späten Nachmittag.

Apropos: Der Startschuss fällt beim Üetiliberg-Lauf erst am Abend um 19.51 Uhr. Aschwanden: «Wegen der Sommerhitze sowie der zahlreichen Touristen und Wanderer auf dem Weg hinauf zum Üetliberg entstand die Idee eines Abendlaufs.» Kurz vor acht ist die Temperatur zum Laufen deutlich angenehmer als mitten im Tag. Zudem sind zur späten Stunde weniger Leute auf der Rennstrecke unterwegs. Ein weiterer Pluspunkt: Der Laufabend lässt sich mit Musik und diversen Food- und Drinkständen gemütlich ausklingen.

Zu den angebotenen Strecken: Der Zehn-Kilometer-Lauf weist 370 Höhenmeter auf und führt auf abwechslungsreichem Terrain – 95 Prozent des Wegs sind Naturstrassen – auf den Üetliberg und wieder hinunter nach Uitikon ins Start- und Zielgelände bei der Sportanlage Allmend. Wer es gemütlicher mag, ist joggend oder walkend fünf Kilometer unterwegs. Die Kinder und Jugendlichen messen sich am Nachmittag auf der 2000-Meter- und 800-Meter-Strecke. Um auf der langen Runde eine zweite Gleisüberquerung zu vermeiden, wird beim Restaurant Hillz bei der SZU-Haltestelle Uetliberg (dem ehemaligen Gmüetliberg) ums Gleisende herumgerannt. Via Guesthouse Sonnenbühl und Jurablick verläuft die Strecke schliesslich Richtung Ziel.

Die Premiere als Event des Züri-Lauf-Cups

Erstmals gehört der Uitiker Berglauf zum Züri-Lauf-Cup, so wie beispielsweise auch der Dietiker Neujahrslauf. Die Resultate fliessen also in die Gesamtwertung von insgesamt elf Veranstaltungen ein. Aschwanden: «Schon nach der ersten Austragung 2018 haben wir bei den Verantwortlichen angeklopft. An der Jahresschlussfeier 2019 wurden wir dann aufgenommen und 2020 wären wir erstmals dabei gewesen.» Wegen Corona verzögerte sich die erste Durchführung als Teil des Züri-Lauf-Cups bis in diesen Sommer.

Ränn de Uetliberg

Samstag, 9. Juli. Start und Ziel bei der Sportanlage Allmend, Uitikon. Infos und Anmeldung: sportvision-uitikon.ch oder zuerilaufcup.ch.

