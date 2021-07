Warum Schweine im Limmattal kaum mehr anzutreffen sind

Landwirtschaft Weniger Schweine im Limmattal: Bauliche Verdichtung erschwert die Schweinezucht Während Rinder und Kühe seit den 1990er-Jahren auf einem stabilen Niveau in der Region vertreten sind, werden Schweine in der Region unterdessen kaum mehr gehalten. Hans-Caspar Kellenberger 13.07.2021, 04.20 Uhr

Ferkel, wie auf dem Hof der Weininger Familie Werffeli, sind ein rares Bild geworden im Limmattal. Im gesamten Bezirk Dietikon gibt es kaum mehr Schweinemäster.

Seit den 1990er-Jahren ist die Schweinezucht und -mast im Limmattal stark zurückgegangen. Laut den Daten des Statistischen Amtes des Kanton Zürich werden nur noch in wenigen Gemeinden der Region überhaupt Schweine gehalten. Die Anzahl der Tiere mit der prägnanten Schnauze ist seit den 1990er-Jahren gesunken. Die Zahlen anderer Nutztiere, abgesehen von Schafen, ist hingegen in den vergangenen Jahren einigermassen konstant geblieben. Kühe gab es 2020 im Limmattal sogar einige mehr als vor fünf Jahren.

Die Zahlen des Statistischen Amtes des Kantons Zürich sind jedoch nicht immer verlässlich, da die Tiere und entsprechende Veränderungen bei den Zahlen, insbesondere Bewegungen zwischen den Betrieben, hier oft nicht gemeldet werden. Daten zur Tierhaltung in der Schweiz liefert die Tierverkehrsdatenbank (TVD). Betrieben wird sie von der Identitas AG im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft. Identitas ist ein Unternehmen, das Applikationen zur Identifizierung, Registrierung und zum Monitoring von Nutz- und Heimtieren entwickelt und betreibt. Nutztiere wie Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen werden auf gesetzlicher Basis in der TVD geführt. Seit 2011 müssen Zugänge deshalb hier gemeldet werden.

Schweine werden im Limmattal kaum mehr gehalten

Die genaue Anzahl Schweine ist aber auch hier schwierig herauszufinden: Die Tiere werden bei der Identitas anhand der Anzahl bestellter Ohrmarken, der Anzahl Zu- und Abgänge sowie der Anzahl Schlachtungen registriert. Von den 623 registrierten Tierhaltungen aus den ausgewerteten Limmattaler Gemeinden haben von Januar bis Juli 2021 nur sieben Betriebe für Schweine Ohrmarken bestellt oder sie zur Schlachtung abgegeben. 2021 gab es bisher zudem nur sechs Zugangs- beziehungsweise Abgangsmeldungen, wobei die Schweine in Gruppen registriert werden. In Aesch, Birmensdorf, Unterengstringen und Weiningen haben Bewegungen stattgefunden, in allen anderen Limmattaler Gemeinden nicht. Die Zugänge kommen derweil alle aus Weiningen.

Nur wenige Bauern mästen in der Region also noch Schweine. Eine Ausnahme ist Godi Werffeli aus Weiningen. Die Tiere haben auf seiner Wiese oberhalb des Dorfs im Wiesentäli ein 5000 Quadratmeter grosses Zuhause. Seit vier Jahren zieht der Bauer hier jeweils 15 Freilandschweine pro Umtrieb auf. Während der Wintermonate sind es noch rund 7 Schweine. Das Fleisch wird dann im hauseigenen Hofladen und über das Projekt «Mein Schwein» verkauft.

Die Freilandschweine haben bei Werffelis rund 5000 Quadratmeter zur Verfügung. Hans-Caspar Kellenberger

Dass im Limmattal nur noch wenige Schweine zu Hause sind, hat mehrere Gründe. Nicht nur in den dicht bebauten Gemeinden wie Dietikon oder Schlieren, sondern auch in den ländlicheren, steht die Landwirtschaft wegen der zunehmenden baulichen Verdichtung sowie wegen der Interessen der Wohnbevölkerung stark unter Druck. Die Grösse der landwirtschaftlichen Nutzfläche nimmt im ganzen Bezirk seit Jahren – langsam aber doch kontinuierlich – ab. Schweine auf der Wiese zu halten ist kostenintensiver als konventionelle Haltung und kann unter Umständen zu Reklamationen führen aufgrund von Anwohnern, die sich vom Geruch gestört fühlen.

«Konventionelle Schweinemastbetriebe haben im Normalfall viel mehr Tiere, damit es sich überhaupt für sie lohnt», sagt Werffeli. Landwirtschaftsbetriebe müssen sich in der heutigen Zeit regelmässig an den Markt anpassen können, um rentabel zu sein. Auch brauche man dafür die nötige Infrastruktur und grössere Gebäude. Man müsste den Bestand an Tieren mit den Jahren also kontinuierlich aufstocken, damit es sich weiterhin lohnen würde.

Dass der Duft von Schweineställen weitaus einnehmender ist als der von Ställen mit Rindern oder Schafen, ist für Bauer Werffeli aber kein Problem. «Wir haben hier genug Abstand zum Dorf und seiner Wohnbevölkerung, sodass sich niemand vom Geruch der Tiere gestört fühlt», sagt er.

Ferkel geniessen die Sonne auf der Wiese der Familie Werffeli oberhalb von Weiningen. Hans-Caspar Kellenberger

Grosse, konventionelle Schweinezuchten sind im Limmattal schon seit längerem Geschichte. Der steile Rückgang der gehaltenen Schweine in den 1990er-Jahren erklärt sich derweil dadurch, dass die Anzahl Züchter abnahm. Vor allen Dingen dann, wenn wie in der Schweinezucht wenige Betriebe viele Tiere halten, schlägt sich das schnell in der Statistik nieder.