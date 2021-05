Limmattal Coronatests und Maskenpflicht: So sehen die Pfingstlager der Pfadis und Cevis dieses Jahr aus Viele Abteilungen halten sich bei der Durchführung an ein strenges Schutzkonzept. Wegen der Testpflicht führen allerdings nicht alle ein Lager durch. Virginia Kamm 04.05.2021, 20.46 Uhr

Im Gegensatz zu letztem Jahr sind diesen Frühling Lager möglich.



Alan Heckel

Viele Limmattaler Pfadis und Cevis sind zurzeit mit der Planung ihrer Pfingstlager beschäftigt. Nachdem letztes Jahr die Lager über Auffahrt und Pfingsten wegen der Fünf-Personen-Regel ausfallen mussten, können sie dieses Jahr wieder stattfinden. Dabei gilt allerdings ein strenges Schutzkonzept. «Nur wer symptomfrei ist und einen negativen Coronatest hat, der nicht mehr als 48 Stunden alt ist, darf ins Lager», sagt Enio Santangelo, Abteilungsleiter der Pfadi Limmattal, die in Dietikon, Schlieren und Bergdietikon aktiv ist. «Zudem raten wir Risikopersonen von einer Teilnahme ab.»

Trotz negativem Test gelte für Leitungsteam und Köche Masken- und Abstandspflicht, sagt Santangelo. Die Pfadi Limmattal müsse eine Teilnehmerliste führen und externe Besucher seien nicht zugelassen. Besonders wichtig seien zudem verschiedene Hygienemassnahmen: So werden häufig gebrauchte Gegenstände wie Küchenutensilien mehrmals pro Tag desinfiziert und die Teilnehmer waschen vor und nach dem Essen sowie vor und nach einem Programm die Hände. In einem Zelt schlafen nur die Hälfte der vorgesehenen Personen. «Wir diskutieren auch, Kinder aus dem gleichen Schulhaus zusammenzulegen», sagt Santangelo. Die Pfadi Limmattal stelle ein Isolationszelt auf und habe Selbsttests in der Lagerapotheke für den Fall, dass jemand Symptome zeigen würde.

Auch die Pfadi Uro aus Urdorf und die Pfadi Laupen aus Ober- und Unterengstringen planen dieses Jahr ein Pfingstlager. «Wegen der Pandemie ist der ganze Pfadibetrieb momentan äussert schwierig umzusetzen», sagt der Urdorfer Abteilungsleiter Nicolas Scheurer. So müssen Höcks digital stattfinden und das Schutzkonzept sei aufwendig umzusetzen. «Wir wollen den Kindern jedoch möglichst viel Normalität bieten», sagt er. Dieses Jahr sei die Teilnehmeranzahl eher tiefer als normalerweise.

Die Cevi Urdorf und die Cevi Weiningen-Geroldswil reisen ebenfalls über Pfingsten in ein Lager. «Es gilt Maskenpflicht für über 12-Jährige, wir halten Abstand und führen das Programm möglichst im Freien und in Kleingruppen durch», sagt der Urdorfer Abteilungsleiter Fabian Bertschi. «Die Zimmer werden nur zu einem Drittel der Kapazität belegt. Wir würden auf Zelte ausweichen, sollten nicht genügend Betten vorhanden sein.» Die Cevi Urdorf plant, in mehreren Räumen oder draussen zu essen. Das Pfingstlager der Cevi Weiningen-Geroldswil wird statt drei nur zwei Tage dauern. «Das Lager findet immer draussen statt», sagt Abteilungsleiterin Jana Schuster. Zudem habe das Lager einen gemeinsam Anfang und Schluss, dazwischen finde das Lager in kleineren Gruppen statt.

Sowohl die Pfadibewegung Schweiz als auch die Cevi Schweiz sehen in ihrem Schutzkonzept vor, dass sich alle Teilnehmer höchstens 48 Stunden vor Lagerbeginn auf Covid-19 testen lassen. «Wir haben die Eltern auf die höhere Sicherheit von PCR- und Schnelltests hingewiesen, es sind aber auch Selbsttests akzeptiert», sagt Yannick Rhyn, Abteilungsleiter der Pfadi Laupen. Bei der Cevi Urdorf seien bisher keine negativen Rückmeldungen zur Testpflicht von Eltern eingegangen, sagt Abteilungsleiter Bertschi.

Allerdings war die Testpflicht ausschlaggebend für die Pfadi Altberg aus Geroldswil, Oetwil und Weiningen, auf ein Pfingstlager zu verzichten. Der Aufwand, alle zum Test zu schicken und dies zu kontrollieren, wäre für ein dreitägiges Lager zu gross gewesen, sagt Abteilungsleiter Roman Lieberherr. Zudem wäre ein Risiko geblieben, zumal es sein könne, dass die Teilnehmer nach dem Test nochmals zur Schule oder zur Arbeit gehen. Dafür veranstaltet die Pfadi Altberg ein verlängertes Samstagnachmittagsprogramm an Pfingsten. «Diese Alternative ist bei den Eltern gut angekommen», sagt Lieberherr. Auch die Jubla Dietikon führt dieses Jahr kein Lager im Frühling durch. Ebenso verzichtet auch die Cevi Dietikon auf ein Pfingstlager.