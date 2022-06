Kunstturnen Starke Leistungen in der Sonnenstube: Limmattaler holen Medaillensatz Leo Drake und Lars Holzer gewinnen Gold, Silber und Bronze an der Schweizer Kunstturn-Juniorenmeisterschaft in Lugano. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.06.2022, 17.00 Uhr

Der Weininger Leo Drake (hier am Pferdpauschen) holte im Programm 3 Silber. Martin Rulsch

In der Schweizer Sonnenstube gingen die nationalen Kunstturn-Meisterschaften der Junioren über die Bühne. Gross abgeräumt hat in Lugano der Kantonalzürcher Nachwuchs, der insgesamt 21 Medaillen gewann, darunter vier goldene. Bemerkenswert: Das sind mehr als ein Drittel aller Auszeichnungen aus Edelmetall.

Aus Limmattaler Sicht am Start waren der Dietiker Nico Iselin vom KTV Dietikon, der Weininger Leo Drake vom TV Opfikon-Glattbrugg sowie der Oetwiler Lars Holzer vom KTV Dietikon.

Ein guter Schlaf für eine starke Vorführung

Leo Drake und Lars Holzer starteten beide im Programm 3 und bestritten dort den Mehrkampf mit insgesamt sechs Geräten. Drake konnte nach einer positiven Saison in guter Form starten und lieferte einen sehr konstanten Wettkampf. Er war besonders glücklich über seine Leistung am Pferdpauschen und seinen ersten Sprung, einen Überschlag Salto vorwärts. «Eher heikel, da etwas verwackelt», beurteilte er seine Barren-Übung. Dann freute er sich über die verdiente Silbermedaille und liess sich folgendermassen zitieren:

«Ich war sehr nervös und dennoch habe ich sehr gut geschlafen in der Nacht zuvor.»

Bronze trotz Ellenbogenschmerzen

Lars Holzer blickte ebenfalls auf eine gute Saison zurück und erkämpfte sich in Lugano – wie schon vor Jahresfrist – erneut die Bronzemedaille. Er hatte nicht nur mit seinen Gegnern zu kämpfen, sondern auch mit einer schmerzhaften Entzündung am Ellenbogen und mit einer Erkältung. Holzer:

«Der Barren, mein Lieblingsgerät, machte mir in Sachen Medaille fast einen Strich durch die Rechnung.»

Er musste einen Sturz in Kauf nehmen und somit um seinen Podestplatz zittern. Beide Turner, Drake wie Holzer, hoffen, mit ihren Leistungen einen Schritt näher an das nationale Nachwuchskader gekommen zu sein. Dank dem ebenfalls hervorragenden, jedoch etwas undankbaren vierten Rang von Mannschaftskollege Alassane Böhm vom TV Wädenswil, sicherte sich das Trio nach 2021 erneut den Mannschaftssieg und somit die Goldmedaille. Damit holten Drake und Holzer einen gesamten Medaillensatz ins Limmattal.

Lars Holzer klassierte sich trotz Schmerzen im Ellenbogen im Programm 3 auf Rang drei. Martin Rulsch

Sturz vom Barren kostete ihn Podestplatz

Nicht nach Wunsch verlief der Wettkampf von Nico Iselin. Er startete im Programm 2 und zeigte dort die zweithöchste Note am Sprung. Doch dann fiel er vom Barren aufs Gesicht und fand danach nicht mehr richtig in den Wettkampf zurück. In der Endabrechnung belegte Iselin den 12. Rang im 34 Teilnehmer starken Feld.

Nico Iselin während seiner Bodenübung. Der Dietiker belegte Rang 12 im Programm 2. Martin Rulsch

Wer den vierten Limmattaler Spitzenkunstturner vermisst, Nico Oberholzer, dem sei verraten: Der «Urdorfer Sportler des Jahres 2022» wird am Wochenende des 25./26. Juni in Montreux das erste Mal an Schweizer Elite-Meisterschaften starten.

Der Chef der Zürcher Turner ist sehr zufrieden

Christian Grossniklaus, der Cheftrainer des Regionalen Leistungszentrums in Rümlang, ist zufrieden mit dem Wochenende im Tessin:

«Es hat gezeigt, dass wir eine gute Vorbereitung gemacht haben und am Tag X bereit waren. Wir haben in allen Programmen Medaillen geholt, schön eine solche Breite zu haben.»

