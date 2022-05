Kunstturnen Nico Oberholzer war früher Tennis-Champion, jetzt ist er ein Kunstturn-Talent Der 15-jährige Kunstturner Nico Oberholzer ist der «Sportler des Jahres 2022» der Gemeinde Urdorf. Am kommenden Donnerstag wird er ausgezeichnet. Ein Porträt des jungen Leistungssportlers. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Nico Oberholzer auf dem Pferdpauschen. Der Urdorfer Nachwuchs-Kunstturner ist an allen Geräten talentiert. Harald Von Mengden

Nico Oberholzer hat intensive Tage vor sich. Diesen Samstag startet der Nachwuchs-Kunstturner aus Urdorf an den Zürcher Kunstturnertagen in Neftenbach, nächste Woche darf er im Urdorfer Embrisaal die Auszeichnung zum «Urdorfer Sportler 2022» entgegennehmen. Nervös sei er weder vor dem anstehenden Wettkampf noch vor der Ehrung. «Ich freue mich auf beide Anlässe», sagt er.

Natürlich werde er, so schiebt Oberholzer nach, ein wenig aufgeregt dann schon sein, wenn er vor «all den Leuten» aufgerufen werde, nach vorne treten müsse und den Preis erhalte. Und dass die Oetwilerin Marion Holzer, ihres Zeichens unter anderem Abteilungsleiterin Spitzensport im Zürcher Turnverband, auch gleich noch eine Laudatio halten wird, sei «schon speziell».

Letztes Jahr wurde er Schweizer Meister am Reck

Verdient hat sich Nico Oberholzer die Auszeichnung in erster Linie mit seinen Leistungen im vergangenen Jahr. An der Schweizer Meisterschaft gewann er in der Kategorie P5 Silber an den Ringen und Gold am Reck. Heuer lief es ihm auch schon ganz gut. Am Kunstturnertag Bern/Freiburg wurde er, jetzt neu im P6 turnend, Zweiter.

Hebi Oberholzer war in den 1990er-Jahren ein erfolgreicher Kunstturner. Undatiertes Archivbild

Dass Nico Oberholzer Talent für das Kunstturnen hat, erstaunt nicht wirklich. Sein Vater Herbert, genannt «Hebi», war in den 1990er-Jahren ebenfalls ein erfolgreicher Kunstturner. Mutter Tanja ist Hauptleiterin des Buben-Kunstturnens im TV Opfikon-Glattbrugg und war selber Turnerin. Dies ist auch der Grund, warum sich Nico Oberholzer nicht im Limmattal einem Verein angeschlossen hat, sondern seit jeher in Opfikon trainiert. Zudem: Im Alter von sieben Jahren war Oberholzers Talent bereits augenscheinlich, sodass er auch noch vom Regionalen Leistungszentrum (RLZ) in Rümlang aufgeboten wurde.

Damals turnte er nicht nur gerne, er spielte auch noch Tennis. Auch dies tat der junge Urdorfer mit Erfolg. So holte er sich im Alter von neun Jahren den Sieg an den Limmattaler Tennismeisterschaften. «Danach habe ich mich für eine Sportart entscheiden müssen. Der Trainingsaufwand wurde immer grösser», erinnert sich Nico. Dass sein Sohn sich für das Kunstturnen entschieden hatte, war für Vater Hebi Oberholzer keine grosse Überraschung:

«Nico war schon immer ein Turnerbueb gewesen, nur schon von der Postur her.»

Nico, der am 28. Juni 16 Jahre alt wird, ist mit einer aktuellen Körpergrösse von 1,54 Metern geradezu geschaffen für den Turnsport.

Vater Hebi Oberholzer: «Es ist eine grosse Belastung für den Körper»

Nico Oberholzer besucht aktuell das Kunst- und Sport-Gymi Rämibühl und steht pro Woche bis zu 26 Stunden in der Turnhalle. Auf die Frage an Vater Hebi, ob dermassen viel Training für einen im Wachstum befindlichen Körper überhaupt gesund sei, sagt der ehemalige Spitzenturner: «Es ist eine grosse Belastung für den Körper, das weiss ich aus meiner Aktivzeit. Darum setzt niemand Nico unter Druck. Er muss nie, darf aber immer trainieren, wenn er möchte. Zudem darf ich sagen, dass Nico sehr selten krank ist. Aber klar, im Spitzensport muss man immer wieder an seine Grenze gehen.» Letzte Frage an den jungen Sportsmann: Was wird er mit den 800 Franken anstellen, die er als Siegesprämie erhält?

Nico Oberholzer aus Urdorf. zvg

«Ich lege das Preisgeld erst einmal auf die Seite. Später leiste ich mir dann etwas Besonderes.»

Urdorfer Sportlerwahl Oberholzer ist der siebte «Sportstar» Seit 2015 zeichnet die Gemeinde Urdorf zusammen mit dem Kartell der Ortsvereine Urdorf (Kovu) jährlich den «Sportler des Jahres» respektive die «Sportlerin des Jahres» aus. Die Kriterien, in diesen illustren Kreis aufgenommen zu werden, sind in einem Reglement definiert. So muss man entweder in Urdorf wohnen oder dort aufgewachsen sein, oder dann «seit mehreren Jahren eng mit Urdorf verbunden» sein. Auch ein Kriterium sein kann ein «Aufstieg in die höchste Liga des jeweiligen Verbandes» oder eine Teilnahme an einer EM, WM oder an Olympia. Ein Gremium, bestehend aus Kovu-Mitgliedern und Vertretern der Gemeinde, trifft sich zweimal pro Jahr, erstellt eine «Shortlist» mit Kandidaten und kürt schliesslich jeweils im März den Sieger oder die Siegerin. Die Ehrung erfolgt an der Kovu-Generalversammlung. Kunstturner Nico Oberholzer ist als «Urdorfer Sportler 2022» in bester Gesellschaft. So gewann die mittlerweile fünffache Curling-Weltmeisterin Alina Pätz, 32, die erste Wahl vor sieben Jahren.



Alle bisherigen Sieger 2015: Alina Pätz, Curling 2016: Bruno Weibel, Autorennsport, Formel Junior 2017: Jürg Mallepell, Triathlon 2018: Lara Alemanni, Leichtathletik 2019: Christian Oberbichler, Eisschnelllauf 2020: Keine Wahl wegen Corona 2021: Urdorfer Sechstklässler als Gewinner der Postfinance- Trophy, Eishockey

