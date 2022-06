Francesca Savo holt Gold, Jael Iselin verpasst knapp Bronz

Kunstturnen Francesca Savo holt Gold, Jael Iselin verpasst knapp Bronze Die Schlieremerin Francesca Savo und die Dietikerin Jael Iselin überzeugten an der Schweizer Juniorinnen-Meisterschaft im Kunstturnen. LiZ 15.06.2022, 10.10 Uhr

Am vergangenen Wochenende fanden in Utzenstorf im Berner Emmental die Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen im Kunstturnen statt. Neben Einzelwettkämpfen wurden auch jeweils drei Turnerinnen pro Kantonalverband für die Teamkompetition gewertet. Auch mehrere Mädchen vom dem TV Urdorf angeschlossenen Kutu Urdorf zeigten bei der Meisterschaft ihr Können. Die Meisterschaften waren in vier Alterskategorien aufgeteilt.

Das grösste Ausrufezeichen für die Urdorfer Kunstturnerinnen setzte die Schlieremerin Francesca Clarissa Savo. Sie sicherte sich in der Kategorie P3 (bis 13 Jahre alt) die Goldmedaille mit einem Vorsprung von 1,175 Punkten. Zusammen mit Alia Bolliger vom TV Wädenswil und Giulia Zünd von Satus Uster holte sie im P3-Team-Wettbewerb ebenfalls den ersten Rang. So durfte die Schlieremerin Savo gleich zwei Goldmedaillen mit nach Hause nehmen. Insbesondere am Barren hielt sie mit 14,4 Punkten die Konkurrenz auf Distanz.

Der Wettkampf sei ihr wunschgemäss geglückt, sagte Savo. «Ich habe mich sehr gefreut, als ich als erste Turnerin aufgerufen wurde. Und die gleiche Freude empfand ich über den Mannschaftssieg.»

Schweizer Meisterin. Francesca Savo steht zuoberst auf dem Treppchen. zvg/Thomas Renner

Bei den jüngsten Kunstturnerinnen (Kategorie P1, bis 9 Jahre alt) gelang der Dietikerin Jael Iselin vom Kutu Urdorf ein Achtungserfolg. Sie verpasste die Bronzemedaille um nur 0,05 Punkte und landete auf dem vierten Platz. Der knappe Rückstand fuchste sie, doch meinte sie mit einem Lachen im Gesicht:

«Nächstes Mal strecke ich die Füsse noch mehr.»

Da hat wenig gefehlt: Jael Iselin aus Dietikon verpasste den dritten Rang um nur 0,05 Punkte. zvg/Thomas Renner

Ebenfalls in der Kategorie P1 trat Gianna Andreossi an. Die Obfelderin, die ebenfalls beim Kutu Urdorf turnt, erreichte Rang 15. Abhaken, lautete ihre Devise nach dem Wettkampf.

Lorina Seiler kämpft sich nach Verletzung zurück

In der Kategorie P4 (bis 14 Jahre alt) trat Lorina Seiler aus Bergdietikon an. Sie platzierte sich auf Rang 17, was angesichts der Fingerverletzung, mit der sie in dieser herausfordernden Saison zuletzt zu kämpfen hatte, als beachtliches Resultat gelten darf.

Die Erfolge der Limmat­talerinnen stossen auch im Aargau auf Interesse. Denn Savo und ihre Kader-Kolleginnen vom Kutu Urdorf trainieren aus geographischen Gründen im Regionalen Leistungs­zentrum Aargau in Niederlenz. Hintergrund: Das Regionale Leistungszentrum Zürich be­findet sich weit im Osten des Kantons, in Rüti an der Grenze zu St. Gallen.

In den Kategorie P2 (bis elf Jahre) sowie P4 Amateur (bis 15 Jahre) waren keine Limmattalerinnen vertreten. In der obersten Juniorinnen-Kategorie, der Kategorie P5 (bis 15 Jahre), wird die Schweizer Meisterin erst Ende Juni gekürt – im Rahmen der Schweizer Meisterschaft der Männer und Frauen am 25. und 26. Juni in Montreux.