Kunstturnen Der Limmat-Cup ist zurück: Gross ist die Vorfreude auf zwei unbeschwerte Kunstturn-Tage Die 48. Austragung vom kommenden Wochenende ist die erste seit 2019, die wieder unter normalen Bedingungen durchgeführt wird. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.04.2022, 13.02 Uhr

Volle Konzentration beim Sprung: Emmi Schmid, Trainerin der Kutu Weiningen, beobachtet Vanessa Zimmermann am Limmat-Cup 2018. Christoph Merki

Grosse Freude herrscht bei den Kunstturnerinnen. Endlich dürfen sie am Samstag und Sonntag am Limmat-Cup wieder nach Lust und Laune ihre Kunststücke zeigen. Weit weg scheinen die Beschränkungen, die ihnen in den vergangenen beiden Jahren ihr Hobby vermiest hatten.

Wir erinnern uns ungern: Im Frühling 2020 waren wegen der damals so richtig in Fahrt kommenden Coronapandemie – und des verhängten Lockdowns – auch die Turnhallen geschlossen und damit an eine Durchführung des Limmat-Cups nicht zu denken. Und vor einem Jahr konnte der traditionelle Kunstturn-Anlass zwar durchgeführt werden. Die Auflagen und Schutzkonzepte waren aber so rigide, dass beispielsweise keine Zuschauer zugelassen waren und entsprechend auch keine Festwirtschaft geführt wurde. Zudem konnten nicht alle Kategorien angeboten werden. Und so herrschte in der Unterengstringer Büel-Halle eine ruhige Stimmung, die zuweilen eher an ein Abendtraining unter der Woche als an einen Wettkampf erinnerte. Passend: Wegen des Schutzkonzeptes durfte auch die Medaillenübergabe nicht vor Ort stattfinden.

«Damals ging es einfach darum, dass die Mädchen turnen durften. Nicht mehr und nicht weniger»,

sagt Susan Egli vom organisierenden Turnverein Engstringen. Diesmal ist alles anders, die 48. Austragung des Limmat-Cups ist die erste seit 2019, die wieder unter Vor-Corona-Bedingungen durchgeführt werden kann. Zumindest beinahe. «Wir haben entschieden, die jüngste Kategorie EP nicht starten zu lassen. Dort haben wir jeweils das mit Abstand grösste Teilnehmerfeld. Und in der aktuellen Situation muss es ja nicht sein, dass mehr Personen als nötig in der Halle sind», sagt Egli. Aus diesem Grund dürfen die Zuschauer nur noch von der Galerie aus dem Treiben unten in der Halle zuschauen. Sonst aber herrscht in der Turnhalle wieder Normalbetrieb. Egli sagt:

«Wir führen eine Festbeiz, es gibt wieder die beliebten Rangverkündigungen. Wir freuen uns darauf, dass 300 Mädchen an diesem Wochenende zeigen dürfen, was sie in den letzten Monaten und Jahren gelernt haben»,

Der 48. Limmat-Cup startet am Samstag um 8 Uhr mit dem Programm P1. Schluss wird gegen 22.30 Uhr mit der Rangverkündigung des P5/P6 sein. Am Sonntag geht es um 8 Uhr los mit dem Programm P2, um 17.30 Uhr ist der diesjährige Anlass auch schon wieder vorbei.

48. Limmat-Cup

Alle Informationen wie die Startzeiten der einzelnen Kategorien oder das Programmheft sind zu finden auf www.tvengstringen.ch

