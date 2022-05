104. Zürcher Kunstturnertage: Doppelsieg für das Limmattal

Kunstturnen 104. Zürcher Kunstturnertage: Nico Oberholzer und Lars Holzer holen Doppelsieg für das Limmattal In Neftenbach räumten Nico Oberholzer, 15, und Lars Holzer, 12, gross ab. Der Urdorfer Oberholzer gewann den Titel im Programm 6, der Oetwiler Holzer siegte im Programm 3. Bald gehts an die Schweizer Meisterschaft. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.05.2022, 16.34 Uhr

Ehre, wem Ehre gebührt: Am vergangenen Wochenende wurde Nico Oberholzer Zürcher Kantonalmeister, am Donnerstag wird er in Urdorf als neuer «Sportler des Jahres» ausgezeichnet. Harald Von Mengden

Endlich. Die Zürcher Kunstturnertage, dieses Jahr ausgetragen vom TV Neftenbach, durften am Wochenende wieder im gewohnten Rahmen stattfinden, nämlich vor einem begeisterten Publikum. Der Organisator setzte alles daran, den Turnern optimale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wettkampf zu bieten.

Der Urdorfer Nico Oberholzer, der für den TV Opfikon-Glattbrugg antritt, bestreitet sein erstes Jahr im Programm 6, der Königsklasse. Mit sechzehn Jahren – Oberholzer wird bald 16 – turnen die Junioren bereits im selben Programm wie die Elite. Auch wenn in diesem Jahr die Zürcher Kunstturnertage nicht in die Wettkampfplanung des Schweizerischen Nationalkaders, deren Fokus voll und ganz den Europameisterschaften im August in München gewidmet ist, passte, war die Nervosität höher als sonst.

Ungewohnt für Oberholzer war auch, dass der Wettkampf erst um halb acht am Samstagabend stattfand. Der Urdorfer erklärte:

«So spät zu turnen, war speziell. Auch, dass die Aufmerksamkeit der Zürcher Fans auf uns Jungen lag.»

Am Ende ging alles gut, sogar sehr gut. Dank einer überzeugenden Reckübung mit dem Flugelement Tkatchevgrätsche zum Schluss klassierte er sich mit 70,898 Punkten als Dritter auf dem Podest. Als bester Zürcher sicherte er sich zudem den Titel des Zürcher Kantonalmeisters.

Der «Urdorfer Sportler 2022» ist sehr zufrieden

«Ich bin sehr zufrieden mit meinem Wettkampf. Mein Saisonziel, über 70 Punkte zu turnen, habe ich jetzt schon erreicht», erzählt ein strahlender Nico Oberholzer. Nun geht es für den «Urdorfer Sportler 2022» an die Vorbereitung auf die Schweizer Meisterschaften am Wochenende des 25. und 26. Juni in Montreux. «Es wäre schon cool gewesen, heute mit der Nati in einem Wettkampf zu stehen. Jetzt freue ich mich auf die Schweizer Meisterschaft.»

Lars Holzer wurde erneut Kantonalmeister

Der Oetwiler Lars Holzer vom KTV Dietikon war gut in die aktuelle Saison gestartet und konnte bereits Bronze an den Nachwuchswettkämpfen in Neftenbach und Gold an den Berner/Freiburger Meisterschaften erturnen. An den Zürcher Kunstturntagen in Neftenbach gelangen dem Zwölfjährigen vor allem die Übungen am Barren und zu seinem eigenen Erstaunen am Reck.

«Das Reck ist sonst eher mein Angstgerät, aber heute lief es wie geschmiert»,

meinte er nach seinem Wettkampf sichtlich erleichtert. Sein persönlicher Tiefpunkt war dafür eher überraschend der Pferdpauschen. «Dass ich mich dort hingesetzt habe, ärgert mich kolossal.» Trotz dieses Patzers positionierte sich Holzer in der Endabrechnung auf dem zweiten Rang, nur von einem entfesselten Aargauer Davide Krättli (TSV Rohrdorf) geschlagen. Als bester Zürcher Turner wurde Holzer nach 2021 erneut Kantonalmeister.

«Heute lief es wie geschmiert.» Der Oetwiler Lars Holzer hat sich mit dem Reck versöhnt. Harald Von Mengden

Zwei weitere Limmattaler mischten in den Kategorien P2 und P3 mit. Zum einen Nico Iselin aus Dietikon (KTV Dietikon). Er trat im P2 an und beurteilte seine Leistung als durchaus passabel. «Das Pferd und ich, wir haben uns noch nicht gefunden», so seine Einschätzung. Im Vergleich zu seinem ersten Wettkampf des Jahres vermochte er sich jedoch um stolze 1,55 Punkte zu steigern, was ihm den sechste Schlussrang einbrachte.

Der andere Limmattaler Turner war Leo Drake aus Weiningen, der für den TV Opfikon Glattbrugg turnt. Während bei ihm die Ringe und der Boden gut gelangen und Pferd und Sprung eher «naja» waren, funktionierten Barren und Sprung so gar nicht nach seinem Geschmack. In der Endabrechnung belegte er den für ihn unbefriedigenden achten Platz. Genauso wie seine Limmattaler Kunstturn-Kollegen wird auch er sich in den kommenden Wochen minutiös vorbereiten auf die Schweizer Meisterschaften der Junioren 2022 am 4. und 5. Juni in Lugano.

104. Kunstturnertage

Alle Informationen und Ranglisten unter: zkt2022.ch

