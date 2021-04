Dietikon Kinderkrippen sollen häufiger und ohne Vorankündigug kontrolliert werden Der Dietiker AL-Gemeinderat Ernst Joss reicht eine Kleine Anfrage ein. Er will, dass Krippen in der Stadt künftig häufiger als alle zwei Jahre kontrolliert werden. LiZ 28.04.2021, 16.41 Uhr

Symbolbid: Niz/BLZ

Der Dietiker AL-Gemeinderat Ernst Joss macht sich Gedanken zu der Qualität der Kinderkrippen in der Stadt. Diese würden alle zwei Jahre mit Vorankündigung kontrolliert. Und zwar von einer externen, von der Stadt beauftragten Stelle, wie er in seiner kürzlich eingereichten Kleinen Anfrage schreibt. Ihm erscheint das als recht wenig. Joss will vom Stadtrat deshalb unter anderem wissen, warum die Krippen nur alle zwei Jahre kontrolliert werden. Zudem interessiert es ihn, ob der Stadtrat dies als genügend erachte.