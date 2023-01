Kriminalität Mann will Streit in Schlieren schlichten und landet im Spital Ein 33-jähriger Schweizer landete im Spital, weil er versuchte, einen Streit zwischen einem Ehepaar zu schlichten. Der Täter stellte sich am Montagmorgen. 17.01.2023, 17.12 Uhr

Weil er einen Ehestreit schlichten wollte, erlitt ein 33-Jähriger mehrere Stichwunden. (Symbolbild) Jan-Philipp Strobel / DPA

Ein 33-jähriger Schweizer ist im Spital gelandet, weil er versucht hatte, in Schlieren die Auseinandersetzung eines Ehepaar zu schlichten. Der Ehemann, ein 36-jähriger Türke, ging in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer auf den Schweizer los und verletzte diesen schwer.

Der mutmassliche Täter stellte sich am Montagmorgen auf dem Polizeiposten in Schlieren, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war nach der Tat zunächst geflüchtet.

Der 33-jährige Schweizer, der Stichwunden erlitt, musste mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren werden. Zur Auseinandersetzung kam es um halb vier Uhr am Sonntagmorgen in der Wohnung der Ehefrau, einer 36-jährigen Türkin. (sda)