Kriminalität Erneut mehr jugendliche Gewalttäter im Kanton Zürich Im vergangenen Jahr ist die Kriminalität unter Zürcher Jugendlichen um 14,5 Prozent gestiegen. 21.04.2022, 09.40 Uhr

Zum sechsten Mal in Folge hat die Jugendkriminalität im Kanton Zürich zugenommen. Themenbild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Jugendkriminalität und Jugendgewalt im Kanton Zürich haben im Jahr 2021 deutlich zugenommen: Die fünf Jugendanwaltschaften eröffneten gegen 5'961 Jugendliche ein Strafverfahren. Das sind 753 mehr als im Vorjahr, eine Zunahme von 14,5 Prozent.

Von diesen Jugendlichen, die mit dem Gesetz in Konflikt gerieten, wurden 1'014 beschuldigt, eine Gewaltstraftat begangen zu haben. Das sind 100 mehr als im Jahr zuvor. Gemäss der Statistik der Jugendanwaltschaften, die am Donnerstag publiziert wurde, ist die Jugendgewalt damit zum sechsten Mal in Folge gestiegen. (sda)