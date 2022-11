Oberstufe Weiningen kann Klassenassistenz aufstocken

Die Tore der Reformierten Kirche Weiningen im Geroldswiler Zentrum sind seit dem 1. Oktober wegen der Sanierung des Kirchenzentrums zu. Das Sekretariat ist für die einjährige Bauzeit ins Pfarrhaus nach Weiningen gezogen. Man sei dankbar, dass man für Gottesdienste und Anlässe auf die Räume der Schule Huebwies und der Katholischen Kirche in Geroldswil ausweichen könne, sagte Kirchgemeindeschreiber Heiri Brändli an der Kreisgemeindeversammlung. Aktuell sei die Asbestsanierung im Gange. «Wir schauen, dass wir im Sommer einen Tag der offenen Baustelle organisieren können, damit Sie sehen, wie es vorwärtsgeht», so Brändli. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch die Bauteuerung, die für Herausforderungen sorgt. «Ich bin zuversichtlich, dass wir diese meistern», sagte Brändli. (sib)