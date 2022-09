Krankenkassen Um 7,1 Prozent: Die Zürcher Prämien steigen überdurchschnittlich Über-25-Jährige zahlen im Kanton Zürich 2023 durchschnittlich über 25 Franken mehr pro Monat. Im Aargau steigen die Tarife weniger. David Egger Jetzt kommentieren 27.09.2022, 17.41 Uhr

Nach oben zeigt die Entwicklung der Zürcher Krankenkassenprämien. Themenbild: zvg

Die Rechnung ist gesalzen. Um durchschnittlich 7,1 Prozent steigen im Kanton Zürich die Krankenkassenprämien nächstes Jahr. Die Zürcher Prämien schiessen damit stärker in die Höhe als anderswo. Denn im Schweizer Durchschnitt beträgt das Plus nur 6,6 Prozent. Nochmals etwas weniger heftig knallt die Prämien-Explosion im Aargau; 5,9 Prozent beträgt dort der Anstieg.

So kostet die mittlere monatliche Prämie im Kanton Zürich neu 326 Franken, wenn man es über alle Altersklassen rechnet. Das liegt unter dem Schweizer Durchschnitt von 334,7 Franken und über dem Aargauer Durchschnitt von 308,3 Franken. Um 21,5 Franken steigt die durchschnittliche Zürcher Prämie also im nächsten Jahr. Schweizweit sind es 20,7 Franken und im Aargau 17,2 Franken.

Zürcher Prämien liegen unter dem nationalen Durchschnitt

Für Erwachsene liegt die mittlere Zürcher Prämie bei neu 385,3 Franken (plus 25,3 Franken). Für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 25 Jahren sind es 274,5 Franken (plus 16,4 Franken) und für 0- bis 18-Jährige 105,4 Franken (plus 6,5 Franken). Zum Vergleich: Bei den Erwachsenen sind die Zürcher Prämien tiefer als im Schweizer Durchschnitt, bei Kindern und Jugendlichen liegen sie etwas darüber.

Die Unterschiede zwischen den Kantonen ergeben sich unter anderem daraus, dass sich ihre Gesundheitsversorgung, ihre Altersstruktur und die Gewohnheiten ihrer Bevölkerungen unterscheiden.

Auch innerhalb des gleichen Kantons können sich die Krankenkassenprämien stark unterscheiden – zum Beispiel aufgrund des Versicherungsmodells, das die einzelne Kundin bei ihrer jeweiligen Krankenkasse wählt. Auch der Wohnort spielt eine Rolle. Denn der Kanton Zürich ist wiederum in drei verschiedene Prämienregionen unterteilt. Acht der elf Gemeinden im Bezirk Dietikon gehören zur Prämienregion 3, derweil Dietikon, Schlieren und Urdorf der Prämienregion 2 angehören. Die Stadt Zürich bildet die Prämienregion 1.

Was diese Unterschiede bedeuten, lässt sich mit dem Prämienrechner herausfinden, den das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf www.priminfo.ch zur Verfügung stellt. Ein Beispiel: Jemand aus Dietikon mit Jahrgang 1970 und einer Krankenkassenpolice, die eine Franchise von 2500 Franken und keine Unfalldeckung beinhaltet, zahlt bei der grössten Krankenkasse 355 Franken pro Monat in der Grundversicherung. Ennet der Limmat in Geroldswil sind es derweil nur 329,9 Franken.

Bis Ende Oktober verschicken die Krankenkassen die neuen Policen

Wer keine Lust auf den Prämienrechner hat, kann sich auch noch etwas gedulden – bis Ende Oktober müssen die Krankenkassen ihrer Kundschaft sowieso die neuen Policen mit den neuen Prämien mitteilen. Wer dann findet, dass sie zu hoch ist, hat mehrere Möglichkeiten, um zu sparen.

So kann man aufs neue Jahr hin die Krankenkasse wechseln. Eine Kündigung muss bis 30. November erfolgen. Und wer eine tiefe Franchise hat, kann diese erhöhen. Auch günstigere Versicherungsmodelle mit telemedizinischen Beratungen und dergleichen bieten sich an. Um die Bestvariante zu eruieren, kann sich auch eine Beratung bei der bisherigen Krankenkasse lohnen.

Zudem hilft der Staat finanziell schwachen Personen mit der individuellen Prämienverbilligung. Auf Basis der letzten definitiven Steuerveranlagung ermittelt die kantonale Sozialversicherungsanstalt (SVA) jeweils die Personen mit Anspruch auf Prämienverbilligung und schickt ihnen automatisch ein Antragsformular. Online können auch jene, die kein Formular erhalten haben, einen Antrag stellen.

